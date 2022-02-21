Вторник: «Ювентус» против Эмери, «Челси» защищает титул

По традиции во вторник и среду состоятся по два матча, каждый из которых начнется в 23:00 мск. В Испании «Вильярреал» сразится с «Ювентусом». Прежде клубы не пересекались, что вполне логично. Туринцы - постоянный участник Лиги чемпионов, а «желтая субмарина» не появлялась в этом турнире с сезона-2005/2006. Тогда, между прочим, она добралась до полуфинала.

Победа в Лиге Европы снова вывела «Вильярреал» в главный еврокубковый турнир. Пришлось понервничать, но победа над «Аталантой» в гостях в шестом туре открыла дорогу в плей-офф. Главный козырь - надежная оборона. Забивают испанцы не так много, зато пропускают еще реже. В четырех из последних пяти матчей с участием «Вильярреала» проходила ставка «обе забьют - нет». Поставить на продолжение тренда можно с коэффициентом 1.94.

Туринцы тоже мало забивают и, похоже, второй год подряд не смогут стать чемпионами Италии.

Зато они практически не проигрывают. Предыдущая неудача в основное время случилась еще в ноябре! С тех пор подопечные Массилиано Аллегри провели 16 официальных матчей. Winline предлагает заключить пари на то, что «Ювентус» не проиграет, с коэффициентом 1.53.

Параллельно в Англии действующий победитель Лиги чемпионов продолжит защиту титула. Соперник, прямо скажем, скромный. Хотя именно «Лилль» в своей группе стал первым, тогда как «Челси» пропустил вперед «Ювентус» и довольствовался вторым местом. Справедливости ради, с квартетом французам повезло: «Ред Булл Зальцбург», «Севилья» и «Вольфсбург». Никаких грандов.

Теперь с удачей покончено.

«Челси» после мощного старта сезона заметно сбавил обороты. Травмы, слабая форма нескольких футболистов, большие проблемы с Ромелу Лукаку. И все же кризис преодолели. По крайней мере с точки зрения результатов. Пять побед подряд, в том числе триумф на клубном чемпионате мира. Заключить пари на очередной успех лондонцев можно за 1.32.

«Лилль» знает толк в надежной обороне. Лишь в одном из шести матчей группового этапа пропустил больше одного мяча - 1:2 в Зальцбурге. Причем оба гола австрийцы забили с пенальти. Букмекер Winline дает коэффициент 2.66 на ИТМ 1.5 гола «Челси». Если синие забьют не больше одного раза, с 2000 рублей вы получите 5320 рублей.

Среда: Роналду против Симеоне, «Аякс» против обидчика «Барселоны»

На следующий день пройдут еще две игры. В Мадрид вернется Криштиану Роналду! Правда, не на стадион «Сантьяго Бернабеу», ведь «Манчестер Юнайтед» по итогам жеребьевки получил в соперники «Атлетико». Это один из любимых клубов португальца. За 35 встреч с «матрасниками» Криштиану забил 25 голов.

А ведь в те годы защита «Атлетико» была куда надежнее. Сейчас команда Диего Симеоне пропускает гораздо чаще. Например, в семи из девяти последних матчей с участием мадридцев зрители видели как минимум три мяча. Winline дает на тотал больше 2.5 гола коэффициент 2.15. Интересный вариант, ведь атака «дьяволов» отличились шесть раз за две предыдущие игры.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Атлетико» был ужасен на своем поле - не смог забить «Порту», а затем проиграл «Ливерпулю» и «Милану». В сухом остатке - одно очко в трех матчах. Претендовать на поздние стадии с такой статистикой практически невозможно. Поставить на то, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет в Испании, предлагается за 1.58.

Тем временем в Лиссабоне сойдутся «Бенфика» и «Аякс».Португальцы начали с третьего квалификационного раунда, где спокойно разобрались со «Спартаком». Затем выбили ПСВ, попали в групповой этап. И впервые за 20 лет оставили за бортом плей-офф «Барселону». Солидные призовые от УЕФА гарантированы, но можно развить успех.

«Орлы» очень хороши в защите. На групповом этапе пропускали только от мощнейшей «Баварии». «Барселона» и киевское «Динамо» имели по 180 минут, однако отличиться так и не смогли. Больше того - даже моменты создавали с огромным трудом. Если вы верите в оборону португальцев, рассмотрите ставку «Аякс» не забьет. Она идет с очень высоким коэффициентом 4.70.

Почему так много? Дело в том, что голландцы очень хороши. Лишь три команды прошли групповой этап без потерь - «Ливерпуль», «Бавария» и как раз «Аякс». Хотя в соперниках у амстердамцев были, например, дортмундская «Боруссия» и «Спортинг». Что не помешало забить за шесть туров аж 20 голов. А сейчас у амстердамцев серия из 10 побед. Букмекер Winline предлагает поставить на одиннадцатую за 1.88.

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