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Спорт

Ждет ли Трусову судьба Медведевой: как Тутберидзе расставалась с ученицами

Как складывались отношения Этери Тутберидзе с ученицами после Игр

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1 – Юлия Липницкая (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год<br>2 – Российская фигуристка Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх, 2018 год<br>3 – Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова, занявшая 2-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 2022 год

1 – Юлия Липницкая (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
2 – Российская фигуристка Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх, 2018 год
3 – Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова, занявшая 2-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 2022 год

Владимир Песня/Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Российская тренерша Этери Тутберидзе воспитала нескольких фигуристок, завоевавших медали Олимпийских игр, однако судьба практически каждой спортсменки оказалась трагичной. Олимпийская чемпионка в командном турнире Игр-2014 года Юлия Липницкая ушла от Тутберидзе и завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, Евгения Медведева переехала в Канаду после серебра Олимпиады-2018, но вернулась назад из-за пандемии. Александра Трусова стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных, однако этого не хватило для золота, а 15-летняя Камила Валиева провалила личный турнир из-за допингового скандала.

Юлия Липницкая, 2014 год

Об Этери Тутберидзе громко заговорили после зимних Олимпийских игр 2014 года, когда на ледовой арене в Сочи блеснула совсем юная Юлия Липницкая. Фигуристка вложила большой вклад в победу сборной России в командном турнире, выиграв и короткую, и произвольную программы, принеся команде 20 баллов из 20 возможных. «Девочка в красном пальто» — именно так Липницкая запомнилась публике, покорив всех своим выступлением под музыку из фильма «Список Шиндлера». Она стала самой молодой фигуристкой-одиночницей, которой удалось завоевать золотую медаль Олимпиады – на тот момент ей было 15 лет и 249 дней. Липницкую, которая освоила прыжки в три оборота (тогда о четверных у женщин никто не говорил) за несколько месяцев, обладала прекрасной гибкостью и выиграла чемпионат Европы в 15 лет, называли фавориткой и личного турнира.

Однако сильное напряжение, стресс, усталость – все это не позволило Липницкой показать свой максимум. Она стала лишь пятой по итогам двух программ, а золото тогда практически сенсационно выиграла Аделина Сотникова.

На постолимпийском чемпионате мира Липницкая стала второй, однако дальше результаты спортсменки только ухудшались. В постолимпийском сезоне она дважды брала серебряные медали этапов Гран-при, что позволило ей отобраться в финал турнира, но там она стала лишь пятой. На чемпионате России фигуристка едва сумела закрепиться в десятке лучших, оказавшись на девятой позиции. Такой результат не позволил ей отобраться на чемпионат Европы.

В январе 2015 года появилась первая информация о том, что у звездной спортсменки и ее тренера возник конфликт. Развязка всей истории случилась только через несколько месяцев: в конце осени стало известно, что новым тренером Липницкой стал олимпийский чемпион Алексей Урманов. Фигуристка переехала в Сочи, и, казалось, ей это пошло на пользу – она поднялась на пьедестал чемпионата России, выиграв бронзу, стала победительницей Кубка Тироля. Однако в скором времени карьеру пришлось приостановить из-за травмы спины.

После своего повреждения фигуристка сильно набрала вес, что стало причиной многих обсуждений. В какой-то момент самой спортсменке даже пришлось выступить с заявлением о том, что она не беременна, чтобы прекратить домыслы. Официально о завершении карьеры фигуристка заявила в сентябре 2017 года, тогда и призналась – проблемы из-за веса у нее действительно были, а попытки похудеть, чтобы набрать форму, привели к расстройству пищевого поведения: три месяца спортсменка лечилась в клинике от анорексии.

О прекращении сотрудничества с Липницкой Тутберидзе рассказала через несколько лет, практически за год до начала Олимпиады – 2018, куда повезла уже двух фигуристок – Евгению Медведеву и Алину Загитову.

«Юля Липницкая ко мне никогда не вернется. 300 процентов - она этого шага не сделает. Она так долго уходила… Она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. Зачем же мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтоб она была статисткой?» — заявила Тутберидзе в интервью РИА «Новости».

Причем, по словам специалистки, об уходе подопечной она узнала практически самой последней. К тому моменту, как ей сообщили об этом, переход Липницкой к Урманову уже был согласован.

«Она уходила так: на катке в кабинете директора сообщила об этом. Меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула.

А еще через час в другом издании — огромная статья с интервью ее нового тренера Алексея Урманова», — заявила Тутберидзе.

После завершения карьеры вместе с Еленой Ильиных Липницкая основала школу фигурного катания для детей. Не раз фигуристка признавалась, что слава стала для нее серьезным испытанием, поэтому сейчас свою жизнь она тщательно скрывает – известно то, что она замужем за Владиславом Тарасенко, фигуристом, вместе с которым тренировалась в группе у Тутберидзе. 27 июня 2020 года Липницкая родила дочь Каталину.

Так «девочка в красном пальто» принесла славу своему тренеру – Этери Тутберидзе, и стала первой спортсменкой, о чьем конфликте с Тутберидзе заговорили в сообществе фигуристов.

Алина Загитова и Евгения Медведева, 2018 год

Если драма Липницкой развернулась уже после Олимпиады, то яркое противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой проходило прямо в Пхенчхане-2018. История о том, как только вышедшая из юниоров Загитова обошла фаворитку Медведеву, вызывает споры поклонников фигурного катания до сих пор, даже спустя четыре года после тех событий.

В Пхенчхан Евгения Медведева ехала хоть и с травмой ноги (стрессовый перелом привел к двойному перелому кости), но в статусе фаворитки – в ее активе уже было по две золотые медали чемпионатов мира, Европы и двух финалов Гран-при. Алина Загитова сезон-2017/18 впервые проводила на взрослом уровне, но уже имела за плечами победы на турнире Lombardia Trophy, финале Гран-при и чемпионате России.

По итогам короткой программы на Олимпиаде Загитова опередила Медведеву чуть больше, чем на балл, однако впоследствии это сыграло определяющую роль в распределении медалей, поскольку в произвольном прокате фигуристки получили абсолютно одинаковые оценки, что стало уникальным случаем в истории мирового фигурного катания. Серебро для Медведевой стало сродни поражению – на протяжении несколько сезонов она уверенно шла к золоту Олимпиады и в итоге проиграла вчерашней юниорке. Позднее в СМИ ходила информация о том, что Медведева якобы обвинила Тутберидзе в том, что она не придержала Загитову еще год в юниорах. Позднее сама Евгения опровергла эти слухи.

Однако начало одному из самых громких конфликтов в российском фигурном катании было положено. 4 мая 2018 года стало известно, что Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Первые слухи о смене тренера появились еще в марте, когда Медведева пропустила чемпионат мира из-за травмы спины. Позднее стало известно, что на контакт с Орсером фигуристка вышла в начале апреля, а в конце месяца состоялась их первая личная встреча. Спустя некоторое время после перехода Медведевой к Орсеру Тутберидзе рассказала в интервью Первому каналу, что ничего не знала о том, что Медведева собирается уходить, а также обвинила фигуристку в неблагодарности – якобы та не попрощалась с тренером, не подарила ей букет цветов – традиция, которой следуют фигуристы.

Здесь стоит вспомнить о Липницкой, разрыв отношений с которой разворачивался практически по такому же сценарию.

«Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы». Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно. <…>

Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить мне цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то эта ситуация для меня уже не новая. Я встречалась со своими спортсменами, которые уходили. Ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — заявила тогда Тутберидзе.

В июне уже Медведева в одном из интервью намекнула на то, что тренерша была несправедлива по отношению к ней.

«Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды», — заявила фигуристка в интервью журналу Elle.

Не стоит забывать и об еще одной косвенно пострадавшей стороне этого конфликта – Алине Загитовой, которую еще долгое время (а некоторые любители фигурного катания – до сих пор) обвиняют в том, что медаль Игр ей досталась незаслуженно. На протяжении двух лет Тутберидзе и Медведева лишь изредка касались в своих интервью темы своего конфликта.

А следом случилась пандемия коронавирусной инфекции, и Медведева не сумела возобновить тренировки в Канаде. Информация о возвращении фигуристки к Этери Тутберидзе появилась в сентябре 2020 года, и действительно, они возобновили сотрудничество после двухлетнего перерыва. Однако после возвращения она не приняла участия ни в одном из официальных соревнований — речь шла о восстановлении после травмы спины. Да и в целом было понятно – соревноваться на одном уровне с фигуристками, которые исполняют четверные прыжки, Медведева бы уже не смогла. Олимпийский сезон она посвятила участию в различных шоу, в частности, выступила вместе с тиктокером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде», где ведущей была Загитова.

Сама Алина стала первой в истории фигуристкой, которой удалось выиграть золотые медали всех крупных турниров – и Олимпиады, и чемпионатов мира, Европы, России, и финала Гран-при. Однако ее карьера на взрослом уровне вышла хоть и яркой, но очень недолгой – в декабре 2019 года она объявила о приостановке карьеры. С тех пор ни в одном из официальных соревнований участия она не приняла.

Загитова и Медведева смогли добраться до следующей Олимпиады в Пекине, однако уже не в роли действующих фигуристок – первая попробовала себя в роли корреспондента, вторая была послом и комментатором.

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, 2022 год

На Олимпиаду в Пекине Тутберидзе везла уже трех фигуристок – Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову. Как итог – скандалов тоже оказалось больше.

Тут стоит вспомнить и предполагаемый допинг Валиевой, которая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, и заваленное этой же фигуристкой личное состязание, и драму Трусовой, прыгнувшей пять четверных (первой в истории), но так и не сумевшей обойти Щербакову.

После произвольной программы Трусова, которая выдала действительно феноменальный прокат, не справилась с нервами – она плакала, ругалась с тренерами и отказывалась выходить на награждение. В эфир попали такие фразы, как «у всех есть золотая медаль, а у меня нет», «я ненавижу этот спорт», «больше никогда не выйдут на лед» и «все вы знали» в адрес Тутберидзе. Смысл последнего высказывания точно понятен только самой фигуристке и ее тренерам, но тут у многих поклонников фигурного катания возник закономерный вопрос, а не отсылает ли эта ситуация к конфликту, произошедшему ровно четыре года назад?

Ведь если сравнивать, то именно судьба Трусовой отчасти напоминает судьбу Медведевой – серебро Олимпиады и слезы после выступления отнюдь не от счастья.

Справедливости ради стоит отметить, что Трусова единственная из этой тройки не получила золотой медали. Валиева – чемпионка в командном турнире, Щербакова – в личном. Тут возникает вопрос еще и о том, почему Федерация фигурного катания на коньках России не стала проводить замен в «команднике», тем самым лишив еще нескольких спортсменов возможности стать олимпийскими чемпионами.

Радоваться какой-либо медали было сложно. Щербакова, которая отдала всю себя на льду и вполне заслуженно забрала золотую медаль, не знала, как себя вести, и практически не улыбалась, Трусова восприняла серебро как самое большое поражение своей жизни, а затравленная Валиева и вовсе осталась без пьедестала, рыдала в руках тренеров после выступления и произнесла ироничную фразу «зато церемонию не отменят».

Праздник спорта в прямом его понимании это совершенно не напоминало. Искренней, казалось, была только улыбка Каори Сакамото, японской фигуристки, выигравшей бронзу.

У многих поклонников фигурного катания возникает вопрос – повторит ли Трусова судьбу своей предшественницы Медведевой? Продолжит ли она тренироваться в штабе у Тутберидзе или же этот конфликт на Играх будет развиваться? Сейчас уход Трусовой из «Хрустального» видится самым логичным развитием событий, однако не стоит забывать, что она уже пыталась прекратить сотрудничество с Тутберидзе и уходила в академию Евгения Плющенко, у которого задержалась всего на несколько месяцев, но после этого вновь вернулась к Тутберидзе. Сумеет ли фигуриста преодолеть притяжение знаменитой тренерши на этот раз, узнаем в ближайшее время.

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