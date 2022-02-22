Легендарный сезон: почему Шестеркин сейчас лучший голкипер мира

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттава Сенаторз» едва не отметился заброшенной шайбой броском через всю площадку. Сейчас он считается главным претендентом на «Везина Трофи», а некоторые эксперты прочат его даже в MVP сезона. «Газета.Ru» рассказывает, почему российский вратарь прямо сейчас является лучшим в мире.

Историческая справка

В истории Национальной хоккейной лиги было всего 15 заброшенных вратарями шайб, которые провели 12 голкиперов. Последний такой гол случился 9 января 2020 года в сезон, который затем был прерван из-за пандемии коронавируса. Тогда отличился финн Пекка Ринне, закончивший карьеру летом 2021 года.

Единственным действующим голкипером сильнейшей лиги мира, кому удавалось отличаться в качестве автора заброшенной шайбы, является ныне выступающий в составе «Эдмонтона» ветеран Майк Смит. В октябре 2013 года он в составе еще «Финикс Койотис» (ныне «Аризона») поразил ворота «Детройта».

Из 12 вратарей, кто оформлял голы в чужие ворота, двоим удалось сделать это больше одного раза. Рон Хексталл поражал ворота дважды, забросив вторую и третью вратарскую шайбу в истории лиги, а Мартин Бродо делал это и вовсе трижды.

При этом в семи случаях из 15 речь идет фактически об автоголах, которых в хоккее официально нет. Если игрок поражает свои ворота, шайбу записывают на счет последнего, кто коснулся ее в команде соперников.

Часто такие голы в свои ворота происходят на отложенном штрафе. Вратарь команды, которая должна получить численное преимущество в момент касания шайбы соперником меняется на шестого полевого игрока, но в итоге неловкие действия его партнеров приводят к тому, что шайба пересекает линию оставленного последнего рубежа.

Таких автоголов из семи было пять, а еще в двух случаях свои ворота хоккеисты поражали в концовке встреч, играя вшестером против пяти соперников. Так, например, «отличился» Илья Ковальчук, который 26 декабря 2011 года, выступая за «Нью-Джерси», помог забить вратарю «Каролины» Кэму Уорду.

А еще в 2002 году Евгений Набоков стал первым голкипером не из Северной Америки, поразившим чужие ворота, причем забросил казахстанский россиянин из «Сан-Хосе» шайбу в ворота «Ванкувера», оставленные в концовке матча латвийцем Петерисом Скудрой.

Шанс Шестеркина

Два дня назад в этот клуб едва не зашел российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

В матче с «Оттавой» он решился на бросок по уже пустым чужим воротам чуть больше, чем за минуту до конца встречи при скользком счете 2:1 в пользу своей команды. В итоге шайба чуточку разминулась с углом ворот и ушла на проброс, после которого «Сенаторз» имели шанс восстановить равновесие (но Игорь спас).

Обычно за такие броски из своей зоны полевых игроков наставники ругают, но и вратарям в обычной ситуации делать подобное непозволительно.

Вот только случай Шестеркина особый. Во-первых, в своей карьере он уже забрасывал шайбу, поразив ворота соперников броском через всю площадку еще во времена выступлений за МХК «Спартак».

Но это следствие. Причина же в филигранном владении россиянином клюшкой. В НХЛ любой вратарь просто обязан уметь хорошо пользоваться «стиком», но Шестеркин все равно выделяется даже на фоне лучших мастеров в этом компоненте.

Игроки «Рейнджерс» постоянно отмечают, что он умеет играть в пас лучше большинства полевых хоккеистов команды, и при этом в качестве подтверждений постоянно приходят передачи, которые либо провоцируют опасные атаки «синерубашечников», либо вообще выводят игроков команды на рандеву с чужими голкиперами.

«Он делает это, возможно, лучше любого голкипера в лиге. В данном моменте у него было пространство, и ему никто не мешал. Даже если бы мы пропустили после проброса, который в итоге случился, никто не сказал бы ему ни слова упрека, — сказал после матча с «Оттавой» главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

— Я, откровенно говоря, получил удовольствие от его попытки забить и, наверное, больше всех жалел, что шайба не залетела в ворота».

Первый среди лучших

Но дело не только в умении Шестеркина играть клюшкой. В нынешнем сезоне он демонстрирует по-настоящему феноменальную игру.

«Он выиграл для нас много матчей, мы ему доверяем. Игорь был великолепен с первого матча в НХЛ. Он ключевой игрок нашей команды. Когда у нас не идут дела, он способен нас вытащить в одиночку», — это тоже слова Галлана.

Во-многом игру нью-йоркцев преобразил как раз новый тренер, возглавивший команду с этого сезона, но без подвигов Шести, как ласково зовут игрока за океаном партнеры, болельщики и комментаторы, «Рейнджерс» точно не шли бы так высоко.

Сейчас Игоря называют главным кандидатом на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона), а ведь компания соискателей награды более чем внушительная.

Фредерик Андерсен («Каролина»), Юссе Сарос («Нэшвилл»), Джон Гибсон («Анахайм»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Якуб Маркстрем («Калгари»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и, конечно, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») и Илья Сорокин («Айлендерс») — Шестеркин сейчас впереди всех этих вратарей-монстров, проводящих отличный сезон каждый.

Более того, дошло до того, что российского стража последнего рубежа «Рейнджерс» называют в числе основных претендентов и на «Харт Трофи» — приз MVP сезона НХЛ. Это вообще почти немыслимое дело, но он того и правда заслуживает.

Прямо сейчас Шестеркин действительно выглядит лучшим вратарем мира, что особенно впечатляет, потому что обладатель этого негласного титула Василевский ничуть не стал хуже, а многие другие голкиперы сильно прибавили.

Но цифры Игоря не оставляют вариантов. Во-первых, он лидирует в лиге по проценту отраженных бросков — 93,9%. За 93% перевалил еще только финн Вилле Хуссо из «Сент-Луиса», но играет намного меньше.

Только Хуссо Шестеркин уступает по среднему числу пропущенных шайб за матч (2,01 против 1,97). Россиянин «всего» три раза отыграл на ноль и по числу «шатаутов» не может соперничать с Маркстремом, но у голкипера «Калгари» существенно меньше работы, в то время как оборона «Рейнджерс» регулярно устраивает на своем пятачке пожар.

По числу побед (24) россиянин на шестом месте, уступая в том числе своим соотечественникам Василевскому и Бобровскому («Флорида»), делящим второе место (26) после Андерсена (27).

Но главное спрятано в продвинутой статистике. Шестеркин лидирует в лиге по числу предотвращенных взятий его ворот от ожидаемого количества голов (показатель считается, исходя из опасности точек, с которых наносятся броски и трафика перед воротами, это похоже на xG в футболе).

Так вот, Шестеркин пропустил на 28,5 голов меньше, чем должен был. У занимающего второе место Андерсена ровно 26 предотвращенных голов, идущий третьим Сергей Бобровский имеет показатель 20,8, а больше никто не добрался и до 20!

В пересчете на 60 минут игрового времени Шестеркин — единственный во всей лиге — предотвращает ровно один гол за матч! Представьте, если бы в каждой игре «рейнджеры» пропускали на одну шайбу больше...

Кроме того, Игорь имеет лучший средний показатель количества победных матчей до замены на бэкапа (еще одного россиянина Александра Георгиева) — 4,76. Тут к нему близок только Андерсен (4,34), дальше 3,47 у Бобровского, а больше никто не имеет в среднем трех побед до отдыха.

Это удивительно, но сейчас уже не кажется, что Василевский непременно будет основным вратарем сборной России, когда энхаэловцы наконец доберутся до Олимпиады или Кубка мира.

Все потому, что Шестеркин проводит просто легендарный сезон, а ведь это всего лишь его вторая полноценная кампания в сильнейшей лиге мира.