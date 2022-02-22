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Спорт

«Ему было 52 года, скорбим»: умер экс-защитник «Динамо» Александр Юдин

Скончался двукратный чемпион СССР по хоккею Александр Юдин

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Телеграм-канал «ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow»
22 февраля в возрасте 52 лет скончался бывший защитник московского «Динамо», член зала славы клуба, двукратный чемпион СССР Александр Юдин. В составе бело-голубых он провел десять сезонов.

Хоккейное московское «Динамо» сообщило на своем официальном сайте, что бывший защитник клуба Александр Юдин, выступавший за команду на протяжении десяти сезонов, ушел из жизни в возрасте 52 лет.

«Невосполнимая утрата в динамовской семье… Ушел из жизни член Зала славы московского «Динамо», один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин. Александр Валерьевич на протяжении десяти лет защищал динамовские цвета, — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

— Мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи, двукратный чемпион СССР, чемпион СНГ, абсолютный чемпион России, обладатель кубка МХЛ. Ему было 52 года. Скорбим...»

Юдин провел в чемпионатах страны за «Динамо» 255 матчей, а также был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» в 1989 году под общим 231-м номером.

На том драфте под первым номером был выбран шведский форвард Матс Сундин, впоследствии ставший капитаном и суперзвездой «Торонто Мэйпл Лифс».

Из россиян там первым был задрафтован Сергей Федоров, которого «Детройт Ред Уингз» забрал в четвертом раунде под общим 74-м номером.

До Юдина были выбраны еще несколько советских хоккеистов: «Ванкувер» забрал Павла Буре, «Эдмонтон» взял Анатолия Семенова, Сергей Мыльников достался «Квебек Нордикс», Сергей Яшин был выбран тем же «Эдмонтоном» и еще ряд игроков.

На том драфте были выбраны такие известные отечественные хоккеисты, как Вячеслав Быков, Сергей Гомоляко, Андрей Хомутов, Владимир Малахов, Владимир Константинов и Хельмут Балдерис, который был задрафтован уже после Юдина.

Гомоляко тоже был выбран «Калгари», но ни он, ни Юдин за «Флэймз» так никогда и не сыграли.

Юдин был в составе московского «Динамо», когда в сезоне-1989/90 бело-голубые прервали гегемонию столичного ЦСКА, 13 лет подряд становившегося чемпионом страны, и выиграли первенство СССР.

Для «Динамо» это был третий титул в истории и первый аж с 1954 года, хотя его завоеванию, конечно, поспособствовал отъезд за океан многолетних лидеров армейцев Сергея Макарова, Игоря Ларионова, Владимира Крутова и Вячеслава Фетисова.

На первом этапе динамовцы заняли второе место, набрав поровну очков с ЦСКА, но пропустив вперед воскресенский «Химик». Но на втором этапе в двухкруговом турнире лучшей десятки команд динамовцам удалось ликвидировать гандикап от воскресенцев и стать первыми, оставив ЦСКА в трех, а «Химик» в четырех очках позади себя.

Следующий сезон, который стал последним для чемпионатов СССР, сложился для бело-голубых похожим образом. На первом этапе они заняли третье место, отстав на одно очко от ЦСКА и уступив по дополнительным показателям «Спартаку».

Но вторую часть сезона именно «Динамо» провело значительно лучше других, опередив «Спартак» в итоговой таблице на шесть очков, а «Крылья Советов» и ЦСКА — на семь.

Таким образом, Юдин в составе родной команды выиграл ровно половину чемпионских титулов Советского Союза в ее истории.

После этого некоторое время Юдин выступал еще в Межконтинентальной хоккейной лиге, пришедшей на смену первенству СССР. Он выиграл и чемпионат, и Кубок МХЛ в составе «Динамо», а потом заканчивал карьеру в столичном «Спартаке».

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