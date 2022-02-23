«Вербуют стукачей»: в России осудили идею конгрессмена выдавать грин-карту информаторам

Конгрессмен Стивен Коэн, представляющий Демократическую партию, внес законопроект о предоставлении вида на жительство в США российским осведомителям о допинге. В частности, речь идет о Юлии и Виталии Степановых, рассказавших о якобы существовавшей системе допинга в российской легкой атлетике. Предложение депутата поддержало Американское антидопинговое агентство (USADA), а в России эту инициативу назвали «унизительной».

«Отважные сторонники честной игры, такие как Виталий и Юлия, должны иметь возможность не опасаться за свои жизни, за то, что открывают правду миру. Они знали, что находятся под угрозой из-за разоблачения спонсируемой Россией государственной программы по применению допинга. Думаю, что конгресс США должен стоять на страже интересов чистого спорта и поощрять подобные действия потенциальных информаторов. Именно поэтому Степановым необходимо предоставить вид на жительство в США», — заявил Коэн. Сравнялась по популярности с Загитовой: как живет Валиева после допинг-скандала Камила Валиева вернулась в Москву 18 февраля — на следующий день после произвольной... 21 февраля 22:59

Юлия и Виталий Степановы были ключевыми информаторами по делу о допинге в российской легкой атлетике в 2014 году. Основываясь на их показаниях, свой фильм снял немецкий журналист Хайо Зеппельт, после чего началось масштабное расследование в отношении России по делам о нарушении антидопинговых правил. Санкции привели к тому, что на сегодняшний день российские атлеты имеют право выступать на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Олимпиадах) только в нейтральном статусе — использование национальной символики строго запрещено.

Степановы переехали в США, бегунья даже пыталась добиться права выступать на Олимпийских играх в 2016 году (рассказывая о допинге в России, она призналась в том, что сама нарушала правила, но хотела избежать наказание за чистосердечное признание), однако Международный олимпийский комитет (МОК) не дал ей такого права.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт поддержал предложение предоставлять информаторам вид на жительство.

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, таких как Виталий и Юлия, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — цитирует Тайгарта официальный Twitter USADA.

Глава американского агентства во время Олимпийских игр в Пекине — 2022 также заявил, что США могут вмешаться в дело российской фигуристки Камилы Валиевой, чья декабрьская допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Тайгарт заявил, что на Играх мог быть применен «закон Родченкова» — закон, принятый в США и названный именем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который предусматривает возможность уголовного преследования со стороны США любого человека, если он причастен к допинговым сговорам на международных соревнованиях. «Олицетворение обмана»: в США потребовали проверить на допинг всех учениц Тутберидзе Американская фигуристка с русскими корнями Полина Эдмундс рассказала, как в 2013 году российские... 21 февраля 20:48

Родченков, как и Степановы, уехал в США в 2016 году после того, как дал показания о якобы существовавшей в России государственной программе поддержки допинга. Он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и одним из основных фигурантов доклада Ричарда Макларена, посвященного допингу в России. При этом в Штатах Родченков внесен в программу защиты свидетелей, его внешность была изменена, а место жительства засекречено.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили осудил инициативу конгрессмена Коэна, заявив, что ни одна страна в мире не делает столько по предупреждению, разъяснению и наказанию за осознанные допинговые случаи, как Россия.

«Постыдно и позорно даже думать о том, чтобы применять запрещенные вещества для достижения побед. Наша сила всегда была в правде, а правда — это в том числе чистый спорт, в котором мы всегда были сильны и будем. Но одно дело — вести разъяснительную работу в стране, искоренять это все. Другое дело — выполнять это за коврижки…

К сожалению, исторические примеры предателей у нас есть. Рано или поздно до них придет осознание, но до этого им придется пройти через терзания сомнениями, остатками совести. Это некрасиво всегда и достойно презрения.

На любой запрос найдется свой подлец, поэтому провокации возможны. Но в первую очередь нам нужно самим искоренять это каленым железом, формировать мнение и позицию таким образом, что это позор. Люди, которые идут на осознанное применение запрещенных веществ, должны быть нерукопожатными. Большая работа ведется и сейчас», — приводит слова Мамиашвили РИА «Новости». «Меры могут быть очень строгими»: WADA и Бах выступили по делу Валиевой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне... 18 февраля 21:50

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также раскритиковал идею Штатов предоставлять гражданство осведомителям о допинге из России. По мнению Колоскова, такая идея — унизительная в первую очередь для самих США.

«США — серьезная держава во всех сферах, и заниматься такого рода вещами — это недостойно для них. Что это за позиция сверхдержавы — вербовать стукачей? Это унизительно. Еще и на Конгрессе это обсуждать. Просто абсурд!» — приводит слова Колоскова РИА «Новости».