Круче Овечкина: как Большунов стал самым титулованным лыжником Олимпиады

Александр Большунов увез со своей второй Олимпиады пять медалей, из которых три оказались золотыми, и стал самым титулованным лыжником Пекина-2022 и главной звездой зимнего спорта России. «Газета.Ru» рассказывает о герое Игр.

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Александру Большунову всего 25 лет, но он уже является полноценной суперзвездой мирового спорта. Его противостояние с норвежцем Йоханнесом Клебо можно по масштабу сравнить с многолетней битвой Лионеля Мессии и Криштиану Роналду в футболе.

Спортсмен, которого уже весь лыжный мир называет уважительно Сан Санычем, является чемпионом мира, шестикратным серебряным призером и обладателем одной бронзовой медали мировых первенств.

На его счету две победы в общем зачете Кубка мира и девять олимпийских медалей, из которых три — высшего достоинства.

Из Пекина со своих вторых Олимпийских игр Большунов вернулся в статусе главного спортсмена страны и теперь, пожалуй, опережает даже не сходящего по любым поводам с первых полос любых отечественных изданий хоккеиста Александра Овечкина.

И это тот случай, когда все заслуженно и объективно даже просто со спортивной точки зрения. Хотя такой статус лыжник ни за что не получил бы, ни окажись он и неординарной яркой личностью.

Серебряный Пхенчхан

Страна узнала Александра Большунова 21-летним на Олимпиаде в Пхенчхане. Надо сказать, что условия для того, чтобы сверкнуть, были идеальными.

Россия как раз попала под жесткие санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета, поехав в Южную Корею без национальных символов — флага и гимна.

А спортсменов в команду Олимпийских атлетов из России (ОАР) допускали после рассмотрения каждой заявки в отдельности. При этом отказывать МОК мог без объяснения причин. Так, на те Игры не попал находившийся в самом расцвете карьеры Сергей Устюгов, а также еще несколько звездных российских лыжников, выступавших четыре года назад в Сочи.

В итоге в Пхенчхан прибыла молодая и дерзкая сборная России, которая сумела удивить всех, ярко сверкнув на том олимпийском турнире. «Москва — самый безопасный город для отбора к ЧМ, если только Польша не собралась ее бомбить» Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал перенести стыковой матч чемпионата мира —... 23 февраля 14:29

Все началось со скиатлона (15 км классикой + 15 км свободным стилем), где Денис Спицов стал четвертым, чуть не дотянувшись до медали. Позже он же завоевал серебро на дистанции 15 км. Это были те две гонки, в которых Большунов не участвовал.

А вот во всех остальных Большунов не просто выступил — он везде взял медали!

13 февраля, через день после скиатлона, еще юный Сан Саныч блестяще прошел спринтерские соревнования, начав их с третьего места в квалификации и завершив третьим местом в финальном забеге, где только по фотофинишу проиграл итальянцу Федерико Пеллегрино битву за серебро.

В следующий раз он вышел на старт 18 февраля, уже после серебра Спицова на 15 км, в составе эстафетной команды и блестяще отработал свой второй этап. Получив эстафету от Андрея Ларькова с 17-секундным преимуществом над Норвегией, Большунов увеличил этот перевес до 32 секунд.

Правда, при этом сборная России как была, так и осталась второй после финнов. Уже на следующем этапе норвежцы обошли нашу команду, но на последнем Спицов совершил впечатляющий рывок, буквально разорвал финского финишера Лари Лехтонена и немного не достал Клебо.

После этого 21 февраля Спицов и Большунов стали серебряными призерами в командном спринте после Клебо и Мартина Сундбю, а затем была драматичнейшая последняя гонка.

В 50-километровом марафоне именно Большунов лидировал большую часть дистанции, но при заходе на последний круг допустил тактическую ошибку, не зайдя на пит-стоп для замены лыж.

Этим воспользовался опытный и звездный финн Иво Нисканен, который как раз лыжи поменял и в итоге буквально «украл» у россиянина первую олимпийскую победу, отыграв колоссальное отставание и выиграв на финише 18 секунд.

В любом случае, с тремя серебряными и одной бронзовой медалью Большунов уже из Пхенчхана вернулся одним из героев и полноценной восходящей суперзвездой мировых лыж.

Два Больших хрустальных глобуса

Этот статус россиянин принялся подтверждать уже в оставшейся части сезона, выиграв две гонки и завоевав победу на итоговом этапе Кубка мира по сумме дисциплин.

В том сезоне Большунов финишировал на шестом месте в общем и на втором в молодежном зачете. В обоих дисциплинах первенствовал Клебо.

Следующий сезон Александр начал с того, что на первом этапе в финской Руке сначала вырвал победу на финише спринта у рановато начавшего праздновать победу и расслабившегося Клебо, а затем забрал и 15-километровую гонку.

Весь сезон прошел в борьбе россиянина с норвежцем, но последний все же выиграл свой второй Кубок мира, опередив соперника на жалкие 100 баллов. Большунов довольствовался победой в зачете дистанционных гонок. Кроме того, он еще выиграл четыре сербра на чемпионате мира-2019 в Зеефельде.

Но уже в следующей кампании Большунов сначала взял престижную многодневку «Тур де Ски», а затем и свой первый Болошой хрустальный глобус за победу в Кубке мира.

Достижение было немного скомкано из-за отказа норвежцев лететь в Северную Америку на последние этапы Кубка мира в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Впрочем, в итоге соревнования в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе были отменены совсем.

В прошлом, предолимпийском сезоне Большунов снова взял «Тур де Ски» и не оставил никому шансов в борьбе за Глобус. Клебо пропустил несколько этапов и вообще остался лишь третьим после еще одного россиянина Ивана Якимушкина, но даже выступи норвежец на всех этапах, это вряд ли сильно поменяло бы ситуацию.

Суперспортсмен

Важно, что Большунов не просто добивается успехов на лыжне. Он является по-настоящему блестящим спортсменом, в хорошем смысле повернутым на своих результатах.

Всем известна определенная замкнутость и отстраненность от остальной команды подопечного Юрия Бородавко. При этом, когда надо, он работает на коллектив и в целом находится в хороших отношениях со всеми в российской сборной.

Приятельствует Сан Саныч и со своим главным конкурентом Клебо, с которым мечтает потренироваться в межсезонье и которого приглашал на свою свадьбу (из-за распространения коронавируса норвежец не смог прилететь). «Если санкции введет и Евросоюз, то ЦСКА останется без счетов» Министерство финансов США ввело санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ в связи с тем, что Россия... 23 февраля 14:23

При этом на трассе Большунов максимально неуступчив и готов не давать спуску оппонентам. Наиболее громким в этом плане получился весенний этап Кубка мира в 2021 году в Лахти.

Там 23 марта состоялся знаменитый инцидент с финном Йони Мяки, который на финише эстафеты в борьбе за второе место, чтобы не пропустить вперед накатывавшего Большунова, поменял лыжню, встав прямо перед россиянином.

Тот, оказавшись бессилен обогнать подрезавшего его соперника, несколько раз ударил того палкой еще на финишной прямой, а после финиша вообще врезался в финна, сбив того с ног.

За это сборную России дисквалифицировали из протокола той гонки, но Большунов только приобрел еще больше симпатий российских болельщиков за характер.

Уже на следующий день в 50-километровом марафоне случился еще один инцидент. Большунов оказался единственным, кто смог навязать борьбу вернувшимся после пропущенного из-за опасений заболеть «Тур де Ски» норвежцам.

Но за километр до финиша на спуске Большунов обогнал Ханса-Кристера Холлунда, и спортсмены столкнулись, упав и лишившись шансов. В итоге первые четыре места достались другим норвежцам, а Большунов сумел доехать лишь пятым, оставив сломавшего обе палки Холунда шестым.

После финиша негодовали оба, обвиняя в столкновении оппонента, но затем быстро остыли и сохранили нормальные отношения.

В том же году на чемпионате мира россиянин взял свое первое золото (в скиатлоне), добавив к нему еще два серебра и бронзу.

Золотой Пекин

В Кубке мира нынешнего сезона уже Большунов не смог выступить на всех этапах, а на «Тур де Ски» уступил в общем зачете Клебо, твердо вознамерившемуся вернуть себе мировую корону по итогам сезона.

На Олимпиаду в Пекин Сан Саныч прибыл с отставанием от Клебо на 378 очков в общем зачете в борьбе за Большой хрустальный глобус. Сам россиянин рассказывал уже после Игр, что еще за месяц до главного старта четырехлетия был совсем не в порядке в плане формы.

Но турнир Пекина, куда он ехал за своей первой олимпийской победой, Большунов провел как настоящий король!

Он сразу же убедительно выиграл скиатлон, затем пропустил коронный для Клебо спринт, чтобы лучше подготовиться к оставшимся гонкам. Дальше было серебро на 15 км с раздельного старта после Нисканена.

Ну а потом Россия триумфально, впервые за 54 года, выиграла эстафету, где Большунов мощнейше провел свой этап, потом была бронза в командном спринте вместе с Александром Терентьевым, а в довершение триумф в марафоне.

Правда, марафон организаторы (по слухам, из-за требований норвежцев) в связи с погодными условиями сократили с 50 до 28,5 км, но это не помешало россиянину уверенно разделаться со всеми оппонентами на трассе, в то время как отставший по ходу соревнований больше чем на минуту Клебо вообще сошел. Легендарный сезон: почему Шестеркин сейчас лучший голкипер мира Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата... 22 февраля 19:38

Не обошлось без забавных происшествий с Большуновым и в Пекине. Во-первых, он невольно разломал пьедестал на награждении после скиатлона. Россиянин подпрыгнул на радостях вверх, а на приземлении отломил от подиума облицовочную доску.

Ну а на награждение после марафона Большунов не слишком скромно надел ботинки золотого цвета. Впрочем, после такого выступления он точно имел на это полное право.

Уникальные достижения

На успехах Александра нужно еще раз остановиться чуть подробнее. Главным спортсменом страны его делает в том числе уникальность достижений.

Он стал вторым после Александра Завьялова в истории России и СССР двукратным обладателем Кубка мира (еще дважды Большой хрустальный глобус выигрывал Владимир Смирнов, но во второй раз уже под флагом Казахстана).

При этом никто из отечественных лыжников до Большунова не брал Кубок мира дважды подряд. Сейчас погоня за самыми титулованными лыжниками в истории не выглядит невозможной. Напомним, швейцарец Дарио Колонья брал Глобус четыре раза, швед Гунде Сван — пять, а норвежец Бьорн Дели — шесть.

Большунов является рекордсменом России по личным победам (28) и призовым местам (59) на этапах Кубка мира.

А еще он единственный лыжник в мире, кто выигрывал медали во всех шести олимпийских дисциплинах и смог взять пять наград на одной Олимпиаде.

Кроме того, он является рекордсменом в истории российского и советского спорта по числу олимпийских наград — девять. При этом Александр взял медали вообще во всех гонках, в которых принимал участие!