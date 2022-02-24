Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE

На юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужской и женский спринты. Среди участников — олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете россиянка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:35
Анна Перант финиширует первой в гонке. Наполним, что канадка стартовала четвертой.
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15:31
Вероника Степанова на дистанции!
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15:28
Ясмин Кахара из Финляндии вырывается на лидирующую позицию!
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15:26
Моа Ханссон из сборной Швеции занимает первую строчку после прохождения трех километров!
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15:22
Алена Баранова убежала в гонку! Желаем удачи российской лыжнице!
15:17
Пока лишь одной спортсменке удалось выбежать из десяти минут на первой трешке.
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15:13
Канадка Пэрант лидирует после первой контрольной отметки в 3 км.
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15:09
На дистанции уже 19 участниц.
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15:02
Гонка началась! Поехали!
14:58
Первой из россиянок на дистанцию отправится Алена Баранова, старт Вероники Степановой запланирован на 15:30 мск. Всего сегодня будут соревноваться 65 спортсменок.
14:50
От России сегодня выступят Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода и Вероника Степанова.
14:40
На чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам пройдут соревнования в спринте, где примет участие олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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