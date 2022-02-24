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Спорт

Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН

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На юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужской и женский спринты. Среди участников — олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете россиянка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:35

Анна Перант финиширует первой в гонке. Наполним, что канадка стартовала четвертой.

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100%
15:31

Вероника Степанова на дистанции!

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100%
15:28

Ясмин Кахара из Финляндии вырывается на лидирующую позицию!

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100%
15:26

Моа Ханссон из сборной Швеции занимает первую строчку после прохождения трех километров!

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100%
15:22

Алена Баранова убежала в гонку! Желаем удачи российской лыжнице!

15:17

Пока лишь одной спортсменке удалось выбежать из десяти минут на первой трешке.

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100%
15:13

Канадка Пэрант лидирует после первой контрольной отметки в 3 км.

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100%
15:09

На дистанции уже 19 участниц.

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100%
15:02

Гонка началась! Поехали!

14:58

Первой из россиянок на дистанцию отправится Алена Баранова, старт Вероники Степановой запланирован на 15:30 мск. Всего сегодня будут соревноваться 65 спортсменок.

14:50

От России сегодня выступят Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода и Вероника Степанова.

14:40

На чемпионате мира среди юниоров по лыжным гонкам пройдут соревнования в спринте, где примет участие олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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