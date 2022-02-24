24 февраля 2022, 14:38 Спорт Олимпийская чемпионка Степанова бьется за золото чемпионата мира. LIVE Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. Спринт. ОНЛАЙН Максим Гужевский Слушать Остановить

На юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам проходят мужской и женский спринты. Среди участников — олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете россиянка Вероника Степанова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.