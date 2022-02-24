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Спорт

Алиев лидирует с отрывом: фигуристы сражаются за победу в Кубке России. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Саранске проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Мужчины выступают с короткой программой. Среди участников — чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, экс-ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов и серебряный призер чемпионата России — 2021 Макар Игнатов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:32

Начинается разминка второй группы участников.

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15:30

Гуменник получает за короткую программу 75,02 балла.

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15:28

И снова падение! Гуменник больно ударился спиной об лед, упав с тройного акселя.

Странное дело: прыжки выглядят у Петра самыми пролетными и уверенными из тех, кто уже выступал, однако на приземлении что-то идет не так, и фигурист в мгновение ока оказывается на льду.

15:27

Ох, какое падение! Петр сделал четверной сальхов, но потом конек словно вылетел из-под ноги и он растянулся на льду, не понимая, что случилось.

15:26

Гуменник начал с чистейшего каскада четверной риттбергер + тройной тулуп! Такого сложного каскада сегодня еще никто не делал.

15:26

Следующим выступает бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров — 2020 Петр Гуменник. Он катается под «Лунную сонату» Бетховена.

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15:24

Алиев получает за короткую программу 91,87 балла.

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15:24

Очень чувственная дорожка шагов на высокой скорости была оценена судьями на максимальный, четвертый уровень сложности!Все вращения тоже четверного уровня.

Выступление Алиева находилось совсем на другом уровне по сравнению с Лазукиным и Атояром. Это была целостная, трогательная программа.

15:22

Эх, Алиев коснулся рукой льда на приземлении с тройного акселя.

15:21

Дмитрий красиво исполнил четверной тулуп — чисто!

15:21

Алиев начал с чистейшего каскада тройной лутц + тройной тулуп. Скорее всего, планировал сделать четверной лутц в начале, но не смог.

15:20

Следующим выступает Дмитрий Алиев. Он катается под нежную лиричную композицию Piligrims On A Long Journey.

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15:19

Атояр получает за короткую программу 73,35 балла.

15:17

Атояр исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп без ошибок. Причем поставил этот элемент во второй половине программы, где получит за него +10% к базовой стоимости. Технически он выступил гораздо сильнее Лазукина — еще и все вращения сделал на четвертый уровень. Подвела только дорожка — второго уровня. Ну и выразительность была слабой — компоненты будут не такими высокими, как у Андрея.

15:16

Роман исполнил тройной аксель. Правда, быстро перевалился на вторую ногу после приземления, но судьи не стали снимать баллов — просто не добавили бонусов.

15:15

Атояр начал с четверного сальхова — и сделал его! Хоть и смазал приземление, сразу же подставив вторую ногу.

15:14

Следующим выступает Роман Атояр, который представляет ту же школу фигурного катания, что и Лазукин, — питерский «Звездный лед». Он катается под боевую и тревожную Sarabande Suite (Globus).

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15:13

Лазукин получает за короткую программу 72,81 балла.

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15:11

Катается Лазукин довольно выразительно и чувствует себя на льду свободно — чувствуется большой опыт зрелого спортсмена.

Однако после долгой паузы из-за травмы фигуристу пока не хватает чистоты исполнения элементов — даже дорожка шагов была исполнена лишь на второй уровень из четырех.

15:10

Последний прыжок — тройной аксель — Андрей выполнил с ошибкой: резко перевалился на вторую ногу и склонился почти до самого льда, чуть не упав.

15:10

Лазукин упал с четверного тулупа.

15:09

Лазукин начал с каскада тройной лутц + тройной тулуп — чисто.

15:08

Открывает выступления этой группы 24-летний Андрей Лазукин. Он катается под «Танго Роксан» из мюзикла «Мулен Руж».

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15:00

Началась разминка первой группы участников, где выступят Андрей Лазукин (представляет Санкт-Петербург и Самарскую область), Роман Атояр (Санкт-Петербург), чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург и Республика Коми) и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров — 2020 Петр Гуменник (Санкт-Петербург).

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14:50

Порядок выступлений:

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14:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На Кубке России по фигурному катанию проходит финальный этап. Мужчины показывают короткую программу.

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