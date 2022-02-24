Алиев лидирует с отрывом: фигуристы сражаются за победу в Кубке России. LIVE

15:24

Очень чувственная дорожка шагов на высокой скорости была оценена судьями на максимальный, четвертый уровень сложности!Все вращения тоже четверного уровня.

Выступление Алиева находилось совсем на другом уровне по сравнению с Лазукиным и Атояром. Это была целостная, трогательная программа.