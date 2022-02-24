Экс-ученица Плющенко Шульская борется за золото Кубка России. LIVE

Двойной аксель сделала в начале проката, а также тройной лутц. Каскад оставила на вторую часть выступления. Там были она сделала 3 риттбергер + 2 тулуп. Вращалась на четвертый уровень, но дорожка шаговы была только второго. Не все далеко получилось сегодня.
А теперь на льду петербурженка Полина Свириденко, последняя по порядку из первой разминки.
Начала с добротного двойного акселя. Тройной флип тоже сделала чисто. Во второй части прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, но приземлила второй прыжок на две ноги. Дорожку шагов сделала на второй уровень, а вращения на третий и четвертый. Не самый удачный прокат.
Петеримова, несмотря на свое нелепое падение, почти обошла Молчановую. Но все же не обошла — второе место пока.
В начале программы сделала тройной флип, затем исполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп. Дорожку шагов сделала только на второй уровень, причем споткнулась и упала... Во второй части чисто прыгнула двойной аксель, а все вращения были на четвертый уровень.
Ну а нальду Вероника Петеримова, которая представляет московский «Хрустальный» и работает под руководством Анны Царевой.
Начала с чистого каскада 3 лутц + 3 тулуп, затем с делала двойной аксель. Во второй части проката с помаркой прыгнула тройной флип. Дорожку шагов сделала на второй уровень, а отвращалась в основном на четвертый, но был и третий уровень.
Началось представление официальных лиц. Старший судья соревнований — Алла Машкевич.
Первая разминка
1. Станислава Молчанова 2. Вероника Петеримова 3. Ксения Гущина 4. Полина Свириденко
Вторая разминка
5. Вероника Яметова 6. Валерия Шульская 7. Анастасия Морозова 8. Валерия Ларионова 9. Арина Онищенко