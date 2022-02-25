Экс-ученица Плющенко против Яметовой в финале Кубка России. LIVE

В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины показывают произвольную программу. После короткой уверенно лидирует Вероника Яметова. На втором месте — бывшая ученица Евгения Плющенко Валерия Шульская, которая тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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16:03
Началась разминка первой группы участниц.
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15:55
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15:50
Напомним итоги короткой программы:
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15:45
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины демонстрируют произвольную программу.
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