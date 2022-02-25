Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Деменко: на исход матча «Спартак» —... 15:58
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров... 15:58
Генерал-майор Конашенков: группировки войск в Донецке развили... 15:57
Канье Уэст начал встречаться с моделью на 20 лет младше него 15:57
Гильдия риелторов заявила о снижении цен на элитное жилье 15:55
МО РФ: националисты устраивают расправы над срочниками ВСУ... 15:54
Путин подписал закон об индексации пенсий военным 15:51
Астрономы составили подробную карту четверти неба с 4,4 млн... 15:50
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным 15:48
США перебросили F-35 к Балтийскому и Черному морям 15:47
Спорт

Экс-ученица Плющенко против Яметовой в финале Кубка России. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины показывают произвольную программу. После короткой уверенно лидирует Вероника Яметова. На втором месте — бывшая ученица Евгения Плющенко Валерия Шульская, которая тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:03

Началась разминка первой группы участниц.

close
100%
15:55

Порядок выступлений сегодня:

close
100%
15:50

Напомним итоги короткой программы:

close
100%
15:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины демонстрируют произвольную программу.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+