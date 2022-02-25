«Шансы мизерные»: «Спартак» сыграет в Лиге Европы против команды Тедеско

В 1/8 финала Лиги Европы московский «Спартак» сыграет с немецким «РБ Лейпцигом», который тренирует экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Бывший футболист московского клуба Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что спартаковцам по силам бороться с клубом из Германии, но на исход противостояния может повлиять тот факт, что свой домашний матч, согласно решению УЕФА, «Спартак» проведет на нейтральном поле.

Соперник

«РБ Лейпциг» — клуб молодой, но уже достаточно серьезный. Он был создан в 2009 году, а уже 12 мая 2016 года обеспечил себе участие в высшем дивизионе Германии — Бундеслиге. За пять сезонов в элитном немецком дивизионе клуб дважды становился вице-чемпионом (2016/17, 2020/21), дважды выходил в финал Кубка Германии (2018/19, 2020/21) и был полуфиналистом Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Тедеско

Минувшим летом «Лейпциг» покинул главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, который перешел в «Баварию». Его преемником стал Джесси Марш, который до этого работал в клубной системе. Однако уже 5 декабря он был уволен с поста главного тренера команды после серии неудачных матчей в Бундеслиге и вылета из Лиги чемпионов. Руководство клуба решилось на этот шаг, даже несмотря на то что в Лиге чемпионов клуб не сумел выйти из группы, где в соперниках были «Манчестер Сити» и «ПСЖ». «Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Лейпцига» Тедеско УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, в которой своего соперника узнал московский... 25 февраля 14:33

Так что выступление в Лиге Европы — втором по престижности еврокубке — отнюдь не является пределом мечтаний немецкого клуба, амбиции у него куда выше.

В декабре наставником команды стал Доменико Тедеско, который отработал в «Спартаке» с 2019-го 2021-й годы, причем во второй сезон московский клуб при немце выиграл серебро Российской премьер-лиги и попал в Лигу чемпионов. Но тренер еще за полгода до окончания контракта объявил о решении не продлевать соглашение, сославшись на семейные обстоятельства. Почти полгода тренер был без работы и в конце прошлого года принял «Лейпциг».

«Спартак» по итогам жеребьевки выложил в своем Twitter фотографию Тедеско, которую подписал «До встречи, Доменико»!

При новом тренере «Лейпциг» одержал в чемпионате шесть побед, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Сейчас команда занимает четвертое место в Бундеслиге. До третьей позиции, где располагается «Байер», всего четыре очка, а вот от второго отрыв уже 12 баллов. В Кубке Германии команда дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с «Ганновером».

В 1/16 Лиги Европы «Лейпциг» уверенно прошел испанский «Реал Сосьедад».

Что говорят о сопернике эксперты

Известный в прошлом футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что «Спартак» сможет бороться с «Лейпцигом».

«На такой стадии худших команд уже нет. Кто-то повыше классом, кто-то пониже, но откровенно слабых нет. Если уж «Барселона» могла достаться... «Лейпциг» — очень хорошая команда.

Тем более что сейчас там работает бывший главный тренер «Спартака» Тедеско — и это, конечно, добавит матчам страстей. Будет своя подоплека, свои амбиции.

Мы видим, что у Тедеско с «Лейпцигом» в чемпионате два поражения, ничья и шесть побед, команда идет на четвертом месте в Бундеслиге. Однако «Спартак» будет биться и пробовать играть в футбол — со всеми это можно делать. Команда в групповом этапе это показала и вышла из группы, где, казалось, не было никаких шансов. Однако игра не всегда была качественной, а здесь плей-офф и любая ошибка может оказаться решающей», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Также Деменко высказался о том, как может повлиять на исход противостояния тот факт, что «Спартак» проведет домашний матч на нейтральном поле. Такое решение сегодня принял Исполком УЕФА, перенеся все футбольные матчи с территории России и Украины.

«Это может сильно повлиять на исход противостояния. Да, футболисты все профессионалы, но мы понимаем, что своя поддержка есть своя поддержка. Она очень важна. Болельщики бы подстегивали, кричали и добавляли игрокам эмоций. А так это неприятный осадок. Хотя сейчас вообще непонятно, что будет твориться дальше и как будет действовать УЕФА», — сказал Деменко.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что шансы «Спартака» в противостоянии с «Лейпцигом» мизерные.

«Пути господни неисповедимы. Сейчас Тедеско из любимца болельщиков «Спартака» очень быстро может превратиться в… сами поймете кого. Команда, которую покидал Тедеско, была сильнее, чем сейчас. Шансы очень мизерные. Нужно ловить удачу, больше ничего в нашу пользу не сыграет.

Поле будет нейтральным в первом матче. Судьи все европейские, мы сейчас у них как главный центр зла. Снисхождений и послаблений делать не будут. Не говорю, что будут прибивать, но могут натянуть что-то. Надо подойти к этому спокойно, философски. Может, тогда и сложится положительный результат», — сказал Червиченко «Чемпионату».