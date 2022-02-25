Без Олимпиады, «Формулы-1» и Лиги чемпионов: какие турниры потеряла Россия за сутки

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал оставить Россию без флага и гимна на всех турнирах без исключения, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и лишил «Спартак» права проводить домашние матчи в Лиге Европы, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира в России, а также был отменен Гран-при Сочи в рамках «Формулы-1» и перенесена из Москвы Всемирная шахматная олимпиада. «Газета.Ru» рассказывает, какие соревнования потеряла Россия за последние сутки.

Без флага и гимна на всех турнирах

Международный олимпийский комитет выпустил заявление, в котором призвал федерации по всем видам спорта отменить или перенести все турниры, которые должны были состояться на территории России и Белоруссии.

«Федерации должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов.

Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Белоруссии», — цитирует ТАСС заявление комитета.

В данный момент в России все еще запланированы чемпионат мира по волейболу (должен пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле) и молодежный чемпионат мира по хоккею (26 декабря 2022 года — 5 января 2023-го в Новосибирске и Омске).

Однако с высокой долей вероятности эти турниры будут перенесены из России в другие страны, как уже произошло со многими соревнованиями.

Кроме того, исполком МОК потребовал, чтобы международные спортивные федерации прекратили демонстрировать символику России и Белоруссии на всех турнирах, где это еще разрешено. Напомним, сейчас российские атлеты выступают под нейтральным флагом только на крупнейших турнирах — Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Исполком МОК настоятельно призывает не демонстрировать российский или белорусский государственные флаги и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных соревнованиях, которые не попадают под соответствующие санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA)», — говорится в заявлении комитета.

Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе экстренного заседания 25 февраля принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Теперь игра состоится 28 мая в парижском пригороде Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». «Шансы мизерные»: «Спартак» сыграет в Лиге Европы против команды Тедеско В 1/8 финала Лиги Европы московский «Спартак» сыграет с немецким «РБ... 25 февраля 18:29

Также УЕФА постановил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и сборная России лишатся права принимать соперников дома: они должны будут проводить один матч в гостях, а второй — на нейтральном поле в другой стране, если участвуют в турнире под эгидой УЕФА.

В таком формате будет вынужден играть московский «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпцига» 10 и 17 марта.

В беседе с «Газетой.Ru» экс-игрок «Спартака» и сборной России Максим Деменко выразил недоумение последними решениями УЕФА:

«В России нет никаких проблем, так что перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга для меня непонятен. Здесь нет никаких обострений, так что это все политические моменты.

Европа всегда старается Россию в чем-то ущемить и продемонстрировать нам свои принципы. Пусть это останется на их совести. Для болельщиков, конечно, это потеря. В Санкт-Петербурге финал должен был состояться впервые в истории. Но ничего страшного. И не такое проходили».

Также Деменко предположил, что запрет проводить домашние матчи на территории России окажет негативное влияние на результаты игры.

«На исход противостояния «Спартака» и «РБ Лейпцига» в Лиге Европы может сильно повлиять тот факт, что «Спартак» сыграет домашний матч на нейтральном поле. Да, футболисты все профессионалы, но мы понимаем, что своя поддержка очень важна.

Болельщики бы подстегивали, кричали и добавляли игрокам эмоций. А так это неприятный осадок. Хотя сейчас вообще непонятно, что будет твориться дальше и как будет действовать УЕФА. Они показывают свою принципиальность не там, где надо», — считает Деменко.

Лыжные гонки

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила перенести или отменить все этапы Кубка мира, которые были запланированы в России.

«После тщательных консультаций со своими заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата мира все оставшиеся этапы Кубка мира, запланированные на период до конца 2022 года, и которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место», — говорится на официальном сайте FIS. Триумф России на чемпионате мира: Непряева взяла золото, Бекишева стала второй и заплакала На чемпионате мира среди юниоров (U-20) по лыжным гонкам в Люгне женщины пробежали дистанцию... 25 февраля 14:11

В России должны были пройти:

1. Этап Кубка мира по ски-кроссу — 25–27 февраля, Солнечная долина;

2. Этап Кубка мира по акробатике — 26–27 февраля, Ярославль;

3. Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин — 18–20 марта, Нижний Тагил;

4. Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина — 25–27 марта, Чайковский;

5. Этап Кубка мира по лыжным гонкам — 18–20 марта, Тюмень.

Спортсмены из других стран уже прибыли на соревнования по ски-кроссу, которые должны были состояться в России в эти выходные. Из-за отмены соревнований атлетам приходится срочно искать новые билеты домой.

Шахматная Олимпиада

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) под руководством Аркадия Дворковича перенес из России Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна была состояться в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года. Где турнир пройдет теперь — неизвестно.

«ФИДЕ сделает все возможное, чтобы найти другого организатора олимпиады», — цитирует ТАСС заявление федерации.

«Мы приняли такое решение с учетом всех обстоятельств, которые сейчас складываются, и понимания, что участники Всемирной шахматной олимпиады не смогут приехать в Москву в такой период», — сказал РИА «Новости» Аркадий Дворкович.

«Формула-1»

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила российский Гран-при «Формулы-1», который должен был состояться в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года.

«В четверг вечером «Формула-1», FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в заявлении.

Другие турниры

Европейская федерация регби (Rugby Europe) объявила о приостановке своей деятельности в России. Таким образом, будут отменены матчи чемпионата Европы между Россией и Нидерландами, которые должны были состояться 12 марта в Сочи.

«Как руководящий орган европейского регби, Rugby Europe действует в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии. Rugby Europe приняла решение немедленно приостановить организацию турниров и матчей по регби на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд», — заявила организация в пресс-релизе.

Также из России был перенесен чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября.

«Всемирная федерация керлинга неустанно работает над продвижением своих ценностей дружбы и уважения через дух керлинга во всем мире, и мы надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.