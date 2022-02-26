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Спорт

Отомстить за Австралию: Медведев играет с Надалем в полуфинале в Акапулько. LIVE

Теннис. Акапулько. АТР 500. Полуфинал. Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. ОНЛАЙН

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В полуфинальном матче турнира АТР 500 в Акапулько встречаются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, который не так давно сражались в финале Australian Open, где выдали пятисетовый триллер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
07:20

Обменялись теннисисты ошибками, 15:15. На подаче Рафа.

07:18

Забирает гейм Медведев, 1:1.

07:17

Даня не сдается, 40:40.

07:16

Это просто филигранно! 15:40, два брейк-поинта у Надаля!

07:16

Шикарно пробил в дальний угол Рафа, 15:30.

07:15

На подаче Медведев, 15:15.

07:14

Первый гейм в пользу Надаля! 1:0.

07:13

А вот сейчас Надалю пришлось потрудиться и побегать по задней линии — 40:30.

07:12

И снова не получается бекхэнд у Медведева, 40:15 в пользу испанца.

07:11

Не попадает в площадку Медведев, 30:15 в пользу Надаля.

07:10

Берет Даня один мяч, 15:15.

07:10

Первым подает Надаль, причем довольно успешно — 15:0.

07:05

Итак, все готово к началу игры!

07:00

В полуфинале турнира АТР 500 в Акапулько встречаются рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (21) испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев, который уже точно станет 28 февраля первой ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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