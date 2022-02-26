Сражение фигуристов Тутберидзе и Плющенко: юноши выступают на Кубке России. LIVE

Лутфуллин получает за короткую программу 82,42 балла. Это второе промежуточное место после Ковалева. Отлично!
К сожалению, непрыжковые элементы у Лутфуллина пока нужно улучшать: дорожка шагов второго уровня, вращения второго или третьего.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп был исполнен, кажется, с небольшим недокрутиком на втором прыжке — Лутфуллин резко воткнулся в лед и немного неловко выехал, но судьи не стали придираться.
Финальный тройной флип не вызвал затруднений.
Следующим выступает Глеб Лутфуллин — ученик Алексея Мишина из Санкт-Петербурга. Он катается под тревожный инструментал Black Earth (Fazil Say).
«Во позорище! Тройной аксель...» — говорит сам себе Яблоков после проката.
Жаль, что он допустил эту ошибку. А так юноша очень харизматичный, и программа зажигательная.
Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп не вызвал у Яблокова проблем. Все вращения были четвертого уровня, а вот дорожка шагов подвела — получилась лишь второго.
Ох, какая грубая ошибка! Илья исполнил лишь одинарный аксель вместо тройного — слишком рано раскрылся в воздухе от страха. В итоге этот прыжок вообще не будет засчитан, так как сольные одинарные у юношей запрещены в короткой программе.
Открывает выступления этой группы Илья Яблоков из школы олимпийского резерва «Москвич». Он катается под мелодичную джазовую композицию Jon Batiste — Born To Play Reprise из мультфильма «Душа».
Колесников получает за короткую программу 77,35 балла. Это промежуточное четвертое место.
Колесников катался очень вдохновенно и элегантно — недаром судьи поставили ему четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно красиво.
Какие красивые вращения у Николая! Это очень гибкий фигурист — даже может захватить конек рукой из-за спины и вращаться в таком положении, что обычно делают девушки.
Более простые прыжки не вызвали у ученика Тутберидзе проблем: он чисто исполнил тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, вызвав аплодисменты зрителей.
Колесников исполнил лишь двойной аксель, да еще и ощутимо задрожал на приземлении. Возможно, хотел сделать изначально сделать тройной, но в воздухе что-то пошло не так. А может, действительно ему просто не удался в полной мере обычный двойной аксель.
Следующим выступает ученик Тутберидзе Николай Колесников. Правда, его сопровождает на турнире другой тренер Сергей Дудаков. Николай катается под «Не отрекаются любя» Марка Минкова.
Чувственную дорожку шагов юноши, рассказывающего о своей мелодраме, судьи оценили на третий уровень, а вращения — на четвертый (лишь одно — на третий).
«Молодец!» — кричат ему зрители. Анисимов выдал очень страстный прокат, браво!
Анисимов уверенно исполнил тройной флип, а во второй половине программы — каскад тройной лутц + тройной тулуп. Технически все прыжки были безупречны.
Андрей блестяще исполнил тройной аксель — очень высоко взлетел и спокойно выехал, красиво раскинув руки в стороны. Судьи добавили ему 1,92 бонусами.
Следующим выступает Андрей Анисимов из школы олимпийского резерва «Москвич». Он катается под Melodramma Андреа Бочелли.
Рухин получает за короткую программу 76,37 балла. Кстати, оценки он выслушивал в полном одиночестве. Неужели и от Плющенко ушел? Ничего непонятно. В протоколе официально Егор представляет ЦСКА, откуда он уже уходил в начале этого сезона.
Дорожка шагов не удалась Егору — лишь второй уровень из четырех. В целом фигурист был слабее своей мощной и даже величественной музыки.
Рухин поставил каскад тройной лутц + тройной тулуп во вторую половину программы, где получит за него +10% к базовой стоимости, и исполнил этот элемент чисто. Молодец!
Тройной флип удался фигуристу без видимых проблем, однако затем он с большими усилиями зашел во вращение — его ощутимо шатало при прыжке во вращение, и судьи поставили третий уровень из четырех, а следующее вообще оценили на второй уровень.
Следующим выступает Егор Рухин, который в январе 2022 года ушел из группы Тутберидзе к Плющенко. Он катается под знаменитую испанскую композицию En Aranjuez Con Tu Amor.
Не все вращения у Ковалева были четвертого уровня — встречался и третий. Но в остальном программа была исполнена чисто и с огоньком.
Финальный тройной флип Ковалев исполнил без проблем и пошел зажигать в дорожку шагов под боевые восточные ритмы. Судьи оценили энергичную дорожку на максимальный, четвертый уровень. Вау!
Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Артему, хотя между прыжками возникла пауза чуть длиннее, чем это должно быть, но судьи не стали придираться и дали 1,30 балла сверху.
Ковалев показал невероятно высокий и пролетный тройной аксель! Судьи впечатлились и дали ему 2,40 балла бонусами.
Следующим выступает Артем Ковалев — бывший ученик академии Плющенко, который занимается в школе Александра Волкова и вообще давно работает с этим специалистом как с личным тренером. Он катается под саундтрек к фильму «Дом летающих кинжалов».
Финальный прыжок — тройной флип — удался Попову без проблем. Все вращения элегантны и додержаны — судьи поставили максимальный, четвертый уровень.
Попов словно летит по льду — так высока скорость скольжения и так технично он владеет коньком.
Программа выглядела очень вдохновенно и цельно. Спасибо Ивану!
Какой шикарный тройной аксель исполнил Попов! Судьи сразу добавили 1,76 балла бонусами.
Сразу после этого фигурист показал замечательный каскад тройной лутц + тройной тулуп. Прыжки у него очень высокие, пролетные.
Следующим выступает Иван Попов из подмосковного клуба «Армия фигурного катания». Он катается под изысканную композицию The Irrepressibles — In This Shirt.
Вращения Григория пока далеки от идеальных — лишь второй и третий уровень сложности из четырех. А дорожка шагов была второго уровня.
Ох, неприятно... Федоров очень низко присел после первого прыжка в каскаде — тройного лутца, — после внушительной паузы добавил к нему тройной риттбергер, но теперь уже окончательно не удержался на ногах и присел на лед.
Жаль, Федоров недокрутил тройной аксель, на приземлении сильно накренился вперед и с трудом сохранил равновесие.
А вот тройной флип получился у Григория легким и изящным.
Открывает выступления Григорий Федоров из ЦСКА. Он катается под «Метель» Георгия Свиридова.
Напомним, что четверные прыжки запрещены у юниоров в короткой программе, так что увидеть мы сможем только тройной аксель.