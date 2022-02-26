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Спорт

Сражение фигуристов Тутберидзе и Плющенко: юноши выступают на Кубке России. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юноши показывают свою короткую программу. Среди фаворитов соревнований — ученик Этери Тутберидзе Николай Колесников, бывший фигурист Евгения Плющенко Артем Ковалев и нынешний ученик Кирилл Сарновский, а также талантливые Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин и другие. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:59

Лутфуллин получает за короткую программу 82,42 балла. Это второе промежуточное место после Ковалева. Отлично!

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100%
14:57

К сожалению, непрыжковые элементы у Лутфуллина пока нужно улучшать: дорожка шагов второго уровня, вращения второго или третьего.

14:56

Каскад тройной лутц + тройной тулуп был исполнен, кажется, с небольшим недокрутиком на втором прыжке — Лутфуллин резко воткнулся в лед и немного неловко выехал, но судьи не стали придираться.

Финальный тройной флип не вызвал затруднений.

14:55

Тройной аксель исполнен легко и уверенно! Судьи награждают Глеба 2,08 балла бонусов.

14:55

Следующим выступает Глеб Лутфуллин — ученик Алексея Мишина из Санкт-Петербурга. Он катается под тревожный инструментал Black Earth (Fazil Say).

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100%
14:54

Яблоков получает за короткую программу 72,89 балла.

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100%
14:52

«Во позорище! Тройной аксель...» — говорит сам себе Яблоков после проката.

Жаль, что он допустил эту ошибку. А так юноша очень харизматичный, и программа зажигательная.

14:51

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп не вызвал у Яблокова проблем. Все вращения были четвертого уровня, а вот дорожка шагов подвела — получилась лишь второго.

14:50

Ох, какая грубая ошибка! Илья исполнил лишь одинарный аксель вместо тройного — слишком рано раскрылся в воздухе от страха. В итоге этот прыжок вообще не будет засчитан, так как сольные одинарные у юношей запрещены в короткой программе.

14:50

Яблоков начал с тройного флипа — чисто.

14:49

Открывает выступления этой группы Илья Яблоков из школы олимпийского резерва «Москвич». Он катается под мелодичную джазовую композицию Jon Batiste — Born To Play Reprise из мультфильма «Душа».

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100%
14:44

Началась разминка второй группы участников.

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100%
14:43

Итоги выступления первой группы:

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100%
14:42

Колесников получает за короткую программу 77,35 балла. Это промежуточное четвертое место.

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100%
14:40

Колесников катался очень вдохновенно и элегантно — недаром судьи поставили ему четвертый уровень за дорожку шагов. Это было действительно красиво.

14:39

Какие красивые вращения у Николая! Это очень гибкий фигурист — даже может захватить конек рукой из-за спины и вращаться в таком положении, что обычно делают девушки.

14:38

Более простые прыжки не вызвали у ученика Тутберидзе проблем: он чисто исполнил тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, вызвав аплодисменты зрителей.

14:38

Колесников исполнил лишь двойной аксель, да еще и ощутимо задрожал на приземлении. Возможно, хотел сделать изначально сделать тройной, но в воздухе что-то пошло не так. А может, действительно ему просто не удался в полной мере обычный двойной аксель.

14:37

Следующим выступает ученик Тутберидзе Николай Колесников. Правда, его сопровождает на турнире другой тренер Сергей Дудаков. Николай катается под «Не отрекаются любя» Марка Минкова.

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100%
14:36

Анисимов получает за короткую программу 80,57 балла.

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100%
14:34

Чувственную дорожку шагов юноши, рассказывающего о своей мелодраме, судьи оценили на третий уровень, а вращения — на четвертый (лишь одно — на третий).

«Молодец!» — кричат ему зрители. Анисимов выдал очень страстный прокат, браво!

14:33

Анисимов уверенно исполнил тройной флип, а во второй половине программы — каскад тройной лутц + тройной тулуп. Технически все прыжки были безупречны.

14:32

Андрей блестяще исполнил тройной аксель — очень высоко взлетел и спокойно выехал, красиво раскинув руки в стороны. Судьи добавили ему 1,92 бонусами.

14:31

Следующим выступает Андрей Анисимов из школы олимпийского резерва «Москвич». Он катается под Melodramma Андреа Бочелли.

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100%
14:30

Рухин получает за короткую программу 76,37 балла. Кстати, оценки он выслушивал в полном одиночестве. Неужели и от Плющенко ушел? Ничего непонятно. В протоколе официально Егор представляет ЦСКА, откуда он уже уходил в начале этого сезона.

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100%
14:28

Дорожка шагов не удалась Егору — лишь второй уровень из четырех. В целом фигурист был слабее своей мощной и даже величественной музыки.

14:28

Рухин поставил каскад тройной лутц + тройной тулуп во вторую половину программы, где получит за него +10% к базовой стоимости, и исполнил этот элемент чисто. Молодец!

14:26

Тройной флип удался фигуристу без видимых проблем, однако затем он с большими усилиями зашел во вращение — его ощутимо шатало при прыжке во вращение, и судьи поставили третий уровень из четырех, а следующее вообще оценили на второй уровень.

14:26

Сразу же ошибка — Рухин приземлился на две ноги с тройного акселя.

14:25

Следующим выступает Егор Рухин, который в январе 2022 года ушел из группы Тутберидзе к Плющенко. Он катается под знаменитую испанскую композицию En Aranjuez Con Tu Amor.

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100%
14:24

Ковалев получает за короткую программу 85,37 балла.

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100%
14:22

Не все вращения у Ковалева были четвертого уровня — встречался и третий. Но в остальном программа была исполнена чисто и с огоньком.

14:22

Финальный тройной флип Ковалев исполнил без проблем и пошел зажигать в дорожку шагов под боевые восточные ритмы. Судьи оценили энергичную дорожку на максимальный, четвертый уровень. Вау!

14:21

Каскад тройной лутц + тройной тулуп удался Артему, хотя между прыжками возникла пауза чуть длиннее, чем это должно быть, но судьи не стали придираться и дали 1,30 балла сверху.

14:20

Ковалев показал невероятно высокий и пролетный тройной аксель! Судьи впечатлились и дали ему 2,40 балла бонусами.

14:20

Следующим выступает Артем Ковалев — бывший ученик академии Плющенко, который занимается в школе Александра Волкова и вообще давно работает с этим специалистом как с личным тренером. Он катается под саундтрек к фильму «Дом летающих кинжалов».

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100%
14:19

Попов получает за короткую программу 80,02 балла.

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100%
14:16

Финальный прыжок — тройной флип — удался Попову без проблем. Все вращения элегантны и додержаны — судьи поставили максимальный, четвертый уровень.

Попов словно летит по льду — так высока скорость скольжения и так технично он владеет коньком.

Программа выглядела очень вдохновенно и цельно. Спасибо Ивану!

14:15

Какой шикарный тройной аксель исполнил Попов! Судьи сразу добавили 1,76 балла бонусами.

Сразу после этого фигурист показал замечательный каскад тройной лутц + тройной тулуп. Прыжки у него очень высокие, пролетные.

14:14

Следующим выступает Иван Попов из подмосковного клуба «Армия фигурного катания». Он катается под изысканную композицию The Irrepressibles — In This Shirt.

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100%
14:12

Федоров получает за короткую программу 68,59 балла.

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100%
14:10

Вращения Григория пока далеки от идеальных — лишь второй и третий уровень сложности из четырех. А дорожка шагов была второго уровня.

14:10

Ох, неприятно... Федоров очень низко присел после первого прыжка в каскаде — тройного лутца, — после внушительной паузы добавил к нему тройной риттбергер, но теперь уже окончательно не удержался на ногах и присел на лед.

14:09

Жаль, Федоров недокрутил тройной аксель, на приземлении сильно накренился вперед и с трудом сохранил равновесие.

А вот тройной флип получился у Григория легким и изящным.

14:08

Открывает выступления Григорий Федоров из ЦСКА. Он катается под «Метель» Георгия Свиридова.

Напомним, что четверные прыжки запрещены у юниоров в короткой программе, так что увидеть мы сможем только тройной аксель.

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100%
14:04

Началась разминка первой группы участников:

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100%
13:50

Порядок выступлений:

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100%
13:45

В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юноши показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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