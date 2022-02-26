26 февраля 2022, 02:39 Спорт Без флага и гимна: россияне сражаются в спринте в Лахти. LIVE Лыжи. Кубок мира. Лахти. Спринт. Мужчины, женщины. ОНЛАЙН Антон Третяк Слушать Остановить

close 100% Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам спортсменки и спортсмены соревнуются в спринте свободным стилем. Представители сборной России из-за военной спецоперации на Украине выступают без национальных флага и гимна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.