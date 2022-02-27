Наследник Хабиба Махачев сражается с американцем в главном поединке турнира UFC. LIVE

04:18

Первый раунд. Присцила сразу начинает поддавливать, лоу-кик проводит бразильянка, два боковых удара выбрасывает. По скорости уступает ей кореянка, очень медленные удары у нее были выброшены. Три удара от Ким, только один едва скользнул по цели. Все по воздуху с двух сторон сейчас. Слишком мало действий пока что. Но следом включается Присцила, проводя серию ударов, прессингуя. Пытается развить атаку, но натыкается на встречную от Ким. Продолжает поддавливать бразильянка за счет движения, но на этом все и заканчивается пока что. Долго выискивает углы для атаки она. Пошла бороться бразильянка на последних секундах, оформила тейк-даун, и все.