Непряева в погоне за Кубком мира: женщины бегут «классику» в Лахти. LIVE

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти женщины бегут гонку на 10 км классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева сражается за победу в общем зачете турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:04
Но тут стоит отметить, что на дистанции Йохауг, которая тоже очень и очень сильная. На момент 1,1 она выигрывает у Непряевой 4 секунды.
14:03
28 секунд на отметке 6,1 везет Непряева соперницам!
14:02
Как хороша Непряева! 19 секунд везет она на отметке 5 км. Сорина тоже борется, неплохой у нее ход.
13:59
Стартовали две последние российские участницы — Сорина и Кучерук.
13:57
Непряева вырывается в лидеры на 3,7 км! Молодец, Наташа, отличный у нее ход.
13:57
Вообще на отрезках 1,5, 3,7 и 5 км очень плотная борьба, практически в долях секунды сейчас все исчисляется.
13:54
Тереза Штаблобер стартует, а следом за ней в гонку уходит Христина Мацокина.
13:52
Непряева на 1,5 км уступает всего 0,8 секунды Фриде Карлссон.
13:52
На 3,7 км Смирнова сейчас вторая! Ух, как хорошо она идет.
13:51
Элита женских лыж тоже уходит на старт — и Джессика Дигинс, и Криста Пярмаковски.
13:49
Непряева стартовала! Лидер Кубка мира она сейчас.
13:45
Очень хороший результат у Смирновой. Отыгрывает она несколько позиций, она четвертая сейчас на1,5 км.
13:43
Неплохой темп у Смирновой и Истоминой — восьмая и девятая они на 1,1 км.
13:42
У Рыгалиной не самое быстрое начало — 18 секунд она проигрывает лидеру на отметке 1,1 км.
13:40
Смирнова и Истомина стартовали.
13:37
Рыгалина уходит на дистанцию первой из россиянок.
13:33
Шесть спортсменок уже ушли на дистанцию. Первой из россиянок стартует Рыгалина, она уйдет в гонку 14-й.
13:30
Ну что же, поехали! Интервальный старт, первая лыжница уходит на дистанцию.
13:25
Напомним, что Наталья Непряева сражается за победу в общем зачете Кубка мира.
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Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья Непряева
Павел Бедняков/РИА «Новости»
13:20
Всего на дистанции окажется 62 спортсменки. От России заявлены Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Мария Истомина, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Ольга Кучерук.
13:15
Добрый день! На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти женщины бегут гонку на 10 км классическим стилем. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Спортсменки стартуют в 13:30 по московскому времени.
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