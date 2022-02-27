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Спорт

Непряева в погоне за Кубком мира: женщины бегут «классику» в Лахти. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Гонка на 10 км классическим стилем

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На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти женщины бегут гонку на 10 км классическим стилем. Россиянка Наталья Непряева сражается за победу в общем зачете турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:04

Но тут стоит отметить, что на дистанции Йохауг, которая тоже очень и очень сильная. На момент 1,1 она выигрывает у Непряевой 4 секунды.

14:03

28 секунд на отметке 6,1 везет Непряева соперницам!

14:02

Как хороша Непряева! 19 секунд везет она на отметке 5 км. Сорина тоже борется, неплохой у нее ход.

13:59

Стартовали две последние российские участницы — Сорина и Кучерук.

13:57

Непряева вырывается в лидеры на 3,7 км! Молодец, Наташа, отличный у нее ход.

13:57

Вообще на отрезках 1,5, 3,7 и 5 км очень плотная борьба, практически в долях секунды сейчас все исчисляется.

13:54

Тереза Штаблобер стартует, а следом за ней в гонку уходит Христина Мацокина.

13:52

Непряева на 1,5 км уступает всего 0,8 секунды Фриде Карлссон.

13:52

На 3,7 км Смирнова сейчас вторая! Ух, как хорошо она идет.

13:51

Элита женских лыж тоже уходит на старт — и Джессика Дигинс, и Криста Пярмаковски.

13:49

Непряева стартовала! Лидер Кубка мира она сейчас.

13:45

Очень хороший результат у Смирновой. Отыгрывает она несколько позиций, она четвертая сейчас на1,5 км.

13:43

Неплохой темп у Смирновой и Истоминой — восьмая и девятая они на 1,1 км.

13:42

У Рыгалиной не самое быстрое начало — 18 секунд она проигрывает лидеру на отметке 1,1 км.

13:40

Смирнова и Истомина стартовали.

13:37

Рыгалина уходит на дистанцию первой из россиянок.

13:33

Шесть спортсменок уже ушли на дистанцию. Первой из россиянок стартует Рыгалина, она уйдет в гонку 14-й.

13:30

Ну что же, поехали! Интервальный старт, первая лыжница уходит на дистанцию.

13:25

Напомним, что Наталья Непряева сражается за победу в общем зачете Кубка мира.

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Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья Непряева

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья Непряева

Павел Бедняков/РИА «Новости»
13:20

Всего на дистанции окажется 62 спортсменки. От России заявлены Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Мария Истомина, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Ольга Кучерук.

13:15

Добрый день! На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти женщины бегут гонку на 10 км классическим стилем. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Спортсменки стартуют в 13:30 по московскому времени.

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