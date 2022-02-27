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Спорт

После провала в спринте: Большунов бежит 15-километровую гонку на Кубке мира. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Гонка на 15 км классическим стилем.

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Александр Большунов

Александр Большунов

Lindsey Wasson/Reuters
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревнуются на дистанции 15 км классическим стилем. После неудачи в спринте, где Александр Большунов не сумел выйти в финал, все ожидают от него успешного выступления в раздельной гонке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:33

Вилле Ахонен из Финляндии уходит под шестым номером. Йоханнес Клебо, кстати говоря, стартует сегодня последним.

15:30

Поехали! Первым стартует финн Лаури Вуоринен.

15:20

Первым среди россиян на старт отправится Александр Терентьев, он получил 17-й номер. Далее начнут гонку Алексей Червоткин (42), Иван Якимушкин (44) и Денис Спицов (44). Илья Семиков получил 50-й номер, а лидер сборной России, Александр Большунов, — 66-й.

15:18

У мужчин общий зачет мужского Кубка мира возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

15:16

Радуемся за Наталью Непряеву, которая в аналогичной женской гонке заняла второе место, проиграв победительнице всего 1,2 секунды. Россиянка продолжает бороться за победу в общем зачете Кубка мира.

15:15

Добрый день! На этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревнуются на дистанции 15 км классическим стилем. После неудачи в спринте, где Александр Большунов не сумел выйти в финал, все ожидают от него успешного выступления в раздельной гонке. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований, которые начнутся в 15:30 по московскому времени.

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