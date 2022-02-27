После провала в спринте: Большунов бежит 15-километровую гонку на Кубке мира. LIVE

Вилле Ахонен из Финляндии уходит под шестым номером. Йоханнес Клебо, кстати говоря, стартует сегодня последним.
Первым среди россиян на старт отправится Александр Терентьев, он получил 17-й номер. Далее начнут гонку Алексей Червоткин (42), Иван Якимушкин (44) и Денис Спицов (44). Илья Семиков получил 50-й номер, а лидер сборной России, Александр Большунов, — 66-й.
У мужчин общий зачет мужского Кубка мира возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
Радуемся за Наталью Непряеву, которая в аналогичной женской гонке заняла второе место, проиграв победительнице всего 1,2 секунды. Россиянка продолжает бороться за победу в общем зачете Кубка мира.
Добрый день! На этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревнуются на дистанции 15 км классическим стилем. После неудачи в спринте, где Александр Большунов не сумел выйти в финал, все ожидают от него успешного выступления в раздельной гонке. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований, которые начнутся в 15:30 по московскому времени.