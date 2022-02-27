«Будет драться за титул»: что говорят о победе Махачева над Грином

Российский боец Ислам Махачев техническим нокаутом победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 49. После боя россиянин заявил о намерении провести титульный поединок, назвав своей главной задачей забрать пояс промоушена, а глава UFC Дана Уайт поддержал бойца в этом желании.

Поединок Ислама Махачева и Бобби Грина возглавил турнир UFC Vegas 49. Бой должен был продлиться пять раундов, однако завершился уже в первой пятиминутке после того, как рефери засчитал американскому бойцу технический нокаут. Для россиянина эта победа стала 22-й при одном поражении в ММА, и после поединка Махачев заявил о том, что теперь намерен драться исключительно в титульном бою промоушена, поскольку другие встречи ему не интересны. Он также отметил, что ждал встречи именно с Бенеилом Дариушем – с ним изначально и должен был подраться россиянин, однако топовый легковес UFC отказался от боя из-за травмы лодыжки, и за десять дней до боя его заменил Грин. На глазах Хабиба: Махачев разобрался с американцем Грином в первом раунде Российский боец Ислам Махачев провел бой с американцем Бобби Грином в главном событии турнира UFC... 27 февраля 11:47

«Я очень рад победе. Спасибо всем, кто мне помогал. Я упорно готовился к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернется.

Что будет дальше? Только титульный бой. Хватит. Мне нужен только титульный бой. Я готов, я здесь. Моя задача – забрать пояс», – рассказал Махачев в октагоне после боя.

В желании драться за титул российского бойца поддержал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Махачев на пресс-конференции после поединка рассказал, что глава UFC позвонил ему после боя.

«Когда мы шли сюда, позвонил Дана. Он сказал: «Ислам заслужил. Он будет драться за титул», — поделился боец.

Также на пресс-конференции Махачев рассказал о своем общении с соперником после поединка и сообщил, что Грин доволен их боем. Также боец раскрыл некоторые аспекты своей подготовки и заявил, что экстренная замена соперника никак на него не повлияла.

«Удивил ли он чем-то? Нет (смеется). Он хотел заработать денег, он их заработал. Я видел его лицо — он счастлив. После боя он сказал мне: «Ты сильный», я ответил: «Прости, но я должен драться за титул», а он: «Ты и будешь драться за него». Убийственный нокаут: Мусаси уничтожил Вандерфорда В столице Ирландии Дублине вечер боев — проходит Bellator 275, главным событием которого стала... 26 февраля 02:29

Я говорил вам, ребята, говорил еще несколько дней назад, что так и будет. Я не беспокоился, что замена противника может привести к чему-то неожиданному. Я провел самый трудовой лагерь в карьере, потому что готовился к Бенилу. Я очень усердно тренировался, потому что у него высокие навыки. И поэтому, когда мне дали Бобби, я знал, что он не будет готов к такому. Реванш? Если он выиграет десять боев подряд — нет проблем, подеремся опять. Он уже в моем рекорде, я не буду оглядываться», — заявил Махачев.

В команде российского бойца присутствовал бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Во время боя именно его подсказки были отчетливо слышны, поскольку схватка проходила рядом с углом Махачева. После победы своего друга Нурмагомедов, который завершил карьеру в 2020 году после боя с Джастином Гэтжи, прыгнул на сетку октагона, чтобы поздравить россиянина с победой. Позднее Нурмагомедов рассказал, кого считает достойным соперником для Махачева.

«Все произошло так, как мы и ожидали. Ислам ведь сказал, что бой не продлится все пять раундов, один-два. Причин много: карьера до и уже в самом UFC, его голод, возраст, победная серия. Все это сложилось.

Сейчас Махачев на другом уровне и ему нужен кто-то близкий по уровню. Кто-то с такой же победной серией — это Чарльз Оливейра. Если он победит Джастина Гэтжи, то у UFC появится очень большой бой», — отметил он.

Сам Махачев отметил, что для него не станет проблемой переход в другой вес, поскольку он любит различные вызовы, однако говорить об этом намерен только после того, как проведет первый титульный поединок.

«Сначала мне нужно выиграть пояс в легком и защитить его. Потом мы поговорим с моей командой. Но вообще — я люблю вызовы. Два пояса — мне это нравится», — отметил боец. Без Олимпиады, «Формулы-1» и Лиги чемпионов: какие турниры потеряла Россия за сутки Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал оставить Россию без флага и гимна на всех... 25 февраля 20:25

Победу Махачева уже отметили легенды Абсолютного бойцовского чемпионата. Действующий обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман в своем Twitter поздравил российского бойца, а бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниель Кормье заявил, что Махачев заслужил «титульник».

«Махачев готов стать чемпионом. Отличная работа, дружище», — написал Кормье в Twitter.

Для Махачева победа над Грином стала десятой подряд в UFC. Длиннее действующая победная серия в промоушене лишь у Камару Усмана — 15 побед подряд.