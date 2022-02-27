Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Рижское «Динамо» сообщило о выходе из КХЛ 13:57
Украинские власти стали освобождать экс-военных из тюрем 13:54
Лукашенко заявил, что санкционная политика Запада «подталкивает... 13:50
Слуцкий заявил, что Украина понесет ответственность за отказ от... 13:48
Еще четыре страны объявили о закрытии воздушного пространства... 13:46
Володин назвал ошибку Зеленского, которая привела... 13:41
Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась от матча... 13:31
Глава МИД Британии: ситуация на Украине может вылиться... 13:26
Гретцки выступил против участия российских хоккеистов на МЧМ 13:15
Референдум в Белоруссии признан состоявшимся 13:14
Спорт

«Будет драться за титул»: что говорят о победе Махачева над Грином

Президент UFC Дана Уайт готов дать титульный бой Исламу Махачеву

Слушать
Остановить
close
100%
Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images
Российский боец Ислам Махачев техническим нокаутом победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 49. После боя россиянин заявил о намерении провести титульный поединок, назвав своей главной задачей забрать пояс промоушена, а глава UFC Дана Уайт поддержал бойца в этом желании.

Поединок Ислама Махачева и Бобби Грина возглавил турнир UFC Vegas 49. Бой должен был продлиться пять раундов, однако завершился уже в первой пятиминутке после того, как рефери засчитал американскому бойцу технический нокаут. Для россиянина эта победа стала 22-й при одном поражении в ММА, и после поединка Махачев заявил о том, что теперь намерен драться исключительно в титульном бою промоушена, поскольку другие встречи ему не интересны. Он также отметил, что ждал встречи именно с Бенеилом Дариушем – с ним изначально и должен был подраться россиянин, однако топовый легковес UFC отказался от боя из-за травмы лодыжки, и за десять дней до боя его заменил Грин.

«Я очень рад победе. Спасибо всем, кто мне помогал. Я упорно готовился к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернется.

Что будет дальше? Только титульный бой. Хватит. Мне нужен только титульный бой. Я готов, я здесь. Моя задача – забрать пояс», – рассказал Махачев в октагоне после боя.

В желании драться за титул российского бойца поддержал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Махачев на пресс-конференции после поединка рассказал, что глава UFC позвонил ему после боя.

«Когда мы шли сюда, позвонил Дана. Он сказал: «Ислам заслужил. Он будет драться за титул», — поделился боец.

Также на пресс-конференции Махачев рассказал о своем общении с соперником после поединка и сообщил, что Грин доволен их боем. Также боец раскрыл некоторые аспекты своей подготовки и заявил, что экстренная замена соперника никак на него не повлияла.

«Удивил ли он чем-то? Нет (смеется). Он хотел заработать денег, он их заработал. Я видел его лицо — он счастлив. После боя он сказал мне: «Ты сильный», я ответил: «Прости, но я должен драться за титул», а он: «Ты и будешь драться за него».

Я говорил вам, ребята, говорил еще несколько дней назад, что так и будет. Я не беспокоился, что замена противника может привести к чему-то неожиданному. Я провел самый трудовой лагерь в карьере, потому что готовился к Бенилу. Я очень усердно тренировался, потому что у него высокие навыки. И поэтому, когда мне дали Бобби, я знал, что он не будет готов к такому. Реванш? Если он выиграет десять боев подряд — нет проблем, подеремся опять. Он уже в моем рекорде, я не буду оглядываться», — заявил Махачев.

В команде российского бойца присутствовал бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Во время боя именно его подсказки были отчетливо слышны, поскольку схватка проходила рядом с углом Махачева. После победы своего друга Нурмагомедов, который завершил карьеру в 2020 году после боя с Джастином Гэтжи, прыгнул на сетку октагона, чтобы поздравить россиянина с победой. Позднее Нурмагомедов рассказал, кого считает достойным соперником для Махачева.

«Все произошло так, как мы и ожидали. Ислам ведь сказал, что бой не продлится все пять раундов, один-два. Причин много: карьера до и уже в самом UFC, его голод, возраст, победная серия. Все это сложилось.

Сейчас Махачев на другом уровне и ему нужен кто-то близкий по уровню. Кто-то с такой же победной серией — это Чарльз Оливейра. Если он победит Джастина Гэтжи, то у UFC появится очень большой бой», — отметил он.

Сам Махачев отметил, что для него не станет проблемой переход в другой вес, поскольку он любит различные вызовы, однако говорить об этом намерен только после того, как проведет первый титульный поединок.

«Сначала мне нужно выиграть пояс в легком и защитить его. Потом мы поговорим с моей командой. Но вообще — я люблю вызовы. Два пояса — мне это нравится», — отметил боец.

Победу Махачева уже отметили легенды Абсолютного бойцовского чемпионата. Действующий обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман в своем Twitter поздравил российского бойца, а бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниель Кормье заявил, что Махачев заслужил «титульник».

«Махачев готов стать чемпионом. Отличная работа, дружище», — написал Кормье в Twitter.

Для Махачева победа над Грином стала десятой подряд в UFC. Длиннее действующая победная серия в промоушене лишь у Камару Усмана — 15 побед подряд.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+