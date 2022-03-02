Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов 22:36
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Спорт

Канадец жестко впечатал Капризова головой в борт, но судьи закрыли на это глаза

Кучерову угрожали в США смертью, но он забросил шайбу и помог «Тампе» победить «Оттаву»

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Капризов в составе «Миннесоты Уайлд»

Кирилл Капризов в составе «Миннесоты Уайлд»

Reuters
«Миннесота» Кирилла Капризова с крупным счетом проиграла «Калгари», а соперники закрывали российского нападающего в том числе грубыми методами — так, канадец Эрик Гудбрансон под два метра ростом толкнул его головой в борт, однако не получил даже двухминутного удаления. «Тампа» во главе с Никитой Кучеровым отыгралась со счета 0:2 и одержала победу над «Оттавой», причем именно россиянин положил начало камбэку своим голом, а затем отдал передачу, с которой «молнии» забросили победную шайбу. Накануне встречи Кучерову понадобилась дополнительная охрана из-за угроз смерти.

«Миннесота Уайлд» — «Калгари Флэймз» — 1:5

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов угодил в кризис, что повлекло за собой блеклую игру всей команды: из последних семи матчей «дикари» выиграли только один, а российский нападающий либо ничем не отличался, либо выдавал одно результативное действие, которое не влияло на итог встречи.

Так получилось и в матче с «Калгари Флэймз» — одной из сильнейших команд Западной конференции на данный момент.

«Огоньки» вышли вперед уже на второй минуте (счет открыл Мэтью Ткачук), а на 13-й увеличили преимущество — отличился Эндрю Манджапане (2:0).

Лишь в середине второго периода «Миннесота» смогла ответить своим голом: Капризов приблизился к воротам по правому флангу и выдал классный пас в центр на Маркуса Фолиньо, который остался совершенно один и спокойно отправил шайбу в пустой угол ворот.

Это позволило Капризову набрать 64-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ и сравняться по этому показателю с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. На счету нападающего «Миннесоты» — 24 гола и 40 ассистов, а у Овечкина — 32 шайбы и 32 передачи (у обоих по 64 очка).

К сожалению для «дикарей», эта шайба так и осталась единственной в матче. Капризова очень жестко опекали со всех сторон и больше не позволили ему развернуться в полную силу. Более того, против россиянина играли откровенно грубо, но судьи предпочитали закрывать на это глаза.

Так, мощный канадский защитник «Калгари» Эрик Гудбрансон ростом 196 см и весом за 100 кг со всей силы впечатал Капризова в борт, когда тот принял шайбу и совершенно не видел соперника. В итоге россиянин влетел головой и всем телом в борт, растянувшись на льду, однако судьи не дали Гудбрансону даже двухминутного удаления.

В итоге «Калгари Флэймз» одержали уверенную победу со счетом 5:1 — еще отличились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Микаэль Баклунд (в пустые ворота, когда «дикари» выпустили шесть полевых).

«Огоньки» набрали 70 очков и закрепились на третьем месте Западной конференции. «Миннесота» с 65 очками держится на четвертом.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 5:2

«Тампа-Бэй» во главе с российскими игроками Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским одержала волевую победу над «Оттавой Сенаторз» (5:2).

Как и «Миннесота» Капризова, «молнии» сначала пропустили две шайбы — от Тайлера Энниса и Зака Сэнфорда, — причем все это произошло за четыре минуты первого периода.

Однако после этого «Тампа» сумела перевернуть игру — и старт этому камбэку положил Никита Кучеров. На восьмой минуте встречи россиянин проскользнул с левого фланга к воротам «Оттавы» и аккуратно бросил мимо вратаря (1:2).

На 15-й минуте Брэйден Пойнт сравнял счет (2:2).

А затем слово опять взял Кучеров, который выдал тонкий пас мимо троих защитников «Оттавы» на одинокого Стивена Стэмкоса, который в касание поразил ворота (3:2). Этот гол стал для «Тампы» победным.

После этого забивали только «молнии», включая Сергачева, который поставил твердую точку в матче, сделав счет 5:2.

Василевский совершил 25 сейвов в воротах, не позволив соперникам забросить больше двух шайб. Так три россиянина гарантировали победу «Тампе», которая с 76 очками уверенно держится на второй строчке Восточной конференции.

Отличная игра Кучерова, Сергачева и Василевского вызывает еще большее уважение на фоне того, что в последние дни им пришлось попросить дополнительную охрану из-за угроз смерти, которые приходят им из-за российского гражданства.

«Сами клубы и местная полиция гарантировали дополнительную безопасность для российских игроков. Среди таковых — звезды «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров», — сказал в эфире канадской телекомпании TSN журналист Пьер Лебрюн.

Агент многих российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн сообщил, что его подопечные в последние дни сталкиваются с дискриминацией.

«Бросается в глаза расизм по отношению к российским хоккеистам, — сказал ESPN агент Дэн Мильштейн. — Мы отброшены на 30 лет назад. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего, безопасности и возможности играть.

Одного из моих клиентов обозвали прямо на улице и обругали, сказав, что он должен проваливать домой. Люди желают им смерти.

Но россияне ведь тоже люди и хоккеисты, которые приносят пользу обществу, платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью. Прекратите быть расистами».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+