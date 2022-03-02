Канадец жестко впечатал Капризова головой в борт, но судьи закрыли на это глаза

«Миннесота» Кирилла Капризова с крупным счетом проиграла «Калгари», а соперники закрывали российского нападающего в том числе грубыми методами — так, канадец Эрик Гудбрансон под два метра ростом толкнул его головой в борт, однако не получил даже двухминутного удаления. «Тампа» во главе с Никитой Кучеровым отыгралась со счета 0:2 и одержала победу над «Оттавой», причем именно россиянин положил начало камбэку своим голом, а затем отдал передачу, с которой «молнии» забросили победную шайбу. Накануне встречи Кучерову понадобилась дополнительная охрана из-за угроз смерти.

«Миннесота Уайлд» — «Калгари Флэймз» — 1:5

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов угодил в кризис, что повлекло за собой блеклую игру всей команды: из последних семи матчей «дикари» выиграли только один, а российский нападающий либо ничем не отличался, либо выдавал одно результативное действие, которое не влияло на итог встречи.

Так получилось и в матче с «Калгари Флэймз» — одной из сильнейших команд Западной конференции на данный момент.

«Огоньки» вышли вперед уже на второй минуте (счет открыл Мэтью Ткачук), а на 13-й увеличили преимущество — отличился Эндрю Манджапане (2:0).

Make it 27 goals on the year for @TKACHUKycheese_ pic.twitter.com/YwcW3aAKrg — Calgary Flames (@NHLFlames) March 2, 2022

The



Grain



will



not



be



contained. pic.twitter.com/v5GycLqrlq — Calgary Flames (@NHLFlames) March 2, 2022

Лишь в середине второго периода «Миннесота» смогла ответить своим голом: Капризов приблизился к воротам по правому флангу и выдал классный пас в центр на Маркуса Фолиньо, который остался совершенно один и спокойно отправил шайбу в пустой угол ворот.

Это позволило Капризову набрать 64-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ и сравняться по этому показателю с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. На счету нападающего «Миннесоты» — 24 гола и 40 ассистов, а у Овечкина — 32 шайбы и 32 передачи (у обоих по 64 очка).

Moose gets us on the board with some help from Kaprizov. #mnwild pic.twitter.com/Tiq9EXk3pk — Minnesota Wild (@mnwild) March 2, 2022

К сожалению для «дикарей», эта шайба так и осталась единственной в матче. Капризова очень жестко опекали со всех сторон и больше не позволили ему развернуться в полную силу. Более того, против россиянина играли откровенно грубо, но судьи предпочитали закрывать на это глаза.

Так, мощный канадский защитник «Калгари» Эрик Гудбрансон ростом 196 см и весом за 100 кг со всей силы впечатал Капризова в борт, когда тот принял шайбу и совершенно не видел соперника. В итоге россиянин влетел головой и всем телом в борт, растянувшись на льду, однако судьи не дали Гудбрансону даже двухминутного удаления.

В итоге «Калгари Флэймз» одержали уверенную победу со счетом 5:1 — еще отличились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Микаэль Баклунд (в пустые ворота, когда «дикари» выпустили шесть полевых).

Leaving Teapot all alone in front of the net on the power play is a bold strategy. pic.twitter.com/evvNu8GBV4 — Calgary Flames (@NHLFlames) March 2, 2022

«Огоньки» набрали 70 очков и закрепились на третьем месте Западной конференции. «Миннесота» с 65 очками держится на четвертом.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 5:2

«Тампа-Бэй» во главе с российскими игроками Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским одержала волевую победу над «Оттавой Сенаторз» (5:2).

Как и «Миннесота» Капризова, «молнии» сначала пропустили две шайбы — от Тайлера Энниса и Зака Сэнфорда, — причем все это произошло за четыре минуты первого периода.

Однако после этого «Тампа» сумела перевернуть игру — и старт этому камбэку положил Никита Кучеров. На восьмой минуте встречи россиянин проскользнул с левого фланга к воротам «Оттавы» и аккуратно бросил мимо вратаря (1:2).

На 15-й минуте Брэйден Пойнт сравнял счет (2:2).

21 picks up his 21st of the season! pic.twitter.com/HbkBfsxLzp — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 2, 2022

А затем слово опять взял Кучеров, который выдал тонкий пас мимо троих защитников «Оттавы» на одинокого Стивена Стэмкоса, который в касание поразил ворота (3:2). Этот гол стал для «Тампы» победным.

Can always count on Cap. pic.twitter.com/A9JHXopClw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 2, 2022

После этого забивали только «молнии», включая Сергачева, который поставил твердую точку в матче, сделав счет 5:2.

Василевский совершил 25 сейвов в воротах, не позволив соперникам забросить больше двух шайб. Так три россиянина гарантировали победу «Тампе», которая с 76 очками уверенно держится на второй строчке Восточной конференции.

Отличная игра Кучерова, Сергачева и Василевского вызывает еще большее уважение на фоне того, что в последние дни им пришлось попросить дополнительную охрану из-за угроз смерти, которые приходят им из-за российского гражданства.

«Сами клубы и местная полиция гарантировали дополнительную безопасность для российских игроков. Среди таковых — звезды «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров», — сказал в эфире канадской телекомпании TSN журналист Пьер Лебрюн. Паралимпиада, UFC, НХЛ, теннис и зарубежный футбол: где еще можно выступать российским спортсменам Российские спортсмены продолжают готовиться в Пекине к участию в Паралимпийских играх —... 02 марта 14:21

Агент многих российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн сообщил, что его подопечные в последние дни сталкиваются с дискриминацией.

«Бросается в глаза расизм по отношению к российским хоккеистам, — сказал ESPN агент Дэн Мильштейн. — Мы отброшены на 30 лет назад. Мне постоянно звонят игроки и их родители. Они очень обеспокоены по поводу своего будущего, безопасности и возможности играть.

Одного из моих клиентов обозвали прямо на улице и обругали, сказав, что он должен проваливать домой. Люди желают им смерти.

Но россияне ведь тоже люди и хоккеисты, которые приносят пользу обществу, платят миллионы долларов налогов в США и Канаде, а также занимаются благотворительной деятельностью. Прекратите быть расистами».