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Спорт

«Была чемпионкой Европы, теперь никто»: Тутберидзе рассталась с Косторной

Жулин назвал причину ухода Косторной от Тутберидзе

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Ольга Бенар/Александр Вильф/РИА «Новости»
Чемпионка Европы — 2020, бывшая обладательница мировых рекордов Алена Косторная во второй раз в карьере ушла от Этери Тутберидзе. Фигуристку взяли на испытательный срок в группу Елены Буяновой, которая воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Известный тренер Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил расставание Косторной и Тутберидзе тем, что спортсменку «было тяжело заставить работать так, чтобы она боролась с Щербаковой, Трусовой и Валиевой», а экс-фигуристка Катарина Гербольдт предположила, что Косторную «задевал» тот факт, что тренеры обращали больше внимания на других.

Разные версии расставания

Всего пять дней назад, 24 февраля, Косторная поздравляла Тутберидзе с 48-летием и писала: «Спасибо вам за терпение и работу со мной».

Однако уже 2 марта оказалось, что ни терпения, ни совместной работы больше нет. Что изменилось за столь короткий срок, сказать трудно. Косторная сообщила, что решение расстаться было обоюдным.

«Общим решением с Этери Георгиевной Тутберидзе мы прекратили сотрудничество.

Сейчас я планирую начать работу с Еленой Германовной Буяновой», — цитирует фигуристку ТАСС.

При этом источник РИА «Новости» утверждает, что инициатива в вопросе расставания принадлежала тренерскому штабу Тутберидзе. Об этом же заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«По всем переходам у нас есть определенный срок — май и июнь. Переходы в течение сезона не согласовываются с федерацией. Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет.

Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тутберидзе прекратила с ней работу», — заявил Коган.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая дает консультации фигуристам московского ЦСКА, сообщила, что Косторную приняли лишь на испытательный срок.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась.

Пока взяла ее до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено.

Алена перешла к хорошему тренеру. Почему ушла? Что-то не складывается, в группе Тутберидзе много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — сказала Тарасова «Спорт-экспрессу».

Из группы Тутберидзе на этот уход отреагировал пока только хореограф Алексей Железняков. Он резко осудил фигуристку за переход в ЦСКА.

«Нужно работать — неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте, если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно.

Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит (спортсменка сломала по очереди две руки и долгое время не тренировалась; в этот период она открыла свой Youtube-канал. — «Газета.Ru»). Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас — никто.

Этери Георгиевна всегда говорит «когда ты сошел с пьедестала, ты — никто», у нас в жизни все так строится. Если Алена так решила — пусть у нее все будет хорошо, но даже если бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», — сказал Железняков «Матч ТВ».

Какие претензии были у Тутберидзе к Косторной

Напомним, чемпионка Европы — 2020 покидает «Хрустальный» не в первый раз. В июле 2020 года она перешла в академию Евгения Плющенко, откуда вернулась в марте 2021 года после тяжелого сезона, омраченного травмами и последствиями коронавируса.

Тутберидзе приняла девушку обратно, однако фигуристке пришлось просить прощения в эфире Первого канала, а также ей поставили условие — снова начать прыгать тройной аксель.

Косторная так и не смогла наладить стабильное исполнение этого элемента ультра-си, то делая его идеально, то ошибаясь. Таким образом, главное условие своего возвращения спортсменка не выполнила.

А значит, была не столь конкурентоспособна, как другие фигуристки из старшей группы. Это могло стать первой причиной недовольства специалистов.

Во-вторых, тренерский штаб Тутберидзе часто предъявлял претензии к самоотдаче Косторной. Об этом говорил еще в ноябре 2021 года тренер и хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

«Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это больше выражалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе… Нам не нужна от нее благодарность — наша задача помочь ей достичь ее максимума.

Количество прокатов Алены не соответствует остальным спортсменам в группе. Слава богу, она ходит почти на все тренировки. Но ей надо разбираться самой в себе.

Компоненты у нее просели по причине того, что она не до конца доделывает хореографию и связки. Не в полную силу все это делает, потому что понимает, что больше сил она потратить не может, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки», — цитировал Глейхенгауза Sport24.

Тутберидзе упрекнула Косторную и в том, что она снялась с чемпионата России, на котором происходил отбор на Олимпийские игры в Пекине. Накануне фигуристка сломала руку, и врачи ограничили ее в тренировках на 20 дней. Об этом стало известно 13 декабря — за десять дней до чемпионата России.

Однако Тутберидзе считала, что Косторная вполне могла выступать.

«Алена упала, и у нее трещина на косточке какого-то пальца. Я считаю, что можно было попробовать кататься с этой травмой, потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал.

Она прекрасно выиграла тот чемпионат России. Мне кажется, что надо было тренироваться, надо было пробовать. Обидно.

Может быть, Косторная, упустив все свои возможности в спорте, станет суперизвестной, кем-то там популярным… Но мне обидно: считаю, что здесь упущенные возможности и что с такой травмой можно было кататься», — говорила Тутберидзе в эфире Первого канала.

16 февраля фигуристка сообщила, что вернулась к тренировкам в «Хрустальном», но сломала теперь другую руку.

«Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала, — рассказала Косторная ТАСС.

— Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться — пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть».

Однако Тутберидзе, судя по всему, терпеть уже не хотела.

«Алену тяжело было заставить работать так, чтобы бороться с Щербаковой, Трусовой и Валиевой»

Известный тренер Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Косторной повезло перейти к такой наставнице, как Елена Буянова, однако подчеркнул, что фигуристке нужно серьезно подтянуть дисциплину, чтобы задержаться в ЦСКА.

«По поводу Буяновой я не сомневаюсь, она очень серьезный специалист.

Просто Алену достаточно тяжело было заставить работать так, как следовало, чтобы бороться с Щербаковой, Трусовой и Валиевой, это я четко знаю и осознаю. Если у Елены Германовны это получится, то, может, на что-то и можно рассчитывать.

Но у меня такое ощущение, что в нынешней ситуации, когда и так мотивацию тяжело найти, если Алена не нашла мотивации даже к Олимпийским играм, то сейчас это будет сделать в четыре раза труднее. Так что у меня пессимистическое видение этой ситуации», — подытожил Жулин.

«Тренеры больше концентрировались на других, думаю, Алену это задевало»

Чемпионка России среди юниоров Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что повышение возрастного ценза до 17 лет играет в пользу Косторной и смена тренера может стать шагом к новому витку карьеры.

«Алена — талантливая спортсменка, никто с этим не спорит. Поэтому перспективы у нее могут быть, особенно учитывая, что возрастной ценз все-таки поднимают, и часть соперниц отпадает.

Насколько Косторная и Буянова смогут сработаться, покажет время, но раз Елена Германовна Алену взяла, значит, видит в ней потенциал и понимает, как с ней можно работать. Справится ли, посмотрим.

Косторной будет сложно и физически, и психологически. На мой взгляд, у нее проблемы больше в голове, чем в чем-либо.

Будет однозначно тяжело, особенно учитывая все происходящее как в спортивном мире, так и в мире в целом. Но будет интересно за этим понаблюдать.

Алене, думаю, сложно принять ситуацию, что она была лидером в группе Тутберидзе, а потом осталась немного в стороне от лидеров сегодняшних.

Это, конечно, мое мнение. Но, как бы то ни было, когда одни девочки из твоей группы едут на все старты, а ты остаешься за пределами этого, прицел тренера идет на работу с теми, кто в основной обойме, и внимание тренера к остальным ограничено. Думаю, Алену это задевало, и одна из причин ее ухода в этом», — подытожила Гербольдт.

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