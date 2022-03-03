Неудача Диггинс: Непряева может сохранить Кубок мира

Вот такими получились спринты на этапе Кубка мира в Драммене без российских лыжников и лыжниц. Без Нисканена Большунов сохранил свое уверенное второе место и вряд ли его уже отдаст, ну а Джессика Диггинс не вышла в финал и не смогла особенно приблизиться к Наталье Непряевой. Еще может россиянка забрать Большой хрустальный глобус. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Не пустили французы на старте Пеллегрино вперед. Но к подъему по бровке попытался прорваться Ванг. Жув не пустил, но китаец на спуск пристроился вторым. Третьим покатил Шанава. Пелотон очень солидно растянулся, причем Пеллегрино только пятым поехал вниз. Жув так никого и не подпустил к себе! Француз выиграл все забеги сегодня! Чан Ванг стал уверенно вторым, а Люка Шанава — третьим. Пеллегрино смог стать только пятым — между Виигом и Амундсеном.
Ну а теперь мужской финал! В отсутствие Клебо это всегда интересно. Но нет не только его и, конечно же, всех россиян. Нет и Вальнеса, например! У Норвегии вообще второй состав тут.
Олимпийская чемпионка Пекина Сундлинг рванула со старта, однако набравшая форму Фалла не отпустила соперницу и сразу села сзади второй. А третьей на спуск зашла Лампич. И тройка пошла в отрыв. Дальквист, похоже, не в лучшей форме сейчас. Как будто в другой лиге. Все решалось на финишной прямой. В основном между Фаллой и Сундлинг, и НОРВЕЖКА ОКАЗАЛАСЬ БЫСТРЕЕ! У Лампич бронза!
Со спуска лидером вышел растолкавшийся Пеллегрино. На финише была сумасшедшая борьба, но Пеллегрино никому ничего не отдал. Ауне стал вторым. А пришедший третьим фаворит забега Йони Мяки не попал в финал...
Амундсен ракетой улетел со старта вперед, но вскоре его обошел реактивный китаец Чан Ванг, который еще на Олимпиаде себя показал. Ванга, кстати, готовил Никита Крюков. Свое лидерство он отдал только на скольжении со спуска, где была важна работа лыж. В финишный подъем китаец вышел только четвертым. Ну а Ришар Жув, возглавив гонку, никому не отдал первого места. За ним финишировал соотечественник Шанава. Третьим и четвертым стали норвежец Сиверт Вииг и тот же Ванг. Причем все на финишной прямой ехали колонной по одной лыжне.
Лидировала Керн, но на спуске лыжи Дивик легко вывели ее вперед. Все решалось на финишной прямой, где швейцарка Надин Фендрих вроде бы обогнала соперницу, однако Анна Дивик вернула себе первое место. Обе идут в финал. Джессика Диггинс не попала даже в четверку, хотя этот забег и так был ощутимо медленнее предыдущего. Это на руку Наталье Непряевой! Ну а Лампич с Дальквист идут в финал лаки-лузерами!
А теперь второй полуфинал. Сложно представить, что он будет быстрее. Но в то же время у Джессики Диггинс в такой компании гораздо больше шансов на финал!
Анамария Лампич явно вернула себе прежнюю форму и сразу рванула вперед. Долго лидировала, однако в итоге Майкен Касперсен Фалла и Йонна Сундлинг смогли выиграть на финишной прямой первые две позиции. В итоге Лампич стала третьей, а Майя Дальквист, которая рвала всех в спринтах сезона до Олимпиады, где стала второй, вынуждены ждать результатов второго забега.
Напряженный забег, в котором ошибкой Эрссона на перестроении перед финишем воспользовались чех Ондржей Черны и финн Ристоматти Хаккола. Они и выходят в полуфинал вдвоем.
Неожиданностей не произошло. Финн Йони Мяки выиграл, опытнейший итальянец Федерико Пеллегрино, несмотря на слабую квалификацию, стал вторым! А вот накатывавший на финиш француз Рено Жей так итальянца и не достал. А из этого забега с третьего места было не выйти...
Сумасшедший темп занял китаец Ванг, который и выиграл этот четвертьфинал! Ставший вторым финн Лаури Вуоринен показал тоже отличное время. Как им такое аукнется дальше? Ну и норвежцы Паал Ауне и Харальд Амундсен из-за скорости забега становятся на данный момент лаки-лузерами.
В предыдущем забеге норвежцы опередили Ритчи и стали лаки-лузерами на данный момент!
Со старта в лидеры вырвался норвежец Ларс Хьельмесет, однако к спуску растолкался француз Люка Шанава. Но и швейцарец Йовиан Хедигер подтянулся. Шанава в итоге убежал ото всех, а Хедигер стал вторым. Впрочем, Хьельмесет и его соотечественник Хаакон Скаанес, а также канадец Грэм Ритчи все решали фото-финишем! И важно понять, кто стали третьим и четвертым, так как забег был быстрее первого!
Падением в начале спуска все закончилось для канадца Пьерра Граль-Джонсона. Ну а на финише выигравший квалификацию француз Ришар Жув не оставил соперникам шансов. Вторым стал норвежец Сиверт Вииг. Ну а сильнейший швед Оскар Свенссон и норвежец Харальд Арнесен будут ждать результатов остальных забегов, надеясь стать лаки-лузерами.
Начнем с того, что время Хенниг поправили, и она оказалась быстрейшим лаки-лузером, выбив Стенсет. Ну а последний четвертьфинал стал самым медленным, а выигравшие его шведка Анна Дивик и финка Катри Лилинпера финишировали синхронно!
Вот это да! Победительница квалификации Хаггстрем упала в контактной, но чистой борьбе! Две американки вышли на финишную прямую первыми, и Керн с Диггинс так и сохранили позиции в топ-2. Накатывавшую на финиш Тириль Венг не хватило, а обошедшая ее в итоге даже в борьбе за третье место немка Катарина Хенниг не смогла подвинуть Гиммлер и Стенсет.
Ну а теперь важный для Непряевой четвертый четвертьфинал с участием Джесси Диггинс.
Лотта Венг и Ясми Йоэнсуу столкнулись и упали, сразу вылетев из борьбы за полуфинал. Шикарный забег провела Майкен Касперсен Фалла, оставившая позади всех, включая ставшую второй швейцарку Надин Фендрих. При этом забег был быстрым, и немка Лаура Гиммлер побила результат ван дер Грааф. Теперь она вместе со Стенсет значится лаки-лузером в режиме онлайн.
Без сенсации обошлось. Явные фавориты Дальквист и Лампич заняли первые две позиции. При этом забег был чуть побыстрее предыдущего, так что Стенсет обошла Бреннан, выбив ее из лаки-лузеров. Ван дер Грааф пока держится. Ну и надо сказать, что итальянка Скардони сразу сломала палку, причем сама себе, поэтому в реальной борьбе не участвовала.
В самом начале забега столкнулись ван дер Грааф и Крель, и немка фактически выбыла из борьбы, а еще раньше отвалилась финка Матинтало. В итоге борьба шла между Сундлинг и Мюре. Лыжи норвежки получше катили со спуска, но на подъеме и затем финишной прямой шведская фаворитка уверенно реализовала свое преимущество. Американка Бреннан и ван дер Грааф пока претендуют на то, чтобы стать лаки-лузерами.
Александр Большунов уже не защитит свой титул обладателя Кубка мира, но тут тоже есть нюансы. Россиянин пока удерживает второе место, однако достать его может финн Иво Нисканен. Вот только сегодня он не выступает. И это значит, что Йоханнес Клебо фактически официально возвращает себе Кубок мира! Дело в том, что Нисканену нужно было выиграть вообще все оставшиеся гонки, чтобы обойти соперника. При этом сам Клебо, похоже, тоже закончил сезон, сегодня точно не выступит.
Сборная России уже не выступит на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в этом сезоне, но для нашей команды эти гонки все равно важны. Во-первых, дело в Наталье Непряевой, которая уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. Догнать ее могут несколько конкуренток. И в первую очередь американка Джессика Диггинс, шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг. Это теоретически. А на практике Андерссон и Венг-старшая сегодня не выступают. Диггинс прошла квалификацию с 19-го места и побежит в четвертом четвертьфинале.