Неудача Диггинс: Непряева может сохранить Кубок мира

14:25

Сборная России уже не выступит на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в этом сезоне, но для нашей команды эти гонки все равно важны. Во-первых, дело в Наталье Непряевой, которая уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. Догнать ее могут несколько конкуренток. И в первую очередь американка Джессика Диггинс, шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг. Это теоретически. А на практике Андерссон и Венг-старшая сегодня не выступают. Диггинс прошла квалификацию с 19-го места и побежит в четвертом четвертьфинале.