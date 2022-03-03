Конец эпохи: Абрамович продает «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», которым владеет с 2003 года. Миллиардер может попасть под санкции Великобритании, и в таком случае деятельность клуба тоже будет заморожена, поскольку команда на 100% является активом Абрамовича. Среди возможных претендентов на покупку называются 86-летний швейцарец Хансйорг Висс, инвесторы из США и даже скандально известный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это наилучшим образом послужит интересам «Челси». Продажа не будет проходить в ускоренном порядке, а будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой», — передает слова Абрамовича пресс-служба команды.

Это решение бизнесмен принял, чтобы вывести клуб из-под возможных санкций, которые настигнут команду в том случае, если он сам попадет под определенные ограничения из-за своего российского гражданства. Некоторые английские СМИ считают, что пойти на такой шаг Абрамовича вынудило правительство Великобритании. Бан российскому футболу: Россия лишилась чемпионата мира, «Спартак» — Лиги Европы Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение... 01 марта 09:25

Еще 26 февраля стало известно, что предприниматель передает управление командой попечительскому совету благотворительного фонда «Челси».

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоего хранителя, чья работа заключается в обеспечении успеха команды, а также в создании будущего для нее, и что вся наша организация должна играть положительную роль в обществе», — отмечал Абрамович.

Теперь же предприниматель решил отдать не только управление, но и владение клубом.

Одним из главным претендентов на покупку «Челси» является 86-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, чье состояние оценивается в $5,1 млрд. В беседе с изданием Blick швейцарец рассказал, что Абрамович просит за команду слишком много денег.

«Я подожду еще четыре-пять дней. Клуб должен Абрамовичу £2 млрд. Это значит, что покупатель будет обязан еще и выплатить ему долг», — сказал Висс.

Впрочем, российский владелец команды уже поспешил заявить, что не будет просить о возврате долгов.

«Для меня «Челси» всегда был связан не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», — заверил Абрамович.

Агентство Bloomberg сообщает, что в покупке «синих» заинтересованы многие спортивные инвесторы и фонды прямых инвестиций, в том числе из США. «Инвесторы проявят серьезный интерес к «Челси», если он будет продаваться», — рассказал Bloomberg Джефф Мурад, компания которого — MSP Sports Capital — является инвестором команды «Формулы-1» «Макларен».

Желание купить «Челси» высказал даже бывший чемпион UFC Конор Макгрегор. «Хочу изучить этот вопрос», — написал ирландский боец в своем Twitter, прикрепив скриншот переписки, на котором предлагает купить клуб за £3 млрд.

The Telegraph отмечает, что за свой актив Абрамович хочет получить €4,82 млрд, а посредником, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine.

За 19 лет владения клубом Абрамович потратил на команду около £2 млрд. Именно при нем «Челси» стал одним из ведущих клубов Европы, в то время как раньше был в лучшем случае середняком Английской премьер-лиги (АПЛ).

Благодаря Абрамовичу в команду приходили такие звезды мирового футбола, как Фернандо Торрес, Дидье Дрогба, Альваро Мората, Кепа Аррисабалага, Петр Чех и Андрей Шевченко, а на тренерском мостике блистали Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Антонио Конте.

Успехами на трансферном рынке «Челси» не ограничился. В сезоне-2004/05 команда впервые за 50 лет выиграла чемпионат Англии. Всего в эпоху Абрамовича команда пять раз становилась лучшей в АПЛ.

В сезонах-2011/12 и 2020/21 «синие» выигрывали Лигу чемпионов, а в 2008 году уступили в драматичном финале своим извечным соперникам из «Манчестер Юнайтед». «Шансов оспорить решение нет». Россию не пустили на Паралимпиаду Международный паралимпийский комитет резко изменил свое решение от 2 марта допустить российских... 03 марта 13:31

Та встреча проходила в московских «Лужниках». Во время исполнения удара в серии пенальти обидно поскользнулся Джон Терри, что и помогло манкунианцам выиграть трофей.

В текущем сезоне «Челси» практически лишился шансов на победу в чемпионате Англии, отставая за 13 туров до финиша на 16 очков от «Манчестер Сити», который идет на первом месте, но имея на две игры больше.

В Лиге чемпионов у «синих» дела обстоят получше. В первом матче 1/8 финала команда обыграла французский «Лилль» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 16 марта во Франции.

Впрочем, болельщики «Челси» сейчас переживают не о текущем положении в турнирах, а о будущем. Никому не хочется, чтобы сказка, которая длилась благодаря Абрамовичу 19 лет, вдруг закончилась.