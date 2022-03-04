Биатлон без России: Норвегия выиграла последнюю эстафету сезона

Вот такой получилась эта эстафета. Сборная Норвегии обыграла всех в полумолодежном составе на фоне явного западения формы у выступавшей основной французской сборной, которая уступила серебро тоже выставившим лидеров шведам. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Норвегия побеждает, Швеция становится второй, а Франция удерживает хотя бы бронзу, оставляя Германию без медали!
Чуть сократили отставание от Кристиансена преследователи, но до финиша всего 700 метров.
Предпоследняя промежуточная отсечка: Кристиансен летит к победе, а вот отставший от него Фийон-Майе фактически дал уже достать себя Самуэльссону и Наврату. Франция вообще может без медали остаться.
Восьмой рубеж: Самуэльссон промахнулся двумя из трех первых выстрелов, Наврат вообще три смазал, есть промах и у Фийон-Майе, а вот Кристиансен сработал чисто и убежал первым! Дальше француз закрылся, а потом синхронно швед с немцем!
К восьмому рубежу бежит топ-4, вновь собираясь вместе. Рванули вроде сначала швед с норвежцем, но в итоге дали себя догнать. А вот австриец отстал уже больше чем на минуту.
Седьмой рубеж: промахнулся только Наврат из четверки. А Фийон-Майе все попал, но стрелял медленно. Поэтому у Самуэльссона и Кристиансена возник небольшой отрывчик.
Лагрейд, Понсилуома и Долль догнали Дестье, который не лучший этап в жизни проводит. Вчетвером на финиш этапа приходят лидеры.
Шестой рубеж: Дестье отработал чисто, а Лагрейд, работавший синхронно с ним, промазал пятым выстрелом.
Француз допустил два промаха и дал всем шанс, но и норвежец Лагрейд, и австриец Ляйтнер, и немец Долль допустили по промаху. Отставание сократилось почти вдвое, но оно все еще есть.
На первом отрезке дистанции отрывы, создавшиеся на момент передачи эстафеты сохранились.
Симон Дестье уже отправился на дистанцию. Вторым передал эстафету Эдер, третьим Реес, а четвертым литовец Строля!
Жаклен сначала ходом немного увеличил отрыв, но ближе к передаче эстафеты сбавил и дал немного подобраться к себе преследователям. Но преимущество Франции огромно.
Четвертый рубеж: один промах допускает Жаклен, но это не становится проблемой. Отрыв был солидным, а первыми, кто стреляют чисто, становятся швейцарец и литовец. У норвежца и шведа по два доппатрона, а Италия убежала на круг. Как и Словения со Словакией.
Третий рубеж: Жаклен стреляет быстрее всех и чисто. Точен и австриец, затем закрывает все пять без промахов норвежец. Швед и швейцарец по два доппатрона использовали.
Реес удерживает пока лидерство для сборной Германии, но его уже почти догнал пелотон во главе с французом Жакленом. Дальше австрией Эден, швед Нелин, норвежец Андерсент и швейцарец Ягер. Остальные больше 20 секунд уступают лидеру.
Лессер первым передал эстафету. Девять секунд выиграл у австрийца Коматца, а у шведа Фемлинга — 11. На четвертом месте прибежал норвежец Баккен.
Лессер удерживает лидерство, словак Сима второй за ним, а на третью и четвертую позиции поднялись бегущие вместе австриец и швед.
Второй рубеж: совсем иная картина, много промахов. Первым чисто закрывается Лессер, за немцем убегают словак, литовец, канадец и эстонец! А Словения с Италией убегают на штрафной круг. У Чехии — два.
Норвежец Баккен уже снова лидирует, вторым бежит за ним опять француз Гигонна, а на третье место вышел швед Фемлинг.
Положение после первого рубежа. Никто не ушел на штрафной круг, а три дополнительных патрона дорого обошлись казахстанской команде.
Первый рубеж: идеальная погода на лежке, и все лидеры стреляют точно, но первым закрывает все пять мишеней и убегает лидером словенец Довзан.
Норвежец Баккен разогнался быстрее всех и с ходу возглавил пелотон. Но пока все бегут плотной группой.
Сборная России больше не выступает на Кубке мира в этом сезоне, но соревнования продолжаются. Вот список фаворитов мужской эстафеты с составами.
Норвегия (№1): Сиверт Гутторм Баккен, Филип Андерсен, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен. Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе. Германия (№3): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат. Швеция (№5): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон. Австрия (№11): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.