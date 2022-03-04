Биатлон без России: Норвегия выиграла последнюю эстафету сезона

17:00

Четвертый рубеж: один промах допускает Жаклен, но это не становится проблемой. Отрыв был солидным, а первыми, кто стреляют чисто, становятся швейцарец и литовец. У норвежца и шведа по два доппатрона, а Италия убежала на круг. Как и Словения со Словакией.