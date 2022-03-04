Российский триумф в Вашингтоне: Овечкин забил и сделал шаг к историческому рекорду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин красиво забросил в ворота «Каролины Харрикейнз» свою 763-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, и теперь всего три гола отделяют его от звания третьего снайпера в истории лиги, которое принадлежит сейчас Яромиру Ягру. Также голами отличились Кузнецов и Орлов, что превратило матч в бенефис российских хоккеистов.

«Вашингтон», который весь последний месяц находился в серьезном кризисе и проиграл шесть матчей подряд на своей площадке, сотворил настоящую сенсацию, победив мощную «Каролину», которая идет на первом месте в Восточной конференции (для сравнения: «Кэпиталз» — на восьмом) и недавно выдала серию из пяти побед подряд.

«Столичные» не только одержали победу над сильнейшим соперником, но и сделали это с уверенным счетом 4:0, не пропустив впервые с 29 января, когда они разгромили на выезде «Даллас» (5:0).

К сожалению для российских болельщиков, большую роль в этом могло сыграть возвращение в ворота со стартовых минут чеха Витека Ванечека, который окончательно оправился от травмы и заменил российского голкипера Илью Самсонова, не очень надежно выступавшего в предыдущих встречах.

Но в остальном игра «Вашингтона» против «Каролины» стала настоящим праздником для российских фанатов. Во-первых, счет в матче открыл нападающий Евгений Кузнецов, который не мог отличиться аж с 9 февраля — в предыдущих семи матчах.

Форвард резко влетел в левый круг вбрасывания и, не дав соперникам опомниться, отправил шайбу в дальнюю «девятку» мощным кистевым броском (1:0).

Кузнецов отметил взятие ворот своим фирменным празднованием — изобразил парящую птицу, что привело в восторг американских фанатов.

Спустя десять минут преимущество «столичных» увеличил словацкий защитник Мартин Фехервары, который грамотно дождался шайбы прямо перед воротами «Каролины» и спокойно отправил ее в створ. После этого Фехервары смешно завалился на лед из-за запоздалого подката соперника, но, даже катясь к борту, продолжал трясти кулаком и радоваться голу (2:0).

Keep the party goin', Marty! pic.twitter.com/lVMSYHgOy5 — Washington Capitals (@Capitals) March 4, 2022

Затем слово взял Александр Овечкин, который в касание забросил шайбу из своего любимого «офиса» — левого круга вбрасывания (3:0).

No doubter from the office pic.twitter.com/8sHhgyFmSF — Washington Capitals (@Capitals) March 4, 2022

Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 763-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю его карьеру. До легендарного чеха Яромира Ягра осталось всего три шайбы (766) — а значит, совсем скоро Овечкин сможет выйти на третье место в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

Кроме того, Александр Великий набрал уже 1385 (763 голов + 622 передачи) очков за 1251 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. В ближайших матчах он может превзойти результат американского хоккеиста Бретта Халла, который обгоняет его лишь на шесть очков. А по общему количеству сыгранных матчей в лиге (1251) Овечкин вышел на 90-е место.

На последней минуте встречи российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поставил красивую точку — принял шайбу практически на синей линии и запустил ее точно в ближнюю «девятку», как заправский форвард.

Dima in the McNugget Minute!



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Так три российских хоккеиста помогли «Вашингтону» одержать важнейшую победу над «Каролиной», и теперь «столичные» с гораздо большим оптимизмом смотрят на весеннюю часть сезона. После встречи у главного тренера «Кэпс» Питера Лавиолетта наконец-то нашлись приятные слова для команды.

«Мы показали по-настоящему классную игру. Мои ребята выдали замечательный первый период — каждый игрок был на высоте, и в итоге мы смогли повести в счете и дальше только наращивали преимущество. Что касается «Каролины», то она провела достаточно неплохой отрезок в третьем периоде, но именно в этот момент мы правильно отреагировали и хладнокровно сдержали опасность у наших ворот, а наш голкипер Ванечек совершил несколько очень важных сейвов», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.