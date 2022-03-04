«Русский предотвратил худшее»: не все швейцарцы рады голам Чалова

Нападающий Федор Чалов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, забил свои первые мячи за швейцарский «Базель» и спас команду от поражения, вырвав ничью в матче с «Санкт-Галленом» — 2:2. СМИ и большая часть фанатов клуба высоко оценила действия форварда, однако нашлись и те, кто призвал «немедленно депортировать» его в Россию.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов переехал в Швейцарию в зимнее трансферное окно на правах аренды из московского ЦСКА, чтобы иметь больше игровой практики и попытаться перезапустить карьеру. Россиянин должен был стать заменой Артуру Кабралу — форварду, который зимой перешел в итальянскую «Фиорентину». Однако старт в новом клубе выдался у Чалова не самым удачным: за четыре игры нападающий сумел лишь отдать одну голевую передачу. После этого последовало увольнение главного тренера Патрика Рахмена, и первый матч под руководством и.о. наставника швейцарской команды — Гильермо Абаскале — российский форвард начал в запасе. Отменить вылет из РПЛ и остановить сезон: что предлагают клубы для футбола под санкциями По информации СМИ, Российская премьер-лига рассматривает вариант с более ранним завершением... 04 марта 14:59

Однако на встречу с «Санкт-Галленом» специалист включил Чалова в стартовый состав. Именно это спасло «Базель» от поражения. К перерыву команда проигрывала со счетом 0:2, однако Чалов активизировался во втором тайме и поразил ворота соперников на 56-й и 83-й минутах. Это помогло «Базелю» сохранить отрыв в два очка от четвертого места и продолжить идти в зоне еврокубков — при таком турнирном положении команда может рассчитывать на квалификацию в Лиге конференций.

Сам Чалов лидирует в своей команде по трем показателям — по ожидаемым голам (2,6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).

В стороне от успеха своего воспитанника не остался московский ЦСКА, который поздравил форварда в официальном Instagram команды.

«Поздравляем Чалова с дебютными голами за «Базель». Федор оформил дубль в ворота «Санкт-Галлена» и спас свою команду от поражения», — указано в сообщении.

Первый тренер российского нападающего Павел Коваль отметил, что результативность поможет игроку в дальнейшем, в конце сезона он вернется в Российскую премьер-лигу.

«Федя молодец, забил два мяча, конечно же, эти голы сыграют ему на руку. Для нападающего главное — это забивать голы, обретать уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию. Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды. Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!» — приводит слова Коваля Sport24.

Швейцарское издание Sport.Ch написало, что Чалов стал главным героем этой встречи.

«Дэн Ндойе обошел на правом фланге двух соперников, влетел в штрафную и сделал пас на Чалова, который грудью отправил мяч в створ ворот. А за семь минут до конца матча россиянин забил во второй раз, замкнув прострел только что вышедшего на замену Патрика Саттера», — отмечено в публикации. Конец эпохи: Абрамович продает «Челси» Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», которым владеет с 2003... 03 марта 21:55

О том, что «Базель» не может быть доволен и игрой, и результатом, написал BZ Bazel. Издание отмечает, что Чалов спас результат матча, ликвидировав отставание в два мяча, но при этом сама команда действовала крайне неуверенно.

«Первый гол Федора не изменил общей картины на поле, поскольку «Базель» был весьма уязвим при игре в обороне. Хозяева приготовились ко второму домашнему поражению в сезоне, но в этот момент Чалов снова продемонстрировал голевые способности. Россиянин прекрасно открылся на ближней штанге и переправил мяч в ворота после прострела», — отмечается в статье.

BolzPlazz пишет, что судьба «Базеля» теперь во многом будет зависеть от результативности россиянина.

«Чалов пришел на помощь. Российский нападающий забил свои первые голы в Швейцарии и помог команде набрать жизненно важное очко. Очень важный момент для игрока. В оставшейся части сезона многое для «Базеля» будет зависеть от Федора и его голов», — заметило издание. Конец эпохи: Абрамович продает «Челси» Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», которым владеет с 2003... 03 марта 21:55

Поклонники швейцарского клуба в большинстве своем остались довольны действиями российского бомбардира.

«По моему экспертному мнению, в чемпионате Швейцарии надо будет опасаться Чалова», — написал в Twitter пользователь @VelodromeAdaire.

«Звучит как-то нереально по нынешним временам, но это правда: русский предотвратил худшее», — отметил @Fred_Lauener.

«Невероятно, что Чалов забивает гол. В мае мы станем чемпионами», — предсказал @Sxntbir.

Однако на фоне сложившейся политической ситуации не обошлось и без негатива в адрес российского футболиста — некоторые фанаты призвали его покинуть страну.

«Нет швейцарского закона, который позволил бы немедленно депортировать Чалова за то, что он русский? Это оказало бы нам большую услугу», — высказался @Baselinfo2.