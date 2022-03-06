Сменил клюшку, забил и отдал два ассиста: Овечкин догоняет Ягра

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:2 обыграл «Сиэтл Кракен», поквитавшись за ноябрьское поражение. Российский нападающий Александр Овечкин набрал в этой игре три очка и сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Лиги до двух шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 5:2

Поединок регулярного чемпионата между «Вашингтоном» «Сиэтлом» состоялся в столице США и завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:2. Таким образом, «столичные» поквитались за поражение от «Кракена» в ноябре – тогда «Сиэтл» на своей площадке обыграл «Кэпиталз» с аналогичным счетом. Российский триумф в Вашингтоне: Овечкин забил и сделал шаг к историческому рекорду Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин красиво забросил в ворота «Каролины... 05 марта 14:50

Героем этого поединка стал российский нападающий Александр Овечкин, перед игрой сменивший одну модель клюшки на другую. Для простого обывателя это может иметь совсем малое значение, но хоккеисту, привыкшему играть с одним снарядом, нужно суметь перестроиться на другой.

Однако российскому форварду это никак не помешало, в игре он оформил гол и записал на свой счет две результативные передачи.

Первое результативное действие Овечкин совершил на 12-й минуте первого периода. Он получил передачу от другого российского нападающего – Евгения Кузнецова, прорвался на чужую половину площадки по правому флангу и сумел справиться с тремя соперниками, не потеряв шайбу и отпасовав ее Тому Уилсону, который открыл счет в матче.

«Вашингтон» повел в две шайбы уже к середине первого периода, однако в начале второй двадцатиминутки «Сиэтл» сумел выправить свое положение, сравняв счет. Однако в середине второго периода Конор Шири вывел «столичных» вперед при помощи передачи от Овечкина и Уилсона.

В середине третьего Овечкин уже сам упрочил преимущество своей команды. Никлас Бекстрем и Джон Карлсон сделали скидку на россиянина, и тому оставалось пробить по воротам мощным броском, не оставляя шансов голкиперу Крису Джиджеру и реализовав большинство. Для форварда эта шайба стала 34-й в сезоне. Таким образом, он сократил до двух отставание именитого чешского хоккеиста Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Сейчас в активе Овечкина 764 гола, и он намерен сместить Ягра с третьей строчки в этом рейтинге. После этого следующей целью россиянина станет канадец Горди Хоу, в активе которого 801 шайба. Лидером списке является Уэйн Гретцки – 894 гола. Канадец жестко впечатал Капризова головой в борт, но судьи закрыли на это глаза «Миннесота» Кирилла Капризова с крупным счетом проиграла «Калгари», а соперники... 02 марта 12:59

Всего за всю карьеру в НХЛ Овечкин набрал свое 1388-е (764+624) очко в 1252 матчах регулярных чемпионатов. Он занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

По итогам матча форвард сократил отставание от Бретта Халла, который занимает 23-е место с 1391 очком, до трех баллов.

Овечкин был признан первой звездой матча с «Сиэтлом» и после встречи подвел итоги встречи.

«В прошлом месяце мы были в непростом положении. Пытались выигрывать, но удача была не на нашей стороне. Сейчас мы начали новый месяц с двух побед подряд, это хорошо. Что касается большинства, то мы и в прошлых матчах создавали хорошие моменты, просто иногда шайба не идёт в ворота. В предыдущем матче мы оформили один важный гол в большинстве, сегодня – два. Очень важно выиграть два матча подряд перед выездной серией. Мы готовы биться, если будем играть правильно, все будет нормально», — заявил нападающий.

Отличились в поединке и другие российские хоккеисты. Евгений Кузнецов вместе с Овечкиным выступил в роли ассистента для Уилсона, забросившего первую шайбу, а второй гол «Вашингтона» оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Россиянин идет к своему личному рекорду – сейчас на его счету девять заброшенных шайб в сезоне, а его лучший показатель – десять голов.

Другие матчи дня

«Колорадо Эвеланш» со счетом 3:4 в овертайме проиграл «Калгари Флэймз». Российский нападающий уступившей команды Валерий Ничушкин принял участие в двух голах. На 42-й секунде первого периода россиянин помог отличиться Габриэлю Ландескогу, который открыл счет в матче, в концовке первой двадцатиминутки ассистировал Анлре Бураковский, который сделал счет 2:1.

Заброшенная шайба российского защитника Владислава Гаврикова не спасла «Коламбус Блю Джекетс» от поражения в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Определить победителя в основное время команды не смогли, в овертайме шайбы также заброшена не была, все решила серия буллитов. Итоговый счет поединка – 5:4 в пользу «Брюинз». Овечкин подставил команду и в ярости разбил клюшку «Вашингтон Кэпиталз» потерпел шестое поражение подряд на своей арене, уступив «Торонто Мэйпл Лифс» со... 01 марта 12:40

«Ванкувер Кэнакс» в голевой перестрелке одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:4. Российский хоккеист Василий Подколзин выступил в роли ассистента для Алекса Чиассона, который забил при счете 4:4 и вывел свою команду вперед.

В еще одном матче регулярного чемпионата «Флорида Пантерз» разобралась с «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась со счетом 6:2. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 21 удар из 23-х, которые были нанесены.