Чемпионат России вместо мира, Кубок страны вместо Гран-при: что ждет фигурное катание

В связи с отстранением российских фигуристов от международных соревнований перед Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) встает вопрос об организации следующего сезона. «Газета.Ru» — о том, какие национальные старты смогут заменить международные и как может выглядеть сезон-2022/23 для россиян.

Фигурное катание России пострадало наравне с другими видами спорта в стране, когда Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. Первым стартом без россиян окажется чемпионат мира, который пройдет в конце марта во Франции. Отстранение не имеет сроков, поэтому с большой долей вероятности следующий международный сезон для фигуристов, представляющих Россию, тоже выпадает. Безусловно, первыми вспоминаются чемпионаты – мира и Европы, а также серия Гран-при. Однако стоит помнить, что в фигурном катании проводятся также турниры серии «Челленджер» — к примеру, Finlandia Trophy, Nebelhorn Trophy, Budapest Trophy, Lombardia Trophy, Кубок Варшавы. «Была чемпионкой Европы, теперь никто»: Тутберидзе рассталась с Косторной Чемпионка Европы — 2020, бывшая обладательница мировых рекордов Алена Косторная во второй раз... 02 марта 17:56

К примеру, именно на турнире в Оберстдорфе Марк Кондратюк осенью 2021 года подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпиаду – 2022, которую заработали Михаил Коляда и Евгений Семененко на чемпионате мира – 2021. А в Польше танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина получил сенсационно высокие оценки, которые заставили многих говорить об их «блате» — матерью фигуристки является именитая Этери Тутберидзе.

В Финляндии весь подиум в женском катании заняли россиянки – Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, как и в Венгрии – Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова.

Таким образом, Россия также лишилась не самых важных с точки зрения престижа турниров, но важных в рамках поддержания соревновательного тонуса спортсменов и подготовки их к более серьезным стартам. В самой стране проводится несколько крупных соревнований – чемпионат России, первенство среди юниоров, Кубок Первого канала и Кубок России (мастера спорта) – Ростелеком – Кубок Федерации (кандидаты в мастера спорта).

Говорить о том, что какой-то российский турнир в полной мере может заменить международный, нельзя, однако выбирать в нынешних условиях не приходится. Схожими по структуре являются Гран-при и Кубок России – у соревнований несколько этапов и финал, поэтому российский турнир может стать аналогом международного. Стоит вспомнить, что конкуренция на российской арене весьма серьезная – к примеру, только российские фигуристки исполняют прыжки в четыре оборота, никому из иностранных спортсменок такое не удается. Чего стоит только борьба за Олимпийские игры, которая развернулась в драматичном противостоянии на чемпионате России в декабре прошлого года. Вопрос в проведении Кубка России может встать у организаторов в виде частоты этапов и места их проведения, и тут появляется возможность проводить соревнования в различных городах страны.

При правильной организации такой турнир вполне может стать аналогией соревнованиям этапам серии Гран-при.

Сложнее с турнирами серии «Челленджер». Однако и тут можно найти выход – в России существуют различные мемориалы — Н. А. Панина-Коломенкина, С. Волкова, С. Жука. О них мало кто слышал, поскольку выступают на них отнюдь не звездные фигуристы, но сейчас у Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появляется реальный шанс повысить статусность этих турниров. У Валиевой возраст, у Трусовой срывы: что может ждать сборную России Кубок первого канала по фигурному катанию, который должен был состояться в начале марта, изначально... 01 марта 10:11

Но самый большой вопрос возникает с чемпионами Европы и мира. Возможно, национальное российское первенство как самый крупный старт страны будет сдвинуто на весну (сейчас чемпионат России проводится в декабре), чтобы обозначить кульминацию сезона и постараться заменить чемпионат мира. Здесь опять стоит вспомнить о высокой конкуренции, российские фигуристы давно доказали свой статус и конкурентоспособность, поэтому – возможно – на соревнования в России будет смотреть интереснее, чем на международные старты без российский спортсменов. Однако остается некий пробел в виде чемпионата Европы, который проводится в январе. И здесь можно вспомнить про Кубок Первого канала, который хоть и носит больше развлекательный характер, нежели соревновательный, но внимание всех поклонников фигурного катания привлекает.

В этом году турнир должен был пройти в начале марта, однако был отложен, а вот в прошлом произвел настоящий фурор – две команды под капитанством Евгении Медведевой и Алины Загитовой – наверно, самого яркого противостояния в фигурном катании за последние годы. Сейчас мероприятие состоит из прыжкового турнира и произвольных программ, но при этом его можно модифицировать, совместив и соревновательные элементы, и шоу. Именно на этом турнире в прошлом году тогда еще мало кому известный Марк Кондартюк довел своим выступлением до слез Евгению Медведеву – возможно, именно Кубок Первого канала дал хороший старт фигуристу, который в этом сезоне выиграл и чемпионат России, и европейское первенство, и командный турнир на Олимпийских играх.

Можно также рассуждать о возможности создать международный турнир, в котором смогут принять участие спортсмены из других стран – к примеру, Белоруссии, фигуристов которой ISU также отстранил. Также путь на такие старты может быть открыт спортсменам из Азербайджана, Грузии, и тут трудно не вспомнить о том, что эти страны представляют сменившие спортивное гражданство российские спортсмены – Екатерина Рябова, Анастасия Губанова, Морис Квителашвили. «Туктамышева еще может стать лидером сборной» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать профессиональную карьеру... 28 февраля 15:46

Говоря об устройстве нового сезона в российском фигурном катании, нельзя не вспомнить о новом правиле, которое, с большой долей вероятности, примет Международный союз конькобежцев в следующем сезоне – повышение возрастного ценза, согласно которому фигуристы во всех видах смогут выступать на взрослых соревнованиях только с 17 лет. Сейчас порог составляет 15 лет, и именно это позволило Камиле Валиевой выступить в нынешнем сезоне как на этапах серии Гран-при, так и чемпионате Европы и Олимпийских играх. Однако Россия на внутренних стартах это правило может и не принимать, что позволит на равных со взрослыми фигуристками соревноваться талантливым юниорам и юниоркам. К примеру, на чемпионате России в шестерку лучших вошли такие фигуристки как Аделия Петросян (первая в истории исполнила два четверных риттбергера в одной программе), Софья Самоделкина, Софья Муравьева.

Отчасти, недопуск до международных стартов поможет этим фигуристкам не «ломать» свою карьеру, поскольку их не будут удерживать в юниорах.

Не стоит забывать и о различных шоу, в которых могут участвовать фигуристы, однако назвать их полноценной частью соревновательного сезона все же нельзя.