«Скатертью дорога»: в Англии рады продаже «Челси» Абрамовичем

Российский миллиардер Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу. Многие болельщики «Челси» разочарованы таким шагом предпринимателя, но экс-владелец лондонского «Кристал Пэлас» Саймон Джордан рад этой новости, заявив, что из-за Абрамовича в «Челси» футбол стал финансово нежизнеспособным. «Газета.Ru» — об итогах работы российского функционера в лондонском клубе.

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен продать лондонский «Челси» из-за того, что он может попасть под санкции Великобритании, и в таком случае деятельность клуба тоже будет заморожена, поскольку команда на 100% является активом россиянина. Отменить вылет из РПЛ и остановить сезон: что предлагают клубы для футбола под санкциями По информации СМИ, Российская премьер-лига рассматривает вариант с более ранним завершением... 04 марта 14:59

Несмотря на то, что в эпоху Абрамовича, которая продолжается с 2003 года, клуб стал одним из сильнейших в Европе, не все восторженно отзываются о работе миллиардера в команде. Бывший владелец лондонского «Кристал Пэлас» Саймон Джордан назвал россиянина «худшим явлением, которое могло случиться с английским футболом».

«Челси» создал гиперинфляцию. Да, он разрушил дуополию, на какое-то время остановив таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но это произошло бы в любом случае, потому что модели владения менялись.

Из-за Абрамовича в «Челси» футбол стал финансово нежизнеспособным. Наследие Абрамовича в «Челси» потрясающее. А для футбола в Англии? Ужасное.

Я всю эту неделю слушал всякий бред типа «если бы не Абрамович, АПЛ бы не стала такой, как сейчас». Что он сделал, так это создал гиперинфляцию, которая уничтожила футбол! Скатертью дорога, пока-пока, следующий», — передает слова Джордана Talksport. Без флага, гимна и еврокубков: как Россию исключают из спорта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить сборной России участие в турнирах... 28 февраля 18:16

В 2003 году Абрамович принял клуб, который 50 лет не мог выиграть чемпионат Англии, а на Туманном Альбионе воспринимался крепким середняком, который в лучшие сезоны может пробиться в Лигу чемпионов. На тот момент за всю историю команда лишь однажды становилась лучшей в стране, а также три раза брала Национальный Кубок (в 1970, 1997 и 2000 годах). На международной арене «синие» выиграли всего лишь два Кубка Кубков в 1971 и 1998 годах. В 1999 году турнир был упразднен из-за того, что объединился с Кубком УЕФА, который потом превратился в Лигу Европы.

В первый же сезон Абрамовича в «Челси» клуб приобрел из итальянской «Пармы» скандального румына Адриана Муту, звезду мирового футбола Эрнана Креспо из миланского «Интера», одного из лучших опорников своего времени Клода Макелеле, выступавшего до этого за мадридский «Реал». Но российским любителям футбола запомнился трансфер из французского «Бордо» Алексея Смертина. Всего на трансферную кампанию Абрамович потратил £121 млн. Не угадал он только с Муту, в крови которого в октябре 2004 был обнаружен кокаин. По решению Международной федерации футбола (ФИФА), румынского нападающего обязали заплатить «Челси» штраф в размере £14,3 млн. В сборной нечего делать: Карпин может возглавить «Локомотив», «Краснодар» или «Ростов» После отстранения сборной России по футболу от международных матчей в СМИ стала появляться... 07 марта 17:40

«Челси» по итогам сезона-2003/2004 забрался на второе место в Английской премьер лиге (АПЛ), уступив только лондонскому «Арсеналу», который прошел всю дистанцию без единого поражения.

Видимо, Абрамовича не устроил такой расклад. Летом 2004 команду возглавил португалец Жозе Моуринью, который сменил на тренерском мостике Клаудио Раньери. Моуринью выиграл Лигу чемпионов сезона-2003/04 со скромным «Порту», а в составе «драконов» играл экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Вместе с «Особенным» (такое прозвище дали Моруниью фанаты. — «Газета.Ru») «Челси» дважды подряд выиграл чемпионат Англии, но не складывалось в главном турнире Европы. Португальский специалист ушел в 2007 году, став самым успешным тренером в истории «Челси», выиграв для клуба шесть трофеев за три года.

А после Моуринью команду возглавил израильтянин Авраам Грант. Он не смог выиграть ни одного трофея за год своего руководства и был уволен в конце сезона-2007/08. В мае 2008 года «Челси» драматично уступил в финале Лиги чемпионов английскому «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в московских «Лужниках». Во время исполнения удара в серии пенальти обидно поскользнулся Джон Терри, что и помогло манкунианцам выиграть трофей.

Лига чемпионов за все эти годы покорится «синим» только дважды — в 2012 году при Роберто Ди Маттео и в 2021 году при Томасе Тухеле.

Назначение Гранта можно считать серьезной ошибкой Абрамовича. После «синих» израильтянин тренировал в Сербии, Индии, а также английские «Портсмут» и «Вест Хэм», которых трудно причислить к грандам. Стоит отметить, что все последующие наставники брали с «синими» хотя бы один трофей. Даже Гус Хиддинк, который дважды исполнял обязанности тренера, выиграл Кубок Англии.

Впрочем, «Челси» все 19 лет был одним из самых стабильных клубов Англии, избегая длительных провалов. За команду играли такие звезды как Фернандо Торрес, Дидье Дрогба, Альваро Мората, Кепа Аррисабалага, Петр Чех и Андрей Шевченко. Да, был сезон-2015/16, в котором «синие» заняли десятое место, но вслед за ним последовала победа в АПЛ.

«Синие» при Абрамовиче всегда были успешны и стабильны. Клуб при нем пять раз выиграл АПЛ, пять раз стал обладателем Кубка Англии, три раза брал Кубок Английской лиги, дважды Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок Англии. 19 трофеев против 11 до него. Чем не повод считать его успешным владельцем?

Болельщикам «Челси» остается верить, что и без Абрамовича клуб продолжит их радовать новыми успехами.