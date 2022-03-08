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Спорт

Путь Загитовой или борьба с юниорками: как может сложиться судьба чемпионки Игр Щербаковой

Щербакова не сможет защитить титул чемпионки мира из-за отстранения российских спортсменов

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Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионской в женском одиночном катании

Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионской в женском одиночном катании

Aleksandra Szmigiel/Reuters
Анна Щербакова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, хотя до старта турнира из-за ее ошибок на чемпионатах Европы и России у многих поклонников фигурного катания возникали сомнения в ее форме. «Газета.Ru» — о том, как может сложиться судьба олимпийской чемпионки в новом сезоне, в котором российские фигуристы лишены права выступать на международном уровне.

Изначально казалось, что золото Олимпийских игр в женском одиночном катании уже заранее нашло свое обладательницу – до старта Игр в Пекине никто не сомневался, что талантливая 15-летняя фигуристка Камила Валиева не оставит своим соперницам ни малейшего шанса. Все начиналось именно так, и две блестящие программы ученицы Этери Тутберидзе помогли российской сборной завоевать золото командного турнира. Однако следом случился допинговый скандал, который подорвал моральное состояние юной спортсменки – если с короткой программой в личном турнире она относительно справилась, то произвольный прокат развалился. Это привело к тому, что Валиева оказалась вовсе на четвертой строчке, а золотую медаль выиграла Анна Щербакова.

Фигуристка обошла по сумме двух программ Александру Трусову, которая первой в истории сделала пять четверных прыжков в произвольном прокате и стала второй.

Интересно то, что до Олимпиады шло много разговоров о том, должна ли Щербакова ехать в Пекин, заслужила ли именно она третью путевку. Такие вопросы возникли после чемпионата России, где развернулась жаркая борьба у женщин. Щербакова, которая не владеет в таком количестве элементами ультра-си как Трусова и Валиева, оказалась по итогу третьей, грубо ошибившись в произвольном прокате – она упала с четверного флипа, единственного прыжка в четыре оборота, который она тогда выполняла. Однако баллов, которые фигуристка набрала в короткой программе, ей хватило, чтобы удержаться в тройке и выиграть борьбу за Пекин у Елизаветы Туктамышевой. У ученицы Алексея Мишина история случилась наоборот – в короткой программе она допустила ряд серьезных ошибок, включая падение с коронного тройного акселя, а вот произвольный прокат был выполнен практически идеально.

Точнее, сначала Шербакова выиграла борьбу за Европу – она была включена в сборную России на европейское первенство в Таллине, которое состоялось в январе. В Эстонии победила Валиева, которая к тому моменту не проиграла ни одного старта в сезоне, а вот Щербакова и Трусова устроили борьбу за второе место. Опасения за форму и готовность Анны к Играм подтвердила ее короткая программа – Щербакова упала с тройного лутца, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, в связи с чем лишилась большого количества баллов за несделанный каскад и оказалась только четвертой. Но все решил произвольный прокат, где Трусова допустила несколько ошибок на прыжках, а вот Щербакова с одним элементом ультра-си установила личный рекорд и сумела подняться на вторую строчку, завоевав серебро.

Уже на самих Играх Щербакова ошибок себе не позволила – обе программы были выполнены четко и безукоризненно, что в итоге принесло ей самую важную золотую медаль в карьере. В интервью журналу Elle фигуристка призналась, что самое большое счастье для нее – это чисто исполненные прокаты.

«Когда заканчивается хороший прокат произвольной на соревнованиях. Это одновременно самая большая радость, гордость и облегчение. Когда ты сделала свой максимум, встаешь в финальную позу — и чувствуешь, что показала все то, над чем так долго работали. Это даже больший прилив эмоций, чем когда я стою на пьедестале с медалью: именно в момент, когда закончилась программа, и наступает та самая приятная усталость. Наверное, это и есть счастье», — призналась спортсменка.

Международный соревновательный сезон для фигуристов из России закончен. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой из-за сложившейся политической ситуации, что значит одно – чемпионат мира – 2022 во Франции пройдет без россиян, и Щербакова не сможет подтвердить свой статус действующей мировой чемпионки. Впрочем, отстранение российских фигуристов касается и следующего сезона.

Сейчас в активе Щербаковой кроме золота Олимпиады есть медаль высшей пробы чемпионата мира – 2021. Трижды она становилась победительницей чемпионата России, выигрывала вместе со сборной командное мировое первенство в 2021 году.

Не поднималась фигуристка на высшую ступень пьедестала только на чемпионате Европы – в 2020 году победительницей стала Алена Косторная, а в 2022 – Валиева. Также в активе ученицы Тутберидзе серебро финала Гран-при.

Еще некоторое время назад можно было говорить, что Щербакова и Трусова продолжат выступать за национальную сборную, поскольку ISU намерен поднять возрастной ценз с 15 до 17 лет, сделав такой порог вхождения во взрослые турниры, однако с отстранением российского спорта такие разговоры становятся практически бессмысленными. На российской арене фигуристкам придется сражаться с сильными и талантливыми юниорками, владеющими очень сложным контентом. Конкуренция в России в женском одиночном катании очень высока, и вопрос заключается в том, сможет ли Щербакова, объявившая о том, что пока карьеру заканчивать не планирует, конкурировать с более молодыми соперницами. Хватит ли у нее мотивации?

О том, что спорт не стоит на месте, говорила и сама фигуристка.

«Конечно, да, очень сильно изменилось. В принципе, никакой спорт не стоит на месте. В фигурном катании все очень стремительно меняется, и то, что было хорошо раньше, сейчас уже недостаточно. И вот сейчас переломный момент — когда спортсменки стали показывать четверные прыжки на соревнованиях. Все выступают на пределе своих возможностей. Нужно учиться чему-то новому и стремиться показывать это на соревнованиях, развиваться и идти дальше», — сказала она изданию Elle.

Если рассматривать трех фигуристок, которые были на Играх, то именно у Щербаковой может оказаться меньше всего мотивации войти в следующий олимпийский цикл и пытаться сохранить тот уровень, который позволит бороться за Игры в 2026 году. У Валиевой не закрыт гештальт в виде личного турнира из-за скандала с допингом, у Трусовой – нет золотой медали крупных стартов с тех пор, как она поднялась из юниоров. И это ее задевает сильно, о чем свидетельствует истерика после произвольной программы на Олимпийских играх и слова «у всех есть золотая медаль, а у меня нет». У Щербаковой же есть и золото Игр, и золото чемпионата мира.

И стоит вспомнить, что Щербакова перед стартом этого сезона боролась с травмами. Восстановление прошло хорошо, и никакие повреждения не помешали фигуристке выступать по ходу сезона, однако стоит помнить о колоссальной нагрузке, которую получают спортсменки – к примеру, в этом же сезоне пострадала и Трусова, из-за травмы стопы пропустившая этап Гран-при в Японии, и еще одна фигуристка «Хрустального» Дарья Усачева, долгое время катавшаяся с болью в бедре. Ее повреждение усугубилось на том же этапе, с которого снялась Трусова, и Усачеву унесли со льда на руках во время разминки перед которой программой. Только в феврале спортсменка вновь вернулась на лед, чтобы приступить к тренировкам.

Поэтому рассуждая о дальнейших перспективах Щербаковой, стоит говорить не только о большой конкуренции с более молодыми соперницами, но и состоянии здоровья. И вопрос может стоять в том, не повторит ли фигуристка судьбу именитой предшественницы – Алины Загитовой?

После победы на Олимпийских играх в 2018 году спортсменка оставалась в большом спорте не долго, в постолимпийский сезон она выиграла чемпионат мира, тем самым собрав все возможные высшие награды в фигурном катании, а в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры. Вполне возможно, что в отсутствие соревнований на международном уровне путь Щербаковой пойдет по аналогичному пути.

Фигуристка, рассуждая о том, как подготовится к важным выступлением, назвала гарантом успеха большой объем проделанной работы. Именно это принесло ей победу на самом важном старте в карьере любого спортсмена.

«Самый большой секрет — это просто очень много работать и чувствовать максимальную уверенность в своих силах. Самая большая уверенность приходит, когда ты понимаешь, что я это каждый раз делаю на тренировках, вот я сейчас выйду и сделаю все то же самое. Если ты каждый день уверенно будешь исполнять этот набор элементов на тренировках, то на соревнованиях будет проще собраться. А перед самим стартом важно правильно настроиться. Я разминаюсь, общаюсь с тренерами и слушаю музыку, чтобы отвлечься и не слышать постороннее — потому что соревнования могут уже идти в это время», — заключила она.

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