Основал фонд, попал под санкции и мечтает о «Дакаре»: что ждет пилота Мазепина

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» в одностороннем порядке разорвала контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий», что возмутило семью Мазепиных. Кроме того, гонщик вместе с Дмитрием Мазепиным требуют вернуть деньги, выплаченные команде за нынешний сезон.

Односторонний разрыв

Первый комментарий от российского пилота после разрыва контракта с «Хаасом» по инициативе американской команды последовал практически сразу после появления соответствующей официальной новости.

«Дорогие фанаты и подписчики, я очень разочарован тем, что мой контракт на выступления в «Ф-1» разорван. Я понимаю все трудности, однако решения ФИА вкупе с моим согласием принять предложенные условия, чтобы продолжить выступления, были полностью проигнорированы, и за этим односторонним шагом ничего не последовало, — написал Никита Мазепин в своих соцсетях.

— Бесконечно благодарю тех, кто попытался понять ситуацию. Выступления в «Ф-1» были для меня очень ценными, и я искренне надеюсь, что мы воссоединимся в лучшие времена. В ближайшие дни я смогу высказаться подробнее». Не ушла от Тутберидзе и учит парные элементы: чем занимается Трусова после поражения на Играх После драматичного серебра на Олимпийских играх — 2022 Александра Трусова продолжила... 09 марта 17:54

Условия, о которых говорит гонщик, выдвинула Международная федерация автоспорта (ФИА). Российские пилоты, которые выступают в сериях под эгидой этой организации, должны были оперативно подписать документ, согласно которому они лишаются гимна и флага во время соревнований, не могут использовать национальные символы в социальных сетях, а также отказываются от публичной поддержки военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины.

Мазепин сообщил, что был готов подписать документ, а чуть позже стало известно, что многие российские гонщики из других серий от подобного шага отказались. Так, например, поступили Роман Русинов и Даниил Квят, которые в составе отечественной команды G-Drive должны были выступать в новом сезоне в гонках на выносливость и в том числе в знаменитых «24 часах Ле-Мана».

Верните деньги

Кроме того, «Хаас» прервал сотрудничество со своим титульным спонсором компанией «Уралкалий», принадлежащей отцу Никиты Дмитрию Мазепину. Все это случилось под давлением других спонсоров команды, фактически поставивших ей ультиматум: «либо мы, либо россияне».

Потеря будет ощутимой и для американцев, поскольку «Уралкалий» платил команде €20 млн в год.

В компании отказались спокойно принять потерю контракта и выступили с официальным заявлением.

«Уралкалий» намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных «Уралкалием» за сезон «Формулы-1» 2022 года, — говорится в релизе на официальном сайте компании.

— Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана «Хаасу», а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в «Хаасе», таким образом, не выполнили свои обязательства перед «Уралкалием».

«Уралкалий» требует немедленного возмещения сумм, полученных «Хаасом». Возвращенные средства и оставшаяся часть спонсорского финансирования будут использованы для создания фонда поддержки спортсменов «Мы соревнуемся как один».

О том, что это будет за фонд, рассказал в интервью The Race сам Никита. «Шансы оспорить решение ФИФА очень высокие». Может ли Россия пробиться на чемпионат мира в Катаре ФИФА объявила, что сборная Польши автоматически выходит в финал отборочного этапа чемпионата мира —... 09 марта 16:41

«Что касается происходящего в Украине, то у меня есть друзья и знакомые по обе стороны этой ситуации. Так что я бы не хотел делать публичных заявлений по этому вопросу. Я уже делал официальное заявление, больше я не могу ничего добавить, — подчеркнул гонщик.

— Но основал я этот фонд как раз по причине того, что для меня ценны все люди, и у каждого должно быть право сохранять нейтральный статус. И не важно, идет ли речь о спортсменах или людях из других сфер. Это моя позиция. Больше мне нечего добавить».

Пока не до конца ясно, как именно и каких именно спортсменов будет поддерживать данный фонд. Можно предположить, что часть денег пойдет на оплату участия российских пилотов в дорогих гоночных сериях.

Штайнер ничего не сказал

В том же интервью The Race Мазепин-младший подробнее рассказал о том, как происходил разрыв контракта.

«Я планировал и намеревался выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена. Именно такое разрешение изначально дала ФИА – и я бы без каких-либо проблем согласился на эти условия.

Однако, буквально за ночь до того, как мой контракт был разорван, от ФИА пришло дополнительное письмо. И мы как раз занимались изучением этого письма, потому что условий в нем было очень много. А на следующее утро я получил извещение о разрыве контракта.

У меня даже не было времени на то, чтобы согласиться на условия второго письма ФИА, меня просто уволили. И узнал я об этом в тот же самый момент, когда был выпущен официальный пресс-релиз, — рассказал Никита.

— Знаете, я еще довольно молод, мне 23 года – так что да, к такому я не был готов. Не было ни одного намека на то, что это случится, никто не обратился ко мне со словам поддержки. Ну, знаете, не сказал что-то вроде: «Понимаешь, мы приняли вот такое решение. Официально о нем будет объявлено через 15 минут. Просто будь готов к этому». Да, мне писало много людей, и обо всем я узнал одновременно со всеми остальными.

Я не общался с Гюнтером Штайнером с того момента, как мы провели последний день тестов в Барселоне. Гюнтер не предоставил мне никакой информации о том, какое решение собирается принять команда. За исключением информации, которую он сообщал моему менеджеру вплоть до 4 марта.

А потом вышел пресс-релиз, я прочитал его – и узнал, что мой контракт был разорван. Лично я с Гюнтером не общался. Что касается моего будущего, то мы изучим варианты и потом примем решение о том, что делать дальше. Одно могу сказать наверняка – в будущем я не хочу возвращаться в команду, где меня не хотят видеть».

Проблемы с карьерой

Что касается самого Никиты Мазепина, то он попал в тяжелую ситуацию. «Хаас» расторг с ним контракт в тот момент, когда все места в командах во всех приличных сериях уже разобраны.

Кроме того, геополитическая обстановка в мире не способствует попаданию россиянина в какую-либо из «формул» фактически после дедлайна.

Вероятно, нынешний сезон Мазепин-младший, до «Формулы-1» выступавший во второй по значимости серии «Формуле-2», пропустит и будет надеяться, что ситуация изменится, и он сможет вернуться в «королевские автогонки» через сезон.

Если же нет, то в 2023 году в любом случае появится довольно много разных вариантов. Например, Мазепин сможет выступить в тех же гонках на выносливость, довольно интересном чемпионате.

Либо же и вовсе россиянин попробует свои силы в знаменитом тяжелейшем ралли «Дакар», о котором он, как сам не раз говорил, давно мечтает. Овечкин стал лучшим европейцем в истории НХЛ: побил рекорд Ягра и принес важную победу Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и принес своей команде важную победу... 09 марта 13:38

При этом дополнительные проблемы Никите может создать последняя новость: по информации Financial Times, он в числе 14 бизнесменов и 146 чиновников вместе со своим отцом попал в новый санкционный список Евросоюза.

Причиной стало то, что в ЕС считают этих людей причастными к финансированию правительства Российской Федерации.