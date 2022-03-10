Катастрофа «Челси»: Абрамович под санкциями, клуб не может продавать билеты и делать трансферы

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции Великобритании — его активы оказались заморожены. В связи с этим серьезно пострадал футбольный клуб «Челси», который на 100% является активом Абрамовича. Предприниматель пытался продать команду, но теперь совершить сделку невозможно, если только бизнесмен не откажется от всей выручки с продажи, чего требует правительство Великобритании. Также «Челси» лишился возможности осуществлять трансферы, продлевать контракты с футболистами, продавать билеты и был вынужден закрыть свой официальный магазин.

26 февраля стало известно, что Роман Абрамович передал управление командой попечительскому совету благотворительного фонда «Челси». Затем, в начале марта, появилась информация, что предприниматель собирается продать лондонский клуб, которым владеет с 2003 года, чтобы не подставить команду под санкции с собой заодно. «Скатертью дорога»: в Англии рады продаже «Челси» Абрамовичем Российский миллиардер Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу. Многие болельщики... 08 марта 20:09

«Пожалуйста, помните, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это наилучшим образом послужит интересам «Челси». Продажа не будет происходить в ускоренном порядке, а будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой», — цитировала Абрамовича пресс-служба команды.

10 марта стало известно, что бизнесмен попал в санкционный список Великобритании, и все его активы были заморожены. Футбольный клуб при этом получил специальное разрешение на продолжение деятельности, связанной с футболом, однако некоторые ограничения в работе команды все же будут присутствовать и могут весьма серьезно сказаться на ее жизнедеятельности.

В первую очередь, санкции, наложенные на Абрамовича, ограничат работу «Челси» на трансферном рынке. Журналист The Times Мартин Циглер пишет, что клубу запрещено продлевать действующие контракты, а также осуществлять новые трансферы игроков. Летом 2022 года контракты истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. До 2023 года рассчитаны соглашения Маркоса Алонсо, Тиаго Силвы, Жоржиньо, Росса Баркли и Нголо Канте.

К счастью, «Челси» хотя бы может выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров, однако проблем все же больше.

Так, клуб был лишен возможности продавать билеты на свои матчи. Таким образом, посещать игры команды смогут, скорее всего, только владельцы абонементов.

При этом неясно, как будет действовать эта система в следующем сезоне, если вопрос останется неразрешенным. Официальных данных о количестве проданных «Челси» абонементов нет, однако, согласно исследованию Birmingham Mail, лондонский клуб реализовал 28 тысяч абонементов на свой стадион, который вмещает 41 837 зрителей.

Еще одна проблема: официальный магазин атрибутики «Челси» прекратил работу в связи со сложившейся ситуацией. Конец эпохи: Абрамович продает «Челси» Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», которым владеет с 2003... 03 марта 21:55

Трудности у «Челси» могут возникнуть и с титульным спонсором. Компания Three, которая занимается поставкой телекоммуникационных и интернет-услуг, может разорвать соглашение с клубом и на сегодняшний день ведет переговоры с лондонской командой. Three стал титульным спонсором «Челси» в 2020 году. По данным СМИ, компания платит клубу 40 млн фунтов стерлингов в год.

Продажа «Челси» и спасение клуба таким образом теперь невозможно, поскольку он является замороженным активом Абрамовича. Однако, по информации «Би-би-си»,

правительство Великобритании готово выдать лицензию «Челси», которая разрешает продажу клуба, при условии, что российский предприниматель не получит денег, вырученных со сделки.

Готов ли пойти на такой самоотверженный шаг Абрамович ради спасения команды — большой вопрос. И на каком юридическом основании правительство Великобритании буквально вынуждает его безвозмездно отказаться от своих миллиардов и активов, тоже пока неясно. Возможно, бизнесмен захочет выяснить этот вопрос в суде — и его можно будет понять.

Ранее появлялась информация, что Абрамович теперь готов вложиться в российский футбол. Об этом рассказал известный адвокат Александр Добровинский.

«Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», — приводит слова юриста «Матч ТВ». Основал фонд, попал под санкции и мечтает о «Дакаре»: что ждет пилота Мазепина Американская команда «Формулы-1» «Хаас» в одностороннем порядке разорвала... 09 марта 20:09

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, который сейчас возглавляет «Ленинградец», отметил, что Абрамович в «Челси» был вовлечен в тренировочный процесс, понимал, что нужно делать с командой, и его работа в России может привести к созданию команды топ-уровня.

«Не могу сказать точно, потому что сейчас сложная экономическая ситуация. Это будет клуб из топ-5 РПЛ, но точно не «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Может быть, Абрамович заинтересуется ЦСКА из-за знакомства с Евгением Гинером. «Локомотив»? Там он сможет контролировать только часть процессов. Наверняка Роман Аркадьевич захочет полностью руководить клубом. Если РЖД все-таки продаст «Локомотив» Абрамовичу, это будет имиджевый проект для такой крупной корпорации. Абрамович может рассмотреть «Крылья», «Уфу», тульский «Арсенал», чтобы поднять клуб с самых низов», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».