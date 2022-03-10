Возможность для Медведева: Джоковича не пустили в США

Сербский теннисист Новак Джокович не сможет принять участие в американских «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, так как до сих пор не вакцинирован. Благодаря этому недавно ставший первой ракеткой мира россиянин Даниил Медведев может упрочить свое положение.

Джоковича не пустили в Америку

2022 год получается для недавнего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича не самым удачным. Все началось с Открытого чемпионата Австралии, на который он прилетел, чтобы защищать свой титул чемпиона турнира, но не смог этого сделать, так как был депортирован.

Джокович до сих пор не привит от коронавирусной инфекции, а федеральные власти Австралии аннулировали медицинское исключение из-за перенесенного в декабре ковида, которое теннисисту предоставил штат Виктория. «Я убью тебя!» После матча «Реала» и «ПСЖ» разгорелся скандал После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1)... 10 марта 20:13

В результате уже прилетевший в Мельбурн серб отправился обратно в Белград и не смог вместе с титулом защитить 2000 рейтинговых очков. Они сгорели в конце февраля, так как в прошлом году Australian Open проводился несколько позже, и Джокович перестал быть первой ракеткой мира, уступив лидерство давно шедшему к этому Даниилу Медведеву.

Но на этом проблемы с карьерой для великого сербского теннисиста не закончились. Сразу было известно, что ему будет трудно попасть на престижные «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, так как США объявили, что для въезда в страну теннисистам необходимо быть привитыми одной из одобренных вакцин. Никакие медотводы приниматься не будут, а медицинские исключения не будут выдаваться.

До последнего у болельщиков Джокера оставалась надежда, что он все-таки вакцинируется, ведь, несмотря на устойчивую репутацию антиваксера, сам он не раз подчеркивал в последнее время, что принципиально не является противником прививок.

Сам же серб, по всей видимости, надеялся, что правила все-таки смягчат и он получит шанс сыграть на важных соревнованиях, не прививаясь. Поэтому он официально не отказывался от участия в этих «Мастерсах» и даже попал в сетку стартующего на следующей неделе турнира в Индиан-Уэллс.

Однако теперь он в своем Instagram опубликовал сообщение, что не сыграет в американских турнирах.

В Индиан-Уэллс второй посев вместо него получит болгарин Григор Димитров, которого теперь на его изначальном месте в сетке заменит лаки-лузер (проигравший в последнем раунде квалификации теннисист).

Медведев может потерять первую строчку

Вынужденный простой Джоковича, который явно не планировал пропускать «Мастерсы», играет на руку Медведеву. Для него это хорошая возможность утвердиться на первой строчке мирового рейтинга АТР.

У Джоковича сейчас 8 465 очков, но при этом его отсутствие на двух ближайших «Мастерсах» на рейтинге серба негативно скажется не слишком — защищать ему нужно было только 45 баллов, так что после турнира в Майами у него останется 8 420 очков.

Так что серб, даже не играя, имеет довольно реальный, по крайней мере с математической точки зрения, шанс вернуться на первую строчку. Все потому, что Медведеву, который сейчас лидирует с 8 615 баллами, предстоит защитить 430 набранных в прошлом году очков.

Но переживать за третьего российского мужчину, возглавившего рейтинг АТР, на самом деле не стоит. За титул на «Мастерсе» дают сразу 1000 баллов, а Медведев сейчас находится в хорошей форме и в состоянии бороться за победу на обоих турнирах. Катастрофа «Челси»: Абрамович под санкциями, клуб не может продавать билеты и делать трансферы Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции Великобритании — его активы оказались... 10 марта 20:09

Так что для него ближайшие три недели — возможность укрепить свое лидерство и перешагнуть рубеж в 9 000 очков. Если же он выступит настолько неудачно, что из-за ранних вылетов не защитит ранее набранное и снова упадет на второе место, то и переживать не стоит — значит, он просто в данный момент не готов.

Время утвердиться

Но верится в такое развитие событий с трудом. А сам россиянин подходит к рейтинговой борьбе с очень правильной психологией: считает, что очки можно только набрать, а не потерять. То есть, играет каждый турнир и не думает о том, какие у него суммы могут сгореть.

Он достиг вершины рейтинга АТР неспроста и не случайно. Это большая и важная веха, которая навсегда вписала его имя в историю тенниса.

Но у Медведева есть и насущные задачи прямо сейчас. Да, он номер один, но абсолютно сильнейшим и даже лидером мирового тура по духу его не сказать что считают.

Во-первых, отсутствие Джоковича сказывается. Серб является мировым рекордсменом по пребыванию на первой позиции — 361 неделю. Он семь раз заканчивал на первой позиции календарный год, что тоже рекорд.

В прошлом сезоне он выиграл три первых «мейджора» и был нереально близок к «календарному шлему», но уступил в финале US Open как раз Медведеву. Открытый чемпионат Австралии, на котором он не сыграл, вообще является его коронным турниром, где он никогда не проигрывал, если доходил до полуфинала...

А с другой стороны, есть Рафаэль Надаль, который, несмотря на свой возраст, сейчас ярче россиянина. Именно испанец одолел его в финале в Мельбурне, причем отыгрался с 0-2 по сетам в совершенно безнадежной по игре ситуации.

Потом Надаль еще раз выиграл у Медведева на турнире в Акапулько в полуфинале — 6:3, 6:3. Так что лучшим прямо сейчас мировая теннисная общественность считает именно Надаля. И это закономерно.

Но ближайшие «Мастерсы» — отличная возможность для Медведева доказать, что он сейчас сильнее по делу. Поражение в финале Открытого чемпионата Австралии было болезненным, но там Надалю, при всем его характере, во многом повезло, что Даниил чуть-чуть не дожал, когда в третьем сете вел на подаче испанца со счетом 15:40.

Поражение в Акапулько тоже можно объяснить логически. Да, это вроде бы любимый нынешним первым номером рейтинга хард, но исключительно медленный, а это уже перетягивает весы на сторону Рафы. Овечкин провалился и упустил шанс превзойти легендарное достижение Яромира Ягра Александр Овечкин упустил возможность выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов... 10 марта 13:45

Даже в той игре у Медведева было предостаточно шансов, но испанец смог защитить все одиннадцать брейк-пойнтов на своей подаче, что, конечно, его заслуга.

Никаких гарантий скорого реванша в Индиан-Уэллс и Майами у Медведева, конечно, нет, но шансы на это будут рабочие. И если удастся, Даниил утвердится в качестве лучшего теннисиста мира прямо сейчас даже в глазах тех, кто относится к нему со скепсисом.

А лишним это точно не будет, ведь самому игроку каждая победа и признание придают дополнительную уверенность. В теннисе она особенно важна.