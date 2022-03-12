Защитить лидерство: Медведев играет с Махачем в Индиан-Уэллс. LIVE

21:50

Даниил Медведев как первый номер рейтинга и посева не играл в первом круге. Это вообще будет его первый матч в карьере в статусе первой ракетки мира. При этом выйдет он на корт без российского флага из-за наложенных на страну санкций. Но российские теннисисты хотя бы могут соревноваться.