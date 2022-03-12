Защитить лидерство: Медведев играет с Махачем в Индиан-Уэллс. LIVE

На специальном автомобиле, какие используют на полях для гольфа, теннисисты подъезжают на арену прямо сейчас.
Томаш Махач является 158-й ракеткой мира. 21-летний чех начал в Индиан-Уэллс с квалификации, которую уверенно прошел. Сначала он обыграл молдаванина Раду Албота (120-я ракетка мира) — 6:4, 7:5. Затем была победа над украинцем Ильей Марченко (214-я ракетка мира) — 5:7, 6:3, 6:3. Ну а дальше был матч первого круга уже в основной сетке, и здесь был повержен известный австралиец Алексей Попырин (89-я ракетка мира) — 6:3, 7:5.
Даниил Медведев как первый номер рейтинга и посева не играл в первом круге. Это вообще будет его первый матч в карьере в статусе первой ракетки мира. При этом выйдет он на корт без российского флага из-за наложенных на страну санкций. Но российские теннисисты хотя бы могут соревноваться.