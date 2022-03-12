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Бенефис россиян: Кузнецов помешал Овечкину обойти Ягра по числу голов

Кузнецов оформил второй хет-трик за карьеру в НХЛ

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Евгений Кузнецов (слева) и Александр Овечкин стали главными героями встречи с «Лос-Анджелесом»

Евгений Кузнецов (слева) и Александр Овечкин стали главными героями встречи с «Лос-Анджелесом»

Официальный сайт НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3. В составе гостей хет-трик оформил Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин записал в свой актив две результативные передачи и вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. О ходе матча и его героях — в обзоре «Газеты.Ru».

Кузнецов украл гол у Овечкина

Александр Овечкин во втором матче подряд не сумел забросить свою 767-ю шайбу в НХЛ, которая вывела бы его на чистое третье место в списке лучших снайперов лиги. Но едва ли капитан «Вашингтона» переживает на этот счет: рано или поздно этот гол состоится, и погоня за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки продолжится. К тому же в Ванкувере Овечкин и без этого показал отличную игру и помог своей команде одержать очень непростую победу.

Уже к седьмой минуте «Кэпс» вели 2:0, и автором обеих шайб стал российский центрфорвард Евгений Кузнецов.

Причем второй гол он, по сути, украл у Овечкина: Александр щелкнул из левого круга вбрасывания, и шайба летела в ворота, однако на самой ленточке ее подправил Кузнецов.

При этом Евгений побежал поздравлять Овечкина с голом, однако тут же было объявлено: шайба записана именно на Кузнецова.

«Столичные» удерживали лидерство вплоть до третьего периода, а затем хозяевам в заключительной 20-минутке хватило пяти минут, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед: сначала забросил Куинн Хьюз, а затем оформил дубль Бо Хорват. Не позволил «Ванкуверу» долго радоваться все тот же Кузнецов: на 56-й минуте — и вновь при участии Овечкина — он забросил свою третью шайбу в матче. Этот хет-трик стал для россиянина вторым за карьеру в НХЛ.

Ну а исход встречи решился на первой добавленной минуте. В овертайме при игре три на три победу «Вашингтону» принес Ларс Эллер.

Овечкин обошел Халла в списке бомбардиров

Результативная игра позволила российским лидерам «Кэпиталз» установить новые достижения. Так, Кузнецов вошел в десятку самых результативных игроков в истории клуба, на его счету теперь 475 очков (148+327). Что же до Овечкина, он провел 1255-й матч в НХЛ и по этому показателю вышел на 89-е место среди всех игроков в истории лиги. Также в его активе теперь 626 ассистов, благодаря чему он сейчас занимает 83-е место по голевым передачам.

И, наконец, он набрал в общей сложности 1392 очка (766+626) за карьеру, обошел Бретта Халла и вышел на чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Возвращаясь к снайперской гонке, напомним, что сейчас в активе Овечкина 766 шайб — столько же, сколько в свое время забросил знаменитый чех Яромир Ягр. Возглавляет же этот список Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором месте расположился Горди Хоу — 801 гол. 50-летний Ягр, к слову, призвал Овечкина забивать еще, написав в Twitter, что ему самому нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ. Да, в этом возрасте нестареющий чех до сих пор выступает на родине за «Кладно», и никто не удивится, если вдруг он решит вернуться за океан. Также Ягр задался вопросом: сколько времени понадобилось Гретцки с того момента, когда он сравнялся по голам с Горди Хоу до установления единоличного лидерства.

Ответ несложный: игравший тогда за «Лос-Анджелес» Гретцки догнал Хоу в матче с «Сан-Хосе» 20 марта 1994 года. А уже в следующей игре — кстати, против «Ванкувера», — забросил шайбу, сделавшую его лучшим снайпером в истории НХЛ.

30-й гол Капризова и победный буллит Чинахова

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялось еще несколько матчей, в которых решающие роли сыграли российские хоккеисты. Так, «Коламбус» на своем льду обыграл «Миннесоту» в серии буллитов 3:2. В составе «Джекетс» главным героем стал Егор Чинахов — он открыл счет и он же реализовал решающий послематчевый бросок. А у «дикарей» автором первой шайбы стал Кирилл Капризов — это уже его 30-й гол в сезоне.

Примечательно, что он стал всего вторым игроком в истории клуба после Мариана Габорика, кто забросил 30 шайб за сезон, проведя менее 60 матчей — на данный момент на счету Кирилла 56 игр в текущем розыгрыше.

Кроме того, «Айлендерс» уверенно победили «Виннипег» со счетом 5:2. В составе нью-йоркской команды яркий матч провел голкипер Семен Варламов, отразивший 27 бросков по своим воротам.

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