На чужой территории: Хачанов сражается с американцем на «Мастерсе» в США. LIVE

В матче второго круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс посеянный под 25-м номером россиянин Карен Хачанов играет с 43-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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07:09
Выигрывает гейм американский теннисист при помощи эйса. Но теперь можно в целом сказать, что игра пошла более-менее равная. 3:2 во втором сете.
07:08
40:30. У сетки завязывается борьба, и выигрывает ее Карен.
07:08
40:15. Подача помогает.
07:07
30:15. Снова сетка у Карена.
07:06
15:15. Мягко от сетки сыграл Дженсон.
07:05
0:15. Пользуется очередной ошибкой Бруксби Карен.
07:05
Эйсом забирает гейм Хачанов. Счет во втором сете равный — 2:2.
07:04
40:15. И еще одна ошибка американца. Больше он ошибаться стал.
07:04
30:15. Срывает удар на приеме Дженсон.
07:03
15:15. Аналогичная ошибка от американца.
07:02
0:15. В сетку бьет Хачанов после розыгрыша.
07:00
Бруксби забирает этот гейм. Не спокойно, но выигрывает. 2:1 во втором сете.
07:00
40:30. Подача помогает.
06:59
30:30. Эйс.
06:58
15:30. Длительная перестрелка завершается неудачей Дженсона — он мажет в сетку.
06:58
15:15. Прекрасный прием.
06:57
15:0. Подача помогает.
06:57
С огромным трудом, но берет-таки гейм на своей подаче Карен! Первый гейм в игре, и счет во втором сете становится 1:1.
06:56
Больше. Прекрасная игра в атаке.
06:55
Ровно. Мощнейший эйс.
06:55
Меньше. Очередная ошибка Карена.
06:54
Ровно. Высоко отправляет мяч Бруксби, заставляя Хачанова вернутся от сетки, но в итоге аут.
06:54
Меньше. Мяч улетает в аут.
06:53
40:40. Первое ровно у нас в матче.
06:52
30:40. Вынуждает Дженсон своими действиями соперника ошибаться.
06:52
30:30. Двойная ошибка. А так хорошо гейм начинался...
06:51
30:15. Все еще очень хорошо на приеме играет американец.
06:50
30:0. По длине ошибается Бруксби.
06:50
15:0. Подача помогает.
06:49
Гейм на своей подаче Бруксби снова выигрывает. И это уже седьмой победный розыгрыш. Подряд, да. 1:0 во втором сете.
06:48
40:15. Снова не успевает за ударом Дженсона Карен.
06:48
30:15. Свечой в небо пробивает Хачанов, но в итоге оказывается аут.
06:47
15:15. Правда, тут же ошибается сам Карен.
06:46
Второй сет!
И сразу же берет очко на чужой подаче Карен, 0:15.
06:45
И он этой возможностью пользуется! Выиграет Бруксби не только гейм, но и сет. В чистую разделал он Хачанова, хотя и назвать его игру чем-то особо выдающимся нельзя — быстрее удивляет количество брака от российского спортсмена.
06:43
15:40. Получилась редкая первая подача у Карена, но и та закончилась розыгрышем в пользу американского теннисиста. Два брейк-поинта у Дженсона.
06:42
15:30. Очень хорош на приеме Бруксби.
06:41
15:15. Аналогичная ошибка от Дженсона.
06:40
0:15. После затяжного розыгрыша в сетку мажет удар Карен.
06:38
Пятый гейм выигрывает Бруксби. Свою подачу он берет практически без проблем. 5:0 в первом сете.
06:38
40:30. Прекрасный удар проходит у Карена, не успевает за ним соперник.
06:37
40:15. Двойная ошибка.
06:37
40:0. Прекрасная подача у американца.
06:36
30:0. Еще один неудачный выход к сетке от Карена.
06:36
15:0. Эйс.
06:35
Сейчас сложно сказать, что у Хачанова получается хоть что-то. Бруксби берет четвертый гейм, делает второй брейк. 4:0 в первом сете.
06:34
30:40. Великолепно сейчас Бруксби вытягивает Карена к сетке, а следующим ударом разводит его с мячом.
06:33
30:30. Впрочем, гейм сейчас — череда ошибок обоих теннисистов.
06:33
15:30. Снова ошибается Карен на своей подаче.
06:31
15:15. Очередной затяжной розыгрыш завершается в пользу Хачанова.
06:31
0:15. Прекрасно играет Дженсон на приеме.
06:29
Но следующей атакой забирает гейм себе практически без проблем Бруксби. 3:0 в первом сете.
06:28
40:15. В сетку срывает удар американец.
06:28
40:0. Прекрасным ударом забивает Бруксби, не было шансов у Хачанова его достать.
06:27
30:0. Подача помогает, не дотягивается до мяча Карен.
06:26
15:0. Снова в сетку срывает удар Карен.
06:26
С брейком повел американец. Как-то совсем не заладилась игра у Карена на своей подаче. 2:0 в пользу Бруксби в первом сете.
06:25
30:40. В аут по длине бьет американец.
06:24
15:40. В сетку срывает удар Карен. При этом стоит отметить, что совсем не идет у него первая подача.
06:22
15:30. Очередной длительный розыгрыш, и сильнее оказывается Дженсон.
06:22
15:15. Двойная ошибка у Карена.
06:21
15:0. Еще один долгий розыгрыш, ошибается Бруксби.
06:20
Берет первый гейм на своей подаче американский теннисист после долгой перестрелки. 1:0 в первом сете.
06:19
40:15. Неплохая борьба завязывается, и заставляет Хачанов соперника ошибиться и сыграть в аут.
06:19
40:0. И еще один аут от Карена.
06:18
30:0. Эйс.
06:18
15:0. В аут на приеме второй подаче играет Карен.
06:17
Поехали! На подаче Бруксби.
06:16
Окончена разминка. Считанные минуты остаются до начала матча.
06:10
Появляются теннисисты на корте, скоро начнется разминка.
06:05
Матч должен начаться около 06.10 по московскому времени.
06:00
В матче второго круга самого престижного из «Мастерсов», проходящего в американском Индиан-Уэллс, россиянин Карен Хачанов, посеянный под 25-м номером, сыграет с американцем Дженсоном Бруксби. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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