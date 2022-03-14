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Спорт

Новый шаг к титулу: Медведев против Монфиса. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. Третий круг. Даниил Медведев — Гаэль Монфис. ОНЛАЙН

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В матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Даниил Медведев, первая ракетка мира, встречается с опытным французом Гаэлем Монфисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:23

Эйс от Медведева — 15:0.

21:21

Даниил остро принял и атаковал, но Монфис из обороны попал в самую заднюю линию, перевернул ход розыгрыша и продавил соперника — 1:2.

21:21

И тут же прекрасная подача — 40:30.

21:20

Обостряющий косой форхенд от Медведева застает француза врасплох, и тот срывает удар — 30:30.

21:20

Медведев неожиданно решил укоротить, и Монфис не успел бы, но мяч не перелетел сетку — 30:15.

21:1

Никак не может найти свою игру в долгих розыгрышах пока что Гаэль. Снова сетка, теперь с форхенда — 15:15.

21:19

Срывает Даниил бэкхенд вторым ударом после подачи Монфиса, хотя имел время подготовиться — 15:0.

21:18

Снова долгий розыгрыш, снова сетка от Монфиса с бэкхенда — 1:1.

21:17

А вот эффективность первой подачи Медведева — 40:15.

21:17

Опять фирменный «медведевский» долгий розыгрыш. Не выдерживает Гаэль — решает перевести и ошибается. 30:15.

21:16

А вот в розыгрыше в обмене косыми бэкхендами заставляет россиянин оппонента ударить в сетку — 15:15.

21:15

Даниил начинает свой первый гейм на подаче с двойной ошибки — 0:15.

21:14

Но завершает француз в свою пользу гейм первой подачей — 0:1.

21:14

В розыгрыше после второй подачи Монфиса теперь его ошибка — 40:30.

21:13

Не прошла у француза первая, розыгрыш вроде вел Медведев, но он сам и ошибся по длине — 40:15.

21:12

Снова очко с подачи — 30:15.

21:12

А теперь завязался розыгрыш, и в итоге Медведев красиво пробил навылет с бэкхенда по линии — 15:15.

21:11

Монфис начинает классной первой подачей, которую Медведев не принимает — 15:0.

21:06

Прошла жеребьевка и началась четырехминутная разминка. Подавать первым будет Монфис.

21:00

Медведев стартовал тут со второго круга и легко разобрался в нем с чехом Томашем Махачем из середины второй сотни рейтинга — 6:3, 6:2.

Монфис тоже начал со второго круга и обыграл в нем 40-ю ракетку мира из Сербии Филиппа Краиновича — 6:3, 6:4.

20:55

Соперники встречались в туре дважды, и оба раза в 2019 году. Сначала на турнире в болгарской Софии в полуфинале выиграл Медведев — 6:2, 6:4. Но вскоре в полуфинале турнира в Роттердаме в Нидерландах француз реваншировался — 4:6, 6:3, 6:4. Оба поединка состоялись в зале. Сегодня же хард будет на открытом воздухе.

20:50

Даниилу Медведеву 25 лет, и он является первой ракеткой мира, а также первым номером посева на этом турнире, который в мире тенниса называют «пятый шлем». 35-летний Монфис является 28-й ракеткой мира и точно способен навязать борьбу абсолютно любому сопернику. Легкого матча не ожидается.

20:45

В матче третьего круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс россиянин Даниил Медведев встречается с французом Гаэлем Монфисом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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