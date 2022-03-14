Новый шаг к титулу: Медведев против Монфиса. LIVE

21:00

Медведев стартовал тут со второго круга и легко разобрался в нем с чехом Томашем Махачем из середины второй сотни рейтинга — 6:3, 6:2.

Монфис тоже начал со второго круга и обыграл в нем 40-ю ракетку мира из Сербии Филиппа Краиновича — 6:3, 6:4.