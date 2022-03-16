«Счастлив, что это сделал я, игрок из России»: Овечкин побил рекорд Ягра и переписал историю НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и единолично стал третьим в списке снайперов за всю историю лиги, опередив 50-летнего чеха Яромира Ягра, продолжающего профессиональную карьеру у себя на родине.

Это наконец случилось — Александр Овечкин вышел на третье место по числу заброшенных шайб в НХЛ и стал рекордсменом по числу голов в истории лиги среди европейских хоккеистов, опередив легендарного чешского нападающего Яромира Ягра.

With goal No. 767, @ovi8 surpasses Jaromir Jagr and now sits 3rd on the NHL all-time goals list. pic.twitter.com/i9oHsx5gpe — NHLPA (@NHLPA) March 16, 2022

Это достижение покорилось 36-летнему капитану «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Игра складывалась для столичного коллектива непросто — на гол нападающего «Кэпс» Энтони Манты в первом периоде «островитяне» ответили шайбами Брока Нельсона и Кайла Палмьери во втором (1:2).

В середине третьей двадцатиминутки счет сравнял шведский нападающий «Вашингтона» Аксель Юнссон Фьяльбю (2:2), а спустя пять минут Овечкин забросил свою историческую, 767-ю шайбу в НХЛ.

Правда, довести игру до победы в основное время игрокам «Кэпс» не удалось — за две минуты до конца третьего периода Андерс Ли сделал счет 3:3 и перевел игру в овертайм. В дополнительное время командам не удалось забить, а в серии послематчевых буллитов победу хозяевам принес точный бросок Энтони Манты.

4:3 — очередная трудовая победа «Вашингтона», который за четверть игр до конца регулярки имеет в своем активе 76 очков и занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе, что позволяет ему участвовать в Кубке Стэнли.

После исторической шайбы на кубе «Кэпитал Уан Арены» появился Яромир Ягр, записавший видеообращение к Овечкину.

«Алекс, Великая Восьмерка, мои поздравления! Теперь ты стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать. Продолжай, потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея. Есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — заявил чех.

"As you know, I didn't retire from hockey yet. And there's a chance I might come back to NHL and start chasing YOU." @68Jagr congratulates the #Gr8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/S96saGrbwS — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

Россиянин в ответ сказал, что только порадуется возможному возвращению 50-летнего Ягра в НХЛ.

«Я cчаcтлив. Обгонять легендарных хоккеиcтов — это иcтория. Это навcегда.

Приятно, что лучшим среди европейцев в НХЛ стал я — игрок, рожденный в России. Это момент гордости для всех нас. Надеюcь, кто-нибудь в будущем побьет и мои рекорды.

Обогнать Ягра — это оcобенное cобытие. Я думаю, еcли бы он в cвое время не уезжал в КХЛ, то был бы на втором меcте в cпиcке лучших cнайперов лиги, а может, и лидировал бы, но что еcть, то еcть. Ягр cказал, что вернетcя и догонит меня? Отлично!

Смогу ли я обогнать Горди Хоу и Гретцки? Я вcе еще играю, никогда не знаешь, что произойдет. Я доволен, что вышел на третье меcто cреди лучших cнайперов лиги, мы добилиcь этого вмеcте c командой. Еcли я cмогу поднятьcя выше — здорово, еcли этого не произойдет — я вcе равно cчаcтлив.

Отстойно, конечно, когда твои дети, жена и родители не видят этого на арене. Но они смотрят дома. Они счастливы, и это самое главное», — заявил Овечкин на пресс-конференции.

"Pass all those names, legends - it's history. It's going to be forever. I hope somebody going to break my record. We'll see."



Alex Ovechkin and Evgeny Kuznetsov postgame.#CapsIsles pic.twitter.com/V8wT8rtDI0 — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

Вместе с Александром на вопросы журналистов по окончании игры отвечал Евгений Кузнецов, ассистировавший капитану во время исторической шайбы. Центрфорвард заявил, что в команде не тратят время на обсуждение погони Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю (у великого канадца — 894 шайбы).

«Овечкин очень близок ко всем нам, мы даже никогда не говорим о его рекордах. Надеюсь, что когда однажды я завершу карьеру, он все еще будет со мной дружить. Тогда мы где-нибудь посидим и вспомним все эти вехи. Сейчас же мы перевернем страницу и будем думать о завтрашнем дне», — подытожил Кузнецов.

Не скупился на восторженные комментарии и главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, который вместе с «Вашингтоном» в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, — и это фантастика!

Из работы с Ови я вынес одну вещь: когда в нем сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берется за дело. Просто берется за дело с полной решимостью.

К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе», — отметил специалист. Бенефис россиян: Кузнецов помешал Овечкину обойти Ягра по числу голов В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде в овертайме обыграл «Ванкувер» со... 12 марта 10:18

Следующей целью Овечкина в списке снайперов НХЛ за всю историю является Горди Хоу, забросивший 801 шайбу. Чтобы покорить его отметку, Александру Великому осталось поразить ворота соперников 35 раз.

В текущем регулярном чемпионате на счету Овечкина 72 (37+35) очка в 59 встречах. В списке бомбардиров россиянин идет на девятом месте, отставая от Конора Макдэвида, идущего на первой строчке, на 14 очков.

В снайперской гонке этого сезона НХЛ Ови с 37 голами занимает пятую строчку, уступая Остону Мэтттьюсу из «Торонто» (45 голов), Крису Крайдеру из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (у обоих — 39), а также Коннору Кайлу из «Виннипега» (38).

Следующий матч вашингтонцы проведут на выезде в ночь с 17 на 18 марта против «Коламбус Блю Джекетс».