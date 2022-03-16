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Спорт

«А почему нет?» Министр спорта допустил участие зарубежных клубов в РПЛ

В чемпионате России по футболу могут принять участие зарубежные клубы

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fckairat.com/fcpyunik.am
Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что в чемпионате России по футболу могут принять участие клубы из-за рубежа. Генеральный директор казахстанской «Астаны» Тастанбек Есентаев, комментируя слова Матыцина, выразил опасение, что его команда потеряет возможность играть в еврокубках, если перейдет в российский чемпионат, а бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что лучше сделать турнир, в котором смогут выступать лучшие клубы из чемпионатов своих стран.

Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что в чемпионате России по футболу могут принять участие зарубежные клубы.

«А почему нет? Надо изучить экономическую и логистическую модели. Никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в чемпионате России, я не вижу.

Все регламенты пишутся людьми — юристами и специалистами, так что законодательство Российской Федерации и других стран позволяет проводить такие соревнования. Если это потребует внесения корректировок, значит, оперативно будем их делать.

Могут ли в таком случае к чемпионату присоединиться клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении, а также из Крыма, ДНР и ЛНР? Мы будем ждать предложений от Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ). Что касается нормативно-правового регулирования со стороны Минспорта, то мы готовы оказать максимально оперативное содействие», — заявил Матыцин в эфире «Матч ТВ».

На это уже отреагировал генеральный директор казахстанской «Астаны» Тастанбек Есентаев. Он выразил опасение, что команда потеряет возможность играть в еврокубках, если перейдет в российский чемпионат.

«Нам было бы интересно играть в российском чемпионате. Он находится на высоком уровне. Однако, играя в казахстанском чемпионате, «Астана» может попасть в еврокубки, а если мы будем участвовать в российском чемпионате, то вряд ли будет такая возможность. Очень сложный вопрос. Это нужно обсуждать с федерацией республики. Если предложат, тогда уже будем думать», — сказал Есентаев в беседе со Sport24.

Мысль о присоединении к чемпионату России клубов из Белоруссии и Казахстана высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«В существовании российского футбола есть смысл. Сейчас играет 16 клубов. Пусть между собой дерутся. Подключится Белоруссия, Казахстан. Почему бы и нет, раз такая ситуация. Спасти наш чемпионат можно будет, когда футболом, как и любой другой отраслью, будут руководить профессионалы», — передает слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что лучше сделать турнир, в котором смогут выступать лучшие клубы из чемпионатов своих стран.

«Я пока ничего не знаю об этом. Думаю, лучше сделать какой-нибудь турнир среди клубов из этих стран, ведь международных соревнований пока не предвидится.

Есть турниры в других видах спорта, где в национальных чемпионатах играют команды из разных стран. В футболе это сделать тяжелее, но возможно при желании.

Может ли Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций исключить иностранные клубы за участие в чемпионате России? Пока неизвестно, что ФИФА и УЕФА думают по этому поводу, какие регламенты у них есть, как долго Россия не будет участвовать в международных соревнований. Надо точно это узнать, а потом принимать шаги по созданию объединенного чемпионата или объединенного турнира, где смогут выступать лучшие клубы из чемпионатов своих стран. Здесь может быть много вариантов! — сказал Булыкин.

Стоит отметить, что в мировом футболе есть прецеденты, когда команды играют не в своей стране. Самый яркий пример — клуб «Монако» из одноименного княжества, выступающий в чемпионате Франции. Но надо учитывать то, что в Монако отсутствует внутренний турнир из-за того, что во всем государстве лишь один профессиональный коллектив.

Вторым примером является Лихтенштейн, чьи команды выступают в различных лигах Швейцарии. Команды из Лихтенштейна никогда не выигрывали чемпионат Швейцарии, но если такое случится, то клуб все равно не сможет играть в Лиге чемпионов. Отбор в еврокубки проводится через Кубок Лихтенштейна, а победитель турнира отправляется в Лигу конференций.

До сезона-1985/86 не существовало чемпионата Сан-Марино, а команды играли в различных итальянских лигах. Но с 1985 года в стране был организован свой турнир. Интересно, что до 1988 сан-маринцы имели право выступать за сборную Италии, ведь до этого момента они не были членами ФИФА и УЕФА.

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