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Спорт

Последний россиянин в США бьется с поляком: Рублев против Хуркача. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». 4-й круг. Андрей Рублев — Хуберт Хуркач. ОНЛАЙН

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В матче четвертого круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев играет с поляком Хубертом Хуркачем. Рублев остался единственным россиянином в мужской сетке турнира после вылета Даниила Медведева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:53

Блестящий виннерс с форхенда от Андрея — 15:15.

02:52

Косой эйс от Хуркача — 15:0.

02:52

Попытка принять навылет уходит в аут по длине — 5:5. Легкий гейм для Рублева.

02:51

Еще очко с подачи — 40:0.

02:51

И снова прием в сетку — 30:0.

02:50

В сетку принимает вторую подачу Рублева поляк — 15:0.

02:48

Красиво разыграл комбинацию Хуркач — 4:5.

02:48

Эйс — больше.

02:47

Использовал Андрей силу подачи соперника для острого приема, но потом сам перестарался в атаке и не попал — ровно.

02:46

Долго обменивались косыми ударами, а потом Рублев перевел с форхенда, и Хуберт ответил в сетку — меньше, важнейший брейк-пойнт!

02:46

Был близок к выигранному гейму поляк, но Рублев при счете 40:30 блестящий атакующий розыгрыш провел — 40:40.

02:45

Нет приема — 30:30.

02:45

Классную атаку проводит Рублев — 15:30.

02:44

Отыгрывается россиянин в розыгрыше — 15:15.

02:44

Нет приема у Андрея — 15:0.

02:43

Дожимает эффектной второй подачей и ударом Рублев — 4:4.

02:43

Эйс — 40:0.

02:42

Уверенно начинает свою подачу Рублев — 30:0.

02:40

Очко с подачи — 3:4. Рублев выйдет подавать новыми мячами.

02:39

Дожимает Хуркач в коротком розыгрыше — 40:30.

02:39

С трудом принял Рублев, все было в руках Хуркача, но он не попал в корт по длине — 30:30.

02:38

Косой эйс — 30:15.

02:38

Блестящая игра Рублева. Виннерс без шансов — 15:15.

02:38

Закрывает сетку поляк — 15:0.

02:36

Не смог Рублев подтвердить брейк — 3:3.

02:36

Поскальзывается Андрей при подаче и получает прием навылет обратным кроссом — меньше, еще брейк-пойнт.

02:35

Классно попадает Рублев под самую линию, и соперник ошибается — 40:40.

02:35

А вот и Хуберт добирается до брейк-пойнта — 30:40.

02:34

Выигрывает благодаря форхенду по линии Хуркач розыгрыш — 40:40.

02:33

Очень коротко принимает Хуркач, и Андрей его с мячом разводит по разным сторонам — 30:15.

02:33

Эйс — 15:15.

02:32

Агрессивно принимает вторую подачу Рублева соперник, идет вперед и закрывает сетку — 0:15.

02:30

Не попадает Хуркач первым мячом, со второго вынужден идти к сетке и там не справляется с ударом Рублева в ноги — 3:2. Россиянин повел с брейком.

02:29

Двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт!

02:29

Ждал Рублев ошибки соперника в розыгрыше, но в итоге сам пробил в сетку — 40:40.

02:28

Ошибается Хуркач с бэкхенда по ширине после приема Андрея — 30:40, брейк-пойнт!

02:27

Эйс — 30:30.

02:27

Снова без первого мяча поляк, атаковал со второго, но укороченный плохо подготовил. Рублев догнал и забил виннерс — 15:30.

02:26

Двойная ошибка — 15:15.

02:26

Остро вторую подает Хуберт, и Андрей уже вторым ударом бьет в сетку — 15:0.

02:25

Самый долгий пока розыгрыш в матче заканчивается сорванным форхендом поляка — 2:2.

02:24

Очко с подачи — 40:15.

02:24

Эйс — 30:15.

02:23

Отыгрывается вторым ударом после подачи — 15:15.

02:23

Хуркач остро принимает, и Андрей вскоре бьет в аут — 0:15.

02:21

Две подряд отличных подачи поляка — 1:2.

02:20

Хуркач отыгрывается подачей — ровно.

02:20

Выигрывает Рублев розыгрыш, и это первый в матче брейк-пойнт — 30:40.

02:19

Отыгрывается Хуркач вторым ударом — 30:30.

02:18

Почти идеальный атакующий розыгрыш Рублева с приема. Вроде бы уже отпустил соперника, но Хуркач, обостряя, пробил в сетку — 15:30.

02:18

Легко отыгрался поляк форхендом навылет — 15:15.

02:17

Рублев принял сложную подачу солерника, а в розыгрыше Хуркач дал слабину, пробив в коридор — 0:15.

02:17

И прекрасной подачей зарабатывает решающее очко Рублев — 1:1.

02:16

Выжимает ошибку поляка Андрей — больше.

02:15

Не прошла первая, а после приема Хуркача Рублев не смог вернуть в корт — 40:40.

02:15

Средней продолжительности розыгрыш заканчивается ударом Хуберта в сетку — 40:30.

02:14

А теперь после мощной подачи россиянина поляк ошибается по длине с приема — 30:30.

02:13

Еще одна ошибка Андрея — 15:30.

02:13

Не прошла первая подача снова, но розыгрыш россиянин провел прекрасно и забрал свое первое очко в матче — 15:15.

02:12

Рублев оказался в атаке после второй подачи, но поспешил с ударом навылет и не попал по диагонали с форхенда в угол — 0:15.

02:11

Очко с подачи — 0:1.

02:10

И снова аут у Рублева в розыгрыше — 40:0.

02:09

В розыгрыше со второго мяча поляка его укороченный в конце концов застал Андрея врасплох. Догнал, но вернул слишком длинно — 30:0.

02:09

Хуркач первым вышел на подачу. Рублев сразу же не принял в корт — 15:0.

02:05

Победитель сегодняшнего матча сыграет в четвертьфинале с победителем противостояния американца Джона Изнера и болгарина Григора Димитрова.

02:04

Прошла жеребьевка, начала четырехминутная разминка.

00:20

Все уже готово к началу матча, сейчас теннисисты появятся на корте.

01:55

Встречались они ранее трижды. В 2020 году в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме победил Хуркач — 7:6 (8-6), 3:6, 6:2. Он же был сильнее в 2021 году в полуфинале «Мастерса» в Майами на открытом харде — 6:3, 6:4. А в этом году Рублев взял реванш на открытом харде в полуфинале турнира в Дубае — 3:6, 7:5, 7:6 (7-5).

01:50

Хуберт Хуркач и Андрей Рублев — ровесники. При этом поляку уже исполнилось в 2022 году 25 лет, а россиянину пока еще 24 года. Хуркач занимает 11-е место в рейтинге АТР, Рублев — 7-й.

01:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче четвертого круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встречается с поляком Хубертом Хуркачем.

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