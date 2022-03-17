Последний россиянин в США бьется с поляком: Рублев против Хуркача. LIVE

В матче четвертого круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев играет с поляком Хубертом Хуркачем. Рублев остался единственным россиянином в мужской сетке турнира после вылета Даниила Медведева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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02:53
Блестящий виннерс с форхенда от Андрея — 15:15.
02:52
Косой эйс от Хуркача — 15:0.
02:52
Попытка принять навылет уходит в аут по длине — 5:5. Легкий гейм для Рублева.
02:51
Еще очко с подачи — 40:0.
02:51
И снова прием в сетку — 30:0.
02:50
В сетку принимает вторую подачу Рублева поляк — 15:0.
02:48
Красиво разыграл комбинацию Хуркач — 4:5.
02:48
Эйс — больше.
02:47
Использовал Андрей силу подачи соперника для острого приема, но потом сам перестарался в атаке и не попал — ровно.
02:46
Долго обменивались косыми ударами, а потом Рублев перевел с форхенда, и Хуберт ответил в сетку — меньше, важнейший брейк-пойнт!
02:46
Был близок к выигранному гейму поляк, но Рублев при счете 40:30 блестящий атакующий розыгрыш провел — 40:40.
02:45
Нет приема — 30:30.
02:45
Классную атаку проводит Рублев — 15:30.
02:44
Отыгрывается россиянин в розыгрыше — 15:15.
02:44
Нет приема у Андрея — 15:0.
02:43
Дожимает эффектной второй подачей и ударом Рублев — 4:4.
02:43
Эйс — 40:0.
02:42
Уверенно начинает свою подачу Рублев — 30:0.
02:40
Очко с подачи — 3:4. Рублев выйдет подавать новыми мячами.
02:39
Дожимает Хуркач в коротком розыгрыше — 40:30.
02:39
С трудом принял Рублев, все было в руках Хуркача, но он не попал в корт по длине — 30:30.
02:38
Косой эйс — 30:15.
02:38
Блестящая игра Рублева. Виннерс без шансов — 15:15.
02:38
Закрывает сетку поляк — 15:0.
02:36
Не смог Рублев подтвердить брейк — 3:3.
02:36
Поскальзывается Андрей при подаче и получает прием навылет обратным кроссом — меньше, еще брейк-пойнт.
02:35
Классно попадает Рублев под самую линию, и соперник ошибается — 40:40.
02:35
А вот и Хуберт добирается до брейк-пойнта — 30:40.
02:34
Выигрывает благодаря форхенду по линии Хуркач розыгрыш — 40:40.
02:33
Очень коротко принимает Хуркач, и Андрей его с мячом разводит по разным сторонам — 30:15.
02:33
Эйс — 15:15.
02:32
Агрессивно принимает вторую подачу Рублева соперник, идет вперед и закрывает сетку — 0:15.
02:30
Не попадает Хуркач первым мячом, со второго вынужден идти к сетке и там не справляется с ударом Рублева в ноги — 3:2. Россиянин повел с брейком.
02:29
Двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт!
02:29
Ждал Рублев ошибки соперника в розыгрыше, но в итоге сам пробил в сетку — 40:40.
02:28
Ошибается Хуркач с бэкхенда по ширине после приема Андрея — 30:40, брейк-пойнт!
02:27
Эйс — 30:30.
02:27
Снова без первого мяча поляк, атаковал со второго, но укороченный плохо подготовил. Рублев догнал и забил виннерс — 15:30.
02:26
Двойная ошибка — 15:15.
02:26
Остро вторую подает Хуберт, и Андрей уже вторым ударом бьет в сетку — 15:0.
02:25
Самый долгий пока розыгрыш в матче заканчивается сорванным форхендом поляка — 2:2.
02:24
Очко с подачи — 40:15.
02:24
Эйс — 30:15.
02:23
Отыгрывается вторым ударом после подачи — 15:15.
02:23
Хуркач остро принимает, и Андрей вскоре бьет в аут — 0:15.
02:21
Две подряд отличных подачи поляка — 1:2.
02:20
Хуркач отыгрывается подачей — ровно.
02:20
Выигрывает Рублев розыгрыш, и это первый в матче брейк-пойнт — 30:40.
02:19
Отыгрывается Хуркач вторым ударом — 30:30.
02:18
Почти идеальный атакующий розыгрыш Рублева с приема. Вроде бы уже отпустил соперника, но Хуркач, обостряя, пробил в сетку — 15:30.
02:18
Легко отыгрался поляк форхендом навылет — 15:15.
02:17
Рублев принял сложную подачу солерника, а в розыгрыше Хуркач дал слабину, пробив в коридор — 0:15.
02:17
И прекрасной подачей зарабатывает решающее очко Рублев — 1:1.
02:16
Выжимает ошибку поляка Андрей — больше.
02:15
Не прошла первая, а после приема Хуркача Рублев не смог вернуть в корт — 40:40.
02:15
Средней продолжительности розыгрыш заканчивается ударом Хуберта в сетку — 40:30.
02:14
А теперь после мощной подачи россиянина поляк ошибается по длине с приема — 30:30.
02:13
Еще одна ошибка Андрея — 15:30.
02:13
Не прошла первая подача снова, но розыгрыш россиянин провел прекрасно и забрал свое первое очко в матче — 15:15.
02:12
Рублев оказался в атаке после второй подачи, но поспешил с ударом навылет и не попал по диагонали с форхенда в угол — 0:15.
02:11
Очко с подачи — 0:1.
02:10
И снова аут у Рублева в розыгрыше — 40:0.
02:09
В розыгрыше со второго мяча поляка его укороченный в конце концов застал Андрея врасплох. Догнал, но вернул слишком длинно — 30:0.
02:09
Хуркач первым вышел на подачу. Рублев сразу же не принял в корт — 15:0.
02:05
Победитель сегодняшнего матча сыграет в четвертьфинале с победителем противостояния американца Джона Изнера и болгарина Григора Димитрова.
02:04
Прошла жеребьевка, начала четырехминутная разминка.
00:20
Все уже готово к началу матча, сейчас теннисисты появятся на корте.
01:55
Встречались они ранее трижды. В 2020 году в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме победил Хуркач — 7:6 (8-6), 3:6, 6:2. Он же был сильнее в 2021 году в полуфинале «Мастерса» в Майами на открытом харде — 6:3, 6:4. А в этом году Рублев взял реванш на открытом харде в полуфинале турнира в Дубае — 3:6, 7:5, 7:6 (7-5).
01:50
Хуберт Хуркач и Андрей Рублев — ровесники. При этом поляку уже исполнилось в 2022 году 25 лет, а россиянину пока еще 24 года. Хуркач занимает 11-е место в рейтинге АТР, Рублев — 7-й.
01:45
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче четвертого круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встречается с поляком Хубертом Хуркачем.
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