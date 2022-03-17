Последний россиянин в США бьется с поляком: Рублев против Хуркача. LIVE

01:50

Хуберт Хуркач и Андрей Рублев — ровесники. При этом поляку уже исполнилось в 2022 году 25 лет, а россиянину пока еще 24 года. Хуркач занимает 11-е место в рейтинге АТР, Рублев — 7-й.