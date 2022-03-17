Расплата за травму: Капризов отомстил «Бостону» игрой и кулаками

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отомстил «Бостону» за январскую травму, отметившись дублем и дважды ударив в лицо Чарли Макэвоя, Никита Кучеров заработал 1+1 в матче с «Сиэтлом», а Андрей Василевский вышел в лидеры среди вратарей по числу побед. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ.

«Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» — 4:2

Второй и последней встречи «Миннесоты» и «Бостона» в регулярном чемпионате этого сезона ждали с большим нетерпением. Все дело в том, что в январском поединке команд форвард «Брюинз» Трент Фредерик, известный своими неоднозначными акциями на льду, нанес травму главной звезде «Уайлд» Кириллу Капризову.

После хита, который выглядел очень грязно, Капризов вынужден был покинуть лед и в итоге пропустил неделю. На бостонского нападающего в январской встрече сразу же набросился Дмитрий Куликов, но чистой драки один на один не получилось из-за обилия вокруг остальных игроков и быстрого вмешательства судей.

В мартовской игре в Сент-Поле сразу стало понятно, что «дикари» тот матч ни в коем случае не забыли, а дату новой встречи с «медведями» обвели красным фломастером в календаре. Последний россиянин в США: Рублев расправился с Хуркачем В матче четвертого круга самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей... 17 марта 03:58

Максимально заряжен был сам Капризов, который сначала наказал гостей в большинстве филигранным броском от синей линии в девятку после удаления Брэндона Карло, а затем стремительно унесся между двумя защитниками после передачи Матса Цукарелло и легко переиграл Джереми Свэймана при выходе один в ноль.

Благодаря этому у российского лидера «Миннесоты» стало уже 75 (32+43) очков в 58 матчах сезона. Капризов уже давно заставил замолчать критиков, оправдав свой контракт на пять лет с зарплатой $9 млн, и идет на сто очков в сезоне.

Но хорош был не только он. Рядом с россиянином свой лучший сезон в карьере выдает Цукарелло. Норвежец после того самого паса на Кирилла набрал уже 61 (19+42) очко в 51 матче, повторив свой личный рекорд за чемпионат в НХЛ. В сезоне-2015/16 он смог выбить столько же баллов в составе «Рейнджерс», проведя, правда, на 30 встреч больше!

Что касается отчетного матча, то «Бостон» к третьему периоду сумел отыграться. Отличились Крэйг Смит (кстати, с передачи Фредерика) и Брэд Маршан. Одним из его ассистентов стал ведущий защитник «Брюинз» Чарли Макэвой.

Американец стал участником стычки все с тем же Капризовым за пять минут до конца основного времени. «Миннесота» уже снова вела после шайбы Джордана Гринвея. Макэвой жестко, хоть и чисто встретил на открытом льду Капризова, получившего в середине чужой зоны передачу.

Опрокинув 97-го номера на лед, выронивший при этом клюшку американский защитник еще добавил сверху тычок руками, после чего Капризов выскочил на лед и бросился в потасовку. Сразу же налетели игроки обеих команд и арбитры, превратив все в кучу-малу, но нападающий из России в этой свалке как минимум дважды сунул перчаткой в лицо обидчику, даже не получив за это удаления. Что Макэвоя прилично возмутило.

«Миннесота» в самой концовке забросила четвертую шайбу, одержав свою третью победу в пяти матчах и прервав трехматчевую победную серию соперника.

Ну а Фредерику еще в первом периоде пришлось ответить за тот январский хит против Капризова дракой с Брэндоном Дюхаймом, но в ней бостонец точно не ударил в грязь лицом и как минимум не уступил, а то и победил по очкам. Битва за четвертьфинал Лиги чемпионов: «Ювентус» проиграл «Вильярреалу» В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле уступил... 17 марта 01:03

Капризов закончил встречу с показателем полезности +2, четырьмя бросками, одним силовым приемом и статусом первой звезды как матча, так и всего игрового дня НХЛ. На счету Куликова один силовой прием и один заблокированный бросок за почти 18 минут на льду.

«Сиэтл Кракен» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4

«Тампа-Бэй» завершала свое самое долгое в сезоне шестиматчевое выездное турне против «Сиэтла». Встреча была примечательна тем, что капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос проводил свою 900-ю встречу в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, являясь третьим по количеству игр в клубной истории «молнии».

Началось все с гола форварда «Сиэтла» Янни Гурде, которого «Кракен» летом забрал на драфте расширения как раз из «Тампы» и сразу сделал ассистентом капитана. Гурде забросил свою первую шайбу против бывшего клуба, а всего у него 2+3 в последних пяти встречах.

Но этот локальный успех так и остался единственной радостью хозяев в матче. Дальше на льду царили чемпионы двух последних лет, сумевшие в итоге первыми в нынешнем сезоне одержать 20 выездных побед.

Равновесие восстановил своим одиннадцатым голом в сезоне россиянин Никита Кучеров, который потом еще и поучаствовал в следующей шайбе в качестве ассистента. Но героями все же в этот раз выглядели другие.

Защитник Виктор Хедман оформил дубль, во второй раз в карьере достигнув рубежа в 17 заброшенных шайб за чемпионат и в третий раз набрав 60 очков в сезоне. С момента дебюта шведа в НХЛ в сезоне-2009/10 только двое защитников набирали 60 очков больше раз. Это Эрик Карлссон (шесть) и Брент Бернс (пять), сейчас вместе играющие за «Сан-Хосе».

Ну а Стэмкос свой юбилей отметил тремя результативными передачами, показав действительно капитанский хоккей.

В число трех звезд встречи вошел также отразивший 24 из 25 бросков по своим воротам российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 32 победы и продолжает претендовать на приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи».

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев за 21:20 на льду четыре раза бросил по воротам, провел один силовой прием и отметился показателем полезности +1.

«Калгари Флэймз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3

«Калгари» продолжил свое блестящее выступление на родном льду, уверенно разобравшись с «Нью-Джерси». Теперь в активе «Флэймз» на своей площадке с 1 февраля 12 побед при одном поражении в основное и одном в дополнительное время. Порадовали Абрамовича: «Челси» обыграл «Лилль» во второй раз В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лилль» на своем поле встречался... 17 марта 00:57

Важным фактором стала игра «огоньков» в меньшинстве, которое они смогли отстоять во всех четырех попытках соперника, включая одну четырехминутную реализацию.

Российский защитник хозяев Никита Задоров один раз бросил по воротам, провел два силовых приема и побывал на две минуты в штраф-боксе.

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4

Дубль Джека Рословика помог «Коламбусу» совершить рекордный в истории франшизы 21-й камбэк за сезон в матче против «Оттавы», которая потеряла по ходу встречи из-за травмы своего ведущего защитника Тома Шабо.

Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов трижды бросил в створ ворот, провел два силовых приема, но завершил встречу с полезностью -1.

Российские защитники «Сенаторз» Никита Зайцев и Артем Зуб на двоих заработали в сумме -3, не отметившись результативными действиями, хотя оба сыграли больше 20 минут.