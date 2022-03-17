Без россиян, Ханю и Чена. Кого потерял чемпионат мира по фигурному катанию

Российские спортсменки Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза) во время церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Чемпионат мира по фигурному катанию во Франции начнется 23 марта с короткой программы у женщин. Однако в этом сезоне турнир серьезно потеряет в зрелищности — решением Международного союза конькобежцев (ISU) российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой организации. В прошлом году именно спортсмены из России завоевали три золотые медали. Также с чемпионата были вынуждены сняться олимпийские чемпионы Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

Чемпионат мира считается главным стартом сезона, однако не в тот год, когда проводятся Олимпийские игры. После основного старта четырехлетия фавориты порой предпочитают сниматься с мирового первенства, и объяснение этому достаточно простое – пик формы в олимпийском сезоне приходится на главное соревнование. Поэтому зачастую выходит так, что смотреть постолимпийский мировой турнир не очень интересно. А в этом году все осложняется еще больше. Трусова отказалась от Кубка, Щербакова ушла в юмор с Загитовой: как живут фигуристки после Игр Александра Трусова отказалась участвовать в коммерческом Кубке Первого канала и объяснила это тем, что ей... 16 марта 09:36

В первую очередь речь идет об отстранении российских спортсменов, которые на протяжении долгого времени составляют элиту мирового фигурного катания. Россия точно могла рассчитывать на золото в женском одиночном катании и спортивных парах, бороться за медаль высшего достоинства можно было и в танцах. С мужским одиночным все немного сложнее, все же пока что уровень российских фигуристов уступает более именитым соперникам, но в 2018 году Михаил Коляда на постолимпийском чемпионате мира оказался третьим, пропустив вперед только американца Нэйтана Чена и японца Шому Уно.

Под вопросом бы находился состав сборной России на мировое первенство. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в списках значилась бы олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Непонятно, допустил бы Международный союз конькобежцев (ISU) до турнира Камилу Валиеву, вокруг которой на Играх разгорелся допинговый скандал. Тогда международная организация была против того, чтобы фигуристка выходила на личный турнир. С большой долей вероятности во Францию бы не поехала Александра Трусова. Фигуристка отказалась от участия в Кубке Первого канала, объяснив это неготовностью пока кататься после Пекина, заменить ее могла бы Елизавета Туктамышева, взявшая на прошлом мировом первенстве серебро. У мужчин решался бы вопрос с третьим местом – на мировое первенство отправили бы олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка и Евгения Семененко, который показал лучший результат среди россиян в личном первенстве. За третью путевку бы поспорили Андрей Мозалев, который на Играх выдал не лучшие свои прокаты, и Михаил Коляда, выпавший из заявки на Пекин из-за коронавирусной инфекции.

Теперь из-за отстранения защитить свой титул не смогут ни Щербакова, ни танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, ни парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Впрочем, для российских фанатов фигурного катания в даты чемпионата мира будет проведен Кубок Первого канала, где лучшие фигуристы страны будут соревноваться в прыжковом турнире (женщины, мужчины и спортивные пары), а следом покажут короткие и произвольные программы (все четыре вида). Спортсмены будут разделены на две группы, капитаны команд будут выбраны позднее из списка участников.

Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин примут участие в мероприятии в качестве ведущих и группы поддержки команд.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что состав, который выступит на турнире, очень силен, а само мероприятие может соперничать по зрелищности с мировым первенством. «Больше всех вдохновляет Щербакова: у нее были переломы, как и у меня, но она добилась своего» Грузинский фигурист Ника Егадзе в интервью «Газете.Ru» рассказал, как попал в группу... 10 марта 13:31

«Шикарный состав, потрясающий. Выступят лучшие из лучших. Считаю, что будет очень интересный турнир. С таким составом он по интересу зрителей может соперничать с чемпионатом мира», — сказала Тарасова в интервью ТАСС.

Однако в зрелищности чемпионат мира потеряет не только из-за отсутствия российских спортсменов. В полном составе на турнир не приедет сборная Китая вместе с действующими олимпийскими чемпионами в парном катании Сунь Вэньцзин и Ханем Цуном. Теперь основными фаворитами можно назвать американцев Алексу Кнерим и Брендона Фрайзера, а также японцев Рику Миуру и Руичи Кихару.

Серьезные потери понесло и мужское одиночное катание. Сначала снялся именитый японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который поставил перед собой цель первым в мире исполнить четверной аксель. В Пекине он пошел на него, однако прыжок получился неудачным, а Ханю в итоге оказался даже вне топ-3 – только четвертым. С чемпионата мира фигурист снялся из-за травмы, полученной еще в Пекине – растяжение правого голеностопного сустава. Примечательно то, что Као Миюра, который изначально заменил Ханю, тоже был вынужден сняться и тоже из-за травмы – он повредил левое бедро. В итоге во Францию отправится Кадзуки Томоно.

Другой олимпийский чемпион – американец Нэйтан Чен – тоже был вынужден отказаться от поездки во Францию из-за травмы.

«Мне жаль, что приходится сняться с чемпионата мира. Я готовился к этому турниру с тех пор, как вернулся из Пекина. Я уже некоторое время страдаю от травмы и не хочу ее усугубить», — объяснил он. Не ушла от Тутберидзе и учит парные элементы: чем занимается Трусова после поражения на Играх После драматичного серебра на Олимпийских играх — 2022 Александра Трусова продолжила... 09 марта 17:54

При этом интересно, что на чемпионат мира поедет не Джейсон Браун, который на Олимпийских играх в Пекине выглядел очень конкурентноспособно и занял шестое место, а Камден Пулкинен, который не отличается стабильностью. Борьба за золотую медаль развернется между двумя японцами – Юмой Кагиямой и Шомой Уно, которые на Олимпийских играх заняли второе и третье места соответственно.

Если говорить о фаворитках в женском катании, то, безусловно, на золото претендует японка Каори Сакамото, которая на Играх в Пекине сумела ворваться на пьедестал почета и занять третье место. Интересно, что может повториться история четырехлетней давности – после Олимпиады в Пхенчхане на чемпионат мира не поехали ни Загитова, ни Медведева, а победу на турнире одержала канадка Кейтлин Осмонд, выигравшая на Олимпиаде бронзу.