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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Футбол. Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

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В Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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14:08

Француз выбран, потому что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в Париже на «Стад де Франс». 1/8 жеребьировал Андрей Аршавин, потому что главный матч турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако ситуация на Украине все поменяла.

14:05

Как и всегда, жеребьевка начинается с вступительной части и представления той бывшей звезды футбола, кто будет доставать шарики с названиями команд. В этот раз таковым будет французский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр.

14:00

В четвертьфинал вышли «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания).

13:55

Начнут жеребьевку с Лиги чемпионов. Напомним, что при жеребьевке 1/8 финала главного клубного турнира Европы случилась заминка, из-за которой потом процедура была проведена заново. Сегодня, наверняка, уже обойдется без эксцессов.

13:50

Российских клубов, напомним, в еврокубках уже не осталось. Правда, последний участник от РПЛ «Спартак» никому так и не проиграл. В 1/8 финала Лиги Европы он должен был играть с немецким «РБ Лейпциг», однако УЕФА отстранил все команды из России от своих турниров из-за конфликта на Украине. Тем не менее евросезон продолжается, и сегодня станут известны все участники четвертьфиналов.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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