Две шайбы до нового рекорда: Овечкин уже догнал Гретцки

Александр Овечкин забросил свою 768-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, огорчив 155-го вратаря и догнав по этому показателю великого Уэйна Гретцки, Илья Сорокин стал главным героем матча с «Рейнджерс», переиграв Игоря Шестеркина, а Евгений Дадонов оформил важнейший дубль в борьбе «Вегаса» за место в плей-офф. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:7

«Вашингтон» продолжил свою победную серию, снеся на выезде «Коламбус». Теперь «Кэпиталз» побеждают уже в трех матчах кряду, а очки набирают и вовсе в семи встречах подряд (6-0-1).

«Блю Джекетс» и сами были на серии из трех викторий подряд, но Йонас Корписало, занявший место в их воротах в этой встрече, пропустил три шайбы за первые девять бросков, в том числе две от нечасто отличающегося в нынешнем сезоне форварда Энтони Манты.

Третью же шайбу провел Мартин Фехервары, ставший пятым защитником-новичком в истории «Кэпиталз», который в дебютном сезоне отметился пятью заброшенными шайбами. И первым с сезона-2010/11. Тогда дебютировал нынешний лидер обороны «Кэпс», суперзвезда НХЛ Джон Карлсон. Как СССР, Югославия и ЮАР выходили из-под спортивных санкций После массового отстранения российских спортсменов от участия в международных турнирах... 18 марта 12:50

Брэд Ларсен провел замену вратаря, и Оливер Бьоркстранд, реализовав большинство, вернул «голубых мундиров» в игру. Правда, ненадолго.

Вскоре в численном преимуществе оказались уже подопечные Питера Лавиолетта, и Александр Овечкин отличился броском не из своего офиса в левом круге вбрасывания, а из правого.

Таким образом, капитан «столичных» забросил свою 768-ю шайбу в регулярных чемпионатах в карьере уже в следующем поединке после того, как он вышел на единоличное третье место за всю историю сильнейшей лиги мира, обойдя Яромира Ягра.

Впереди теперь только Горди Хоу (801 гол) и Величайший Уэйн Гретцки (894). При этом российскому форварду осталось всего две шайбы до отметки 40 голов в сезоне, и тогда он повторит один из рекордов канадца — проведет 12 сезонов с таким количеством результативных бросков в НХЛ.

Кроме того, Элвис Мерзликин, заменивший Корписало, стал 155-м голкипером, которого Ови смог огорчить за океаном. Теперь капитан «Вашингтона» делит по числу огорченных вратарей пятое место... как раз с Гретцки. Ну а лидирует тут Ягр, забивавший за карьеру 178 стражам ворот.

Что касается дальнейшего хода матча, то это был не день «Коламбуса». Гости в оставшееся время дважды засунули шайбы в собственные ворота и в итоге уступили с неприличным счетом.

Последний гвоздь в крышку гроба «Блю Джекетс» вбил Евгений Кузнецов, тоже сумевший реализовать большинство своим 20-м точным выстрелом в сезоне. Теперь на счету Кузнецова 10 (5+5) очков в последних семи играх.

Защитник «Кэпс» Дмитрий Орлов нанес три броска, провел два силовых приема и совершил два блок-шота, закончив встречу с показателем полезности +1.

У форварда «Коламбуса» Егора Чинахова один бросок, два силовых приема и один блок, а защитник Владислав Гавриков по разу бросил и атаковал соперников и закончил встречу с полезностью -2.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2

Один из главных конкурентов Овечкина в борьбе за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу сезона) Крис Крайдер из «Рейнджерс» отметился минувшей ночью своей 40-й шайбой, в большинстве во втором периоде ответив на гол капитана «Айлендерс» Андерса Ли, также проведенный при численном преимуществе.

Но от поражения «синерубашечников» это не спасло. Кайл Палмьери в концовке третьего периода смог броском с лета поразить ворота совершившего 26 спасений Игоря Шестеркина.

Ну а главным героем встречи оказался другой российский голкипер. Илья Сорокин не просто совершил 29 спасений, среди них были сейвы экстра-класса.

В первом периоде Артемий Панарин бросал в совершенно пустой угол, но Сорокин каким-то образом успел прыгнуть и отразить бросок. А во второй 20-минутке, уже при счете 1:1, он нейтрализовал чистый выход Крайдера один в ноль.

«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3 Б

К матчу против «Сент-Луиса» «Питтсбург» подходил в хорошей форме, особенно выделялся капитан команды Сидни Кросби, набиравший очки на протяжении десяти встреч подряд. Прошли сквозь турецкий ад: «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги Европы В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы каталонская «Барселона» гостила у турецкого... 18 марта 10:17

А вот россиянин Евгений Малкин, наоборот, не набирал баллы за результативные действия на протяжении шести матчей. Казалось, что он должен прервать эту полосу неудач, тем более на протяжении первых двух периодов «Пингвинз» по-настоящему доминировали. Но этого не произошло.

Голы забили Чед Руведел и Майк Мэтисон, но в концовке второго отрезка Давид Перрон пробил Тристана Джерри после передачи Ивана Барбашева, а в третьем периоде уже сам Барбашев, проводящий прекрасный сезон, оформил свою 19-ю шайбу.

В итоге все решалось в серии послематчевых штрафных бросков, где «Блюз» не использовали все свои пять попыток (включая бросок Владимира Тарасенко, который мог принести победу), а у «Пенс» свой шанс реализовал Брайан Раст.

Малкин в итоге стал самым бросающим в створ игроком встречи, безуспешно атаковав ворота Вилле Хуссо восемь раз и закончив встречу с показателем -1. У «Блюз» -1 получил Павел Бучневич, а Тарасенко завершил встречу с +1. При этом оба нанесли по три броска.

Барбашев же отличился своим единственным броском в створ, а еще провел пять силовых приемов и закончил с полезностью +2.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2

«Монреаль Канадиенз» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ

«Филадельфия Флайерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:4

«Эдмонтон Ойлерз» — «Баффало Сейбрз» — 6:1

«Ванкувер Кэнакс» — «Детройт Ред Уингз» — 0:1

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3

Илья Михеев отметился 12-й заброшенной шайбой и стал второй звездой победного для «Торонто» матча против «Каролины», в составе которой Андрей Свечников отметился 30-м результативным пасом.

Александр Радулов и Денис Гурьянов сделали 16-ю и 17-ю голевые передачи за «Даллас», который одержал важнейшую победу в овертайме в поединке с «Монреалем», у которого седьмым ассиситом в чемпионате отличился защитник Александр Романов.

Евгений Дадонов, оформив дубль и достигнув отметки в 14 голов в чемпионате, стал первой звездой встречи «Вегаса» с «Флоридой», где «Голден Найтс» смогли прервать серию неудач в борьбе за попадание в плей-офф. «Нельзя свои недоработки сваливать на арбитров»: новый скандал с судейством в РПЛ 21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) выдался богатым на судейские скандалы. Сразу два клуба —... 18 марта 09:36

А вот другой соискатель места в восьмерке от Запада «Ванкувер» на своем льду уступил «Детройту», так и не сумев пробить совершившего 43 сейва голкипера Алекса Недельковича. Ну а единственную шайбу в игре Пий Сутер провел с передачи убежавшего с ним 2 в 1 в момент окончания большинства «косаток» Владислава Наместникова. Для россиянина этот пас стал 12-м в сезоне.