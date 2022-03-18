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Спорт

Последний из россиян: Рублев сражается с Димитровым за полуфинал в США. LIVE

Теннис. Индиан-Уэллс. «Мастерс». Четвертьфинал. Андрей Рублев — Григор Димитров. ОНЛАЙН

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В четвертьфинале самого престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллс россиянин Андрей Рублев играет с болгарином Григором Димитровым. Рублев остался единственным россиянином в мужской сетке турнира после вылета Даниила Медведева, Карена Хачанова и Аслана Карацева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:21

Эйс от Андрея! 30:0. Американские трибуны уважительно аплодируют.

23:19

Рублев начал с очень мощной подачи — Димитров кое-как отразил, а вот со вторым таким же ударом не справился — послал в аут. 15:0.

23:18

Рублев сделал брейк! Спокойно принял подачу оппонента, а тот уже отбил в аут. Счет во втором сете стал 2-1 в пользу россиянина.

23:17

Андрей отбил подачу соперника в аут, 30:40.

23:17

15:40 — у Рублева два брейк-поинта!

23:16

Рублев здорово укоротил, и Димитров буквально распластался в шпагате, чтобы хоть как-то успеть и отбить этот мяч, но лишь попал в сетку! Однако выглядело это эффектно — вся арена охнула. 15:30.

23:16

А вот теперь болгарин сам ошибся, послав мяч в аут, — 15:15.

23:15

Димитров повел на своей подаче, умело пробив в недосягаемый для соперника угол, — 15:0.

23:15

Несмотря на упорное сопротивление Григора, Андрей взял свою подачу. Счет во втором сете стал 1-1.

23:14

Димитров грамотно укоротил, а когда Рублев рискованно вышел к сетке, легко перекинул мяч ему за спину. 40:30.

23:13

40:15 — Григор не сумел принять подачу россиянина.

23:13

А вот теперь Рублев ошибся, отправив мяч далеко за линию аута. 30:15.

23:12

Второй эйс подряд от россиянина — 30:0.

23:12

Рублев начал с подачи навылет. 15:0.

23:11

С трудом, но болгарин все-таки забрал свою подачу. Проиграв решающее очко, Рублев чуть не избил свою ногу ракеткой. Счет во втором сете стал 1-0 в пользу Димитрова.

23:10

40:30! Григор все-таки сумел отправить россиянина в один угол, а мяч — в другой. После этой промашки Андрей долго выговаривал что-то в воздух сам себе, потрясая кулаком.

23:10

И снова Рублев слишком погорячился и послал мяч за пределы корта — 30:30.

23:09

Андрей попытался попасть точно по задней линии, но немного переборщил — 15:30.

23:09

Рублев красиво, в прыжке пробил в противоположный от Димитрова угол. Арена взорвалась аплодисментами. 0:30!

23:08

Григор сразу же попытался развести соперника и мяч по разным углам, но Рублев уже привык и кинулся в нужную сторону, отразив атаку, а вот сам болгарин подстроиться не сумел. 0:15.

23:07

Второй сет начался! На подаче Димитров.

23:05

Рублев сделал эйс и с большим трудом, но все же забрал свою подачу, а вместе с ней — и первый сет со счетом 7:5.

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23:05

После долгой спокойно перестрелки Григоров неожиданно попал в сетку. Больше у Рублева.

23:04

Ровно! Рублев расклеился в решающий момент и упустил все преимущество.

23:04

Вау, Димитров принял мяч и отправил его в недосягаемую для Рублева часть корта! 40:30. А у россиянина тем временем разладилась подача. Да, с нервами у Андрея часто бывают проблемы в решающие моменты.

23:03

Ох, неожиданно двойная ошибка от Андрей. 40:15.

23:02

40:0. У Андрея три сет-поинта.

23:01

Рублев невероятно мощно зарядил по боковой линии, Димитров с трудом отразил, а затем россиянин легко поразил противоположную часть корта. 30:0.

23:00

Рублев подает на сет. И делает это пока успешно — 15:0.

22:59

Рублев все-таки сделал брейк! Димитров ошибся по длине в решающем розыгрыше. Счет в первом сете становится 6-5 в пользу россиянина.

22:58

Григор вышел к сетке, а Андрей бесхитростно направил мяч прямо на него, так что болгарин легко перехватил мяч в воздухе и атаковал незащищенную часть корта. 30:40!

22:58

15:40! Димитров не выдержал натиска и отправил мяч в аут. У Рублева — два брейк-поинта!

22:57

Вау! Димитров пробил в самый уголок корта, но Рублев каким-то чудом успел отразить, даже не разворачиваясь и не смотря на соперника. Такого болгарин не ожидал и в ответ попал в сетку. 15:30!

22:56

Ох, Рублев попал в аут и затем несколько раз в ярости прокричал что-то нечленораздельное на всю арену. 15:15.

22:54

Рублев уверенно принял подачу соперника и долго мучал его мощными ударами. В конце концов Димитров решил укоротить, но не подстроился под мяч и отправил его куда-то в аут. 0:15.

22:54

Россиянин под ноль проиграл свою подачу, когда должен был брать сет! Трибуны скандируют «Григор! Григор!». Счет в первом сете стал 5-5.

22:53

Рублев вышел к сетке и мог заканчивать гейм, но зачем-то пробил точно в ту точку, где стоял Димитров, и тому не составило труда перекинуть мяч ему за спину — 0:40! У болгарина — три брейк-поинта!

22:52

Андрей попытался укоротить и попал в сетку — 0:30.

22:50

Рублев неудачно начал на своей подаче — после короткой перестрелки слишком сильно вложился в удар с громким криком — и попал в аут. 0:15.

22:50

Димитров вовремя сделал эйс и забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 5-4 — впереди по-прежнему Рублев.

22:49

40:30 — Григор очень сильно атаковал, так что Андрей кое-как смог отбить мяч, но сделал это крайне неловко — снаряд взмыл свечой и улетел за пределы площадки.

22:48

Ух, двойная ошибка у Григора — 30:30.

22:48

30:15 — Рублев не смог принять подачу соперника.

22:47

15:15 — Димитров переборщил и послал мяч в аут.

22:46

Димитров подал в одну сторону, а когда Рублев вернул, тут же зарядил в другую — по боковой линии. Без шансов. 15:0.

22:46

Рублев сделал эйс и все-таки забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете стал 5-3 в пользу россиянина.

22:45

После о-о-о-очень долгой перестрелки концентрация подвела Димитрова, и он зарядил в сетку. 40:30.

22:45

30:30! Рублев пытается не довести дело до брейка в исполнении Димитрова.

22:44

Андрей сравнял — 15:15. Однако совершенно неожиданно он допустил первую двойную ошибку в матче! 15:30.

22:43

Рублев подал, но Димитров быстро завладел преимуществом и начал профессионально заряжать по одной и той же боковой линии. Россиянин не выдержал и отбил в сетку. 0:15.

22:41

И опять эйс болгарина! Он изумительно провел свою подачу. Счет в первом сете стал 4-3 — впереди по-прежнему Рублев.

22:40

30:0 — россиянин не смог принять подачу соперника. И снова эйс от Григора — 40:0! Такого еще не было.

22:39

Димитров неплохо начал на своей подаче, очень мощно проводя каждый удар, так что Рублев в конце концов отбил в аут. 15:0.

22:39

И снова эйс! Просто шикарно подает Рублев. Счет в первом сете становится 4:2 в его пользу.

22:38

Опять подача навылет от Рублева — 40:15.

22:38

Григор обхитрил Андрея, дважды пробив в один и тот же угол и поймав на противоходе — 30:15.

22:38

Эйс в исполнении Рублева! 30:0.

22:37

Андрей хорошо подал, заставил соперника побегать по разным углам, и в конце-концов Григор не успел — 15:0.

22:35

Рублев сделал брейк! Счет в первом сете стал 3-2 в пользу россиянина.

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22:33

Лишь с третьей попытки Димитров сумел подать (сетка, потом аут), но сделал это очень слабо — Рублев захватил инициативу и вынудил болгарина промахнуться по линии. Больше у россиянина.

22:33

Ничего себе — двойная ошибка от Димитрова в такой ответственный момент! Ровно.

22:32

Андрей не принял подачу Григора. Больше у болгарина.

22:32

Ровно. Рублев не оставляет надежд зацепиться за брейк.

22:31

Соперники невероятно долго обменивались ударами, Димитров по своей традиции гонял Рублева по разным углам, но в один момент решил сыграть укороченным. Россиянин догнал и мог отразить в любую часть корта, но каким-то чудовищным образом попав в сетку с близкого расстояния! В гневе Андрей отпинал ближайшее заграждение. 30:40.

22:30

Ух, первая двойная ошибка от Григора — 30:30.

22:29

Димитров мастерски развел Рублева и мяч по разным углам — 30:15. Умеет болгарин попадать в самые уголки, этого не отнимешь.

22:28

Эйс от Григора — 15:15.

22:27

О-о-ох, какую грубую ошибку допустил Димитров! Отправил Рублева в один угол и мог легко посылать мяч в другой, но так неловко сыграл ракеткой, что снаряд улетел высоко на трибуны. 0:15.

22:27

Третий эйс подряд от Рублева! В самый нужный момент собрался. Счет в первом сете стал равным — 2-2.

22:26

И сразу еще одна подача навылет! Больше у Рублева.

22:26

Эйс от Рублева! Ровно.

22:25

Григор здорово посылал мяч в одну и ту же точку возле боковой линии три раза подряд, и в конце концов Рублев все-таки не успел отразить. 30:40 — у болгарина брейк-поинт!

22:25

Рублев обхитрил болгарина, поймав его на противоходе и отправив мяч в другую сторону. 30:30!

22:25

15:30 — Григор впереди!

22:24

На этот раз Григор сумел принять, завязался обмен ударом, а затем болгарин мягко послал мяч в противоположный от Рублева угол корта, вызвав восхищенные крики публики. 15:15.

22:23

Рублев подал так сильно, что Димитров отбил далеко в аут. 15:0.

22:22

Димитров все-таки забрал свою подачу благодаря странным ошибкам Рублева в конце гейма. Болгарин ведет в первом сете 2-1.

22:21

Рублев попытался попасть точно по боковой линии, но опять недостаточно поднял мяч и угодил в сетку. Андрей негодующе жестикулирует, изображая, как следовало взмахнуть ракеткой в идеале. Больше у Димитрова.

22:20

Ровно! Андрей на ровном месте отбил в сетку и растерял свои брейк-поинты. Обидно.

22:20

Ух ты, Григору удалась-таки первая подача — и сразу эйс! 30:40.

22:19

После долго перестрелки первым не выдержал Димитров — отправил мяч в аут. И почти сразу — такая же ошибка! 15:40. У Рублева — два брей-поинта!

22:18

У Григора очень часто не удается первая подача, так что остается лишь одна попытка, и ему приходится подавать мягко, чтобы не рисковать.

22:18

А вот теперь болгарин подал слабо, Рублев сразу перехватил инициативу и заставил соперника отбить в аут. 15:15.

22:17

Димитров подал, и Рублев неудачно отбил — чуть дальше задней линии. 15:0.

22:16

Рублев забрал свою подачу под ноль. Счет в первом сете — 1-1.

22:16

Уже 40:0! Димитров банально не может принять подачу Рублева — все в аут.

22:15

Рублев так шикарно подал, что Димитров с большим трудом отразил, и россиянину не составила никакого труда затем отправить мяч в противоположный от него угол — 15:0.

22:14

Димитров все-таки забрал свою подачу — 1-0 в первом сете.

22:13

А вот теперь болгарин здорово попал в самый уголок корта, и Рублев едва успел добежать и отбить — в сетку. 40:30.

22:13

Ох ты, Григор неожиданно отбил в сетку, хотя Рублев даже не вкладывался в полную силу. 30:30.

22:12

Первая ошибка Димитрова — попытался попасть точно по боковой линии, но чуть-чуть перешел черту — 30:15.

22:12

Рублев отбил атаку Димитрова в аут — 30:0.

22:11

Димитров здорово подал в один угол — Рублев отбил, затем болгарин направил мяч в другой — Рублев с трудом достал, но в конце концов Григор попал точно по задней линии, и россиянин уже банально не успел. 15:0.

22:11

Матч начался! Димитров подает.

22:07

Теннисисты разминаются.

22:04

Начало немного задерживается, но парни уже на корте. Рублев выбирает ракетку.

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100%
22:00

Пока что счет личных встреч равный — по две победы у каждого. Но стоит учесть, что соперники пересекались в последний раз довольно давно — в 2019 году на турнире в Пекине. Тогда Рублев победил в двух сетах — 6:2, 7:5.

21:55

24-летний россиянин уверенно одолел в 1/8 финала поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:4), а 30-летний Димитров также спокойно разобрался с американцем Джоном Изнером — 6:3, 7:6 (8:6). Оба соперника находятся в хорошей форме.

21:50

Начало матча — в 22.00 мск.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня в матче 1/4 финала «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс, который называют «пятым шлемом», россиянин Андрей Рублев встречается с болгарином Григором Димитровым.

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