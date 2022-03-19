Российские бойцы зажигают в Лондоне: Волков дерется с Аспиннэлем в главном событии UFC. LIVE

Пошел в размен, достал по корпусу и нанес сильнейший удар по челюсти Топурия. Невероятная развязка!
Второй раунд. Херберт работает от соперника, ждет провала соперника. Попробовал коленом он пробить, но не очень удачно. Джебом старается удерживать Топурию его соперник, но грузин начинает поддавливать. Обмениваются ударами, а следом Топурия попадает резким ударом в челюсть! Вырубает он соперника! Нокаут!
Первый раунд. Активно перемещается Херберт, присмотрелся он к сопернику, пару раз попадают друг по другу. Пропускает серьезнейший удар Топурия, но тот быстро пришел в себя, не дал себя добить, и сам бросился в атаку. Топурия зажимает соперника у сетки, контролируя его и нанося удары. Шикарный бросок проводит Илия, пришел он в себя полностью. Рассечение у него есть, но это не мешает ему контролировать соперника на канвасе. Хербер, в свою очередь, закрывает замок на пояснице, но Топурия продолжает атаковать. Херберт пытается минимизировать свой ущерб, но выйти из борьбы у него не получается. Но встает Херберт, заряжает локтем, а потом коленом. Начинает поддавливать Джей, а из носа Илии хлещет кровь. Заканчивают раунд соперники в стойке, чуть проседает Топурия.
Итак, откроет основной кард турнира, который проходит в Лондоне, поединок Джея Херберта и Илии Топурии.
В предварительном карде сражались сразу четыре российских бойца. Мухаммад Макаев на 58 секунд отправил в нокаут Коди Дёрдена, Сергей Павлович отправил в технический нокаут Шамиля Абдурахимова, а вот Тимур Валиев проиграл Джеку Шору единогласным решением судей, и Никита Крылов уступил Полу Крейгу сабмишеном.
Основной кард турнира выглядит следующим образом: Александр Волков – Том Аспинэл;
Арнольд Аллен – Дэн Хукер;
Пэдди Пимблетт – Родриго Варгас;
Гуннар Нельсон – Такаши Сато;
Луана Каролина – Молли Макканн;
Джей Херберт – Илия Топурия.
Добрый вечер, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн основного карда турнира UFC Fight Night. В главном бою вечера шестой номер рейтинга тяжелой весовой категории Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, который находится на 11-й строчке рейтинга.