Российские бойцы зажигают в Лондоне: Волков дерется с Аспиннэлем в главном событии UFC. LIVE

23:21

Первый раунд. Активно перемещается Херберт, присмотрелся он к сопернику, пару раз попадают друг по другу. Пропускает серьезнейший удар Топурия, но тот быстро пришел в себя, не дал себя добить, и сам бросился в атаку. Топурия зажимает соперника у сетки, контролируя его и нанося удары. Шикарный бросок проводит Илия, пришел он в себя полностью. Рассечение у него есть, но это не мешает ему контролировать соперника на канвасе. Хербер, в свою очередь, закрывает замок на пояснице, но Топурия продолжает атаковать. Херберт пытается минимизировать свой ущерб, но выйти из борьбы у него не получается. Но встает Херберт, заряжает локтем, а потом коленом. Начинает поддавливать Джей, а из носа Илии хлещет кровь. Заканчивают раунд соперники в стойке, чуть проседает Топурия.