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Ни дня без рекорда: Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и забросил победный буллит

Овечкин установил рекорд по очкам среди левых нападающих в истории НХЛ

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Global Look Press
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался в серии буллитов сильнее «Каролины Харрикенс». Вновь в составе «столичных» солировал бессменный капитан Александр Овечкин, забросивший шайбу, которая помогла ему выйти на первом месте по количеству очков за всю историю лиги на его позиции. Параллельно с этим россиянин поднялся на одну строчку в списке бомбардиров лиги за всю историю и принес победу «Вашингтону», реализовав решающий буллит.

«Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 (б)

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» проводил матч регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс». Команды уже дважды встречались по ходу нынешнего сезона, и обе игры в основное время взял столичный коллектив.

«Вашингтон» и «Каролина» перед этой встречей подошли в противоположной форме — «Кэпс» одержали три победы подряд над «Ванкувером», «Айлендерс» и «Коламбусом», в то время как у «Ураганов» была серия из двух поражений от «Питтсбурга» и «Торонто».

Старт первого периода выдался для хозяев обнадеживающим — уже на шестой минуте Сэт Джарвис открыл счет после точного броска над щитком Ильи Самсонова.

Ответа гостей пришлось ждать совсем недолго — через две минуты точнейший бросок с очень острого угла удался Евгению Кузнецову, который подхватил шайбу за воротами после того, как Александр Овечкин провел силовой прием на Нико Нидеррайтере и выиграл борьбу за нее.

Еще через три минуты Джон Карлсен вывел «Вашингтон» вперед — американец исполнил потрясающий бросок в одно касание после передачи Коннора Макмайкла, проехавшегося перед этим с шайбой 30 метров. 2:1 — с таким счетом завершился первый период в пользу гостей.

Вторая двадцатиминутка прошла с преимуществом «Каролины» — сначала Винсент Трочек подобрал шайбу на никем не прикрытом пятаке и прошил Самсонова, а за 13 секунд до конца игрового отрезка Сэт Джарвис оформил дубль, замкнув прострельную передачу Джордана Стаала. Отметим, что предголевой пас на свой счет оформил Андрей Свечников, успевший вовремя расстаться с шайбой перед контактом с Ником Джексоном.

В третьем периоде «Кэпс» активно давили на ворота Антти Раанты, за что получили вознаграждение за пять минут до конца в виде численного преимущества — за блокировку был удален Винсент Трочек. На реализацию большинства гости потратили всего четыре секунды: Кузнецов выиграл вбрасывание в левом круге, скинул шайбу назад, где располагался Овечкин, который с кистей бросил между ног финскому вратарю — 3:3!

Благодаря этому голу 36-летний нападающий набрал 75 (39+36) очков и догнал своего соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» в списке бомбардиров текущего сезона.

Также шайба позволила 36-летнему россиянину набрать 1395-е очко в рамках регулярных чемпионатов, что ознаменовало новый рекорд НХЛ по очкам среди игроков, выступающих на позиции левого нападающего. Овечкин перекрыл достижение Люка Робитайла, на счету которого 1394 очка в НХЛ.

Помимо этого, капитан «столичных» единолично вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя по данному показателю все того же Робитайла. Для достижения этого результата Овечкину понадобилось 1258 матчей.

Больше в основное время голов зрители не увидели. В овертайме командам не удалось выявить сильнейшего, а в серии буллитов была заброшена лишь одна шайба — победу «Вашингтон» принес Александр Овечкин.

Гол и буллит помогли россиянину стать второй звездой прошедшего игрового дня, а команде — продлить свою победную серию до четырех матчей. До Горди Хоу, удерживающего вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, Овечкину осталось 32 шайбы.

Стоит отметить, что 36-летний капитан «столичных» занял шестое место по мнению авторов портала NHL.com в списке претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту сезона в лиге. Нападающий набрал в опросе, опубликованном 18 марта, девять очков.

После этой игры «Ураганы» с небольшим отрывом сохранили лидерство в турнирной таблице столичного дивизиона, имея в своем активе 88 очков после 61 игры в то время как «Кэпс» расположились на четвертом месте, набрав 80 баллов после 63 поединков.

В сводной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, находясь на грани попадания в плей-офф, однако на данный момент Овечкину и его партнерам ничего не угрожает — преследующий их «Коламбус» отстает уже на 15 очков, имея лишь игру в запасе.

В следующем матче «Вашингтон» на своем льду примет «Даллас», игра пройдет в ночь с 20 на 21 марта. «Каролина» в этот же день дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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