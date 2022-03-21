12-й сезон с 40 голами: Овечкин переписывает историю мирового хоккея

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уступил на своем льду «Даллас Старз» — игра завершилась со счетом 2:3. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче подряд, пробил отметку в 40 голов за сезон и покорил достижение Уэйна Гретцки по количеству сезонов в НХЛ с 40 и более шайбами.

«Вашингтон» — «Даллас» — 2:3

После двухнедельного выездного турне по городам США и Канады, где «Кэпиталс» сумели одержать пять побед в шести матчах, команда вернулась на родину, где ей предстояло сыграть против финалистов Кубка Стэнли — 2020 — «Даллас Старз».

Перед этим поединком гости имели неприятную серию из пяти поединков, в которых победить удалось им лишь однажды. Подопечные Пика Боунесса продолжают активную борьбу за попадание в зону плей-офф, поэтому в матче с «Кэпс» они были настроены решительно.

Уже в первом игровом отрезке «Даллас» показал свое превосходство над соперником — на третьей минуте Эса Линделль набросил на ворота Витека Ванечека, где самым расторопным оказался Александр Радулов, затолкавший шайбу в створ.

Для российского нападающего эта шайба стала четвертой в нынешнем сезоне. Всего в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 форвард набрал 20 очков и имеет показатель полезности »-14». Ни дня без рекорда: Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и забросил победный буллит В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон... 19 марта 11:49

Ближе к концу первого периода «Даллас» сумел реализовать большинство — удаление 22-летнего словака Мартина Фехервари за подножку в течение 40 секунд реализовал Роопе Хинтц, ему ассистировали Джейсон Робертсон и Джо Павелски.

Вторая двадцатиминутка началась с подножки Джейми Бенна, после чего «Кэпс» получили две минуты на игру в большинстве.

Численным перевесом столичной команде помог воспользоваться Евгений Кузнецов: россиянин выиграл вбрасывание, скинул шайбу на Джона Карлсона, который отдал передачу на Овечкина — Александр классическим мощным щелчком из левого круга прошил Джейка Оттингера — 1:2!

К сожалению для «Вашингтона», хоккеистам развить этот успех не удалось. В середине периода Ник Дженсен заработал удаление за блокировку, позволив Роопе Хинтцу оформить дубль в неравных составах.

В третьем периоде Кузнецов был близок к тому, чтобы сократить отставание в счете — оказавшись на пятачке, Евгений попытался поднять шайбу над вратарем «Далласа», но не смог, упустив таким образом неплохой шанс забить.

Зато свой момент Дмитрий Орлов — защитник «Кэпс» принял на свободном пространстве передачу от Тома Уилсона, который подкараулил ошибку игрока «Старз», махнувшего клюшкой мимо шайбы на своей синей линии, и нанес точнейший бросок в левый нижний угол ворот — 2:3!

За полторы минуты до конца третьего периоде хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком, но забросить еще одну шайбу и перевести игру в овертайм у них не вышло — «Даллас» одержал трудную победу и приблизился до зоны плей-офф в турнирной таблице Западной конференции НХЛ на расстояние одного очка.

Овечкин Daily

Капитан «Вашингтона» не уходит без заброшенной шайбы уже четвертую игру к ряду — гол в ворота «Далласа» стал для россиянина 770-м в НХЛ.

Для Овечкина эта шайба стала уже 40-й в этом сезоне. Российский нападающий располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ-2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Крис Крайдер из «Рейнджерс». У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует же в списке нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 46 голов.

Помимо этого Овечкин минувшей ночью повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

36-летний россиянин на протяжении 12 сезонов в сильнейшей лиге мира преодолевает отметку в 40 заброшенных шайб — до него подобным достижением мог похвастаться только Гретцки. Чтобы догнать канадца в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, Овечкину осталось 124 гола.

«Он умеет бросать, да так, что шайба летит в сетку. Он особенный и использует свои сильные качества. Быть с этим парнем, смотреть, что он делает на льду и как он забивает – это потрясающе. Если он открыт, ты ему пасуешь, и тогда шанс забить возрастает», — приводит слова защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт заявил, что Овечкин не удивляет его своей работой.

Он был стабилен в своей игре от начала до конца. Его гол? Это было очень хорошее завершение, но для меня это не стало удивлением. Мы наблюдали за работой Овечкина еще в тренировочном лагере, с самого начала сезона и до сих пор», — заявил наставник «Вашингтона».

Добавим, что следующую встречу «Кэпиталз» проведут на своем льду 23 марта против «Сент-Луиса».