«Из другого теста и на другом топливе»: как Овечкин стал главным хоккеистом мира

В марте 2022 года главным спортсменом России стал Александр Овечкин — в то время как отечественные атлеты, за редким исключением, соревнуются лишь между собой, капитан «Вашингтон Кэпиталз» в возрасте 36 лет покоряет Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и уверенно движется к вечному рекорду Уэйна Гретцки. «Газета.Ru» рассказывает, как Овечкин стал самым ярким хоккеистом мира последних десятилетий.

Детство

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье прославленных советских спортсменов. Мать, Татьяна Овечкина, — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР. Отец, Михаил Овечкин, — футболист, играл за столичное «Динамо».

В хоккейную секцию Александр пришел в возрасте восьми лет, активно помогал ему в занятиях на льду старший брат Сергей, по инициативе которого будущая легенда НХЛ и начала тренироваться. Родители были против того, чтобы Овечкин-младший занимался хоккеем, поэтому основную заботу о нем проявлял старший брат.

Спустя два года Сергей трагически погиб — находясь за рулем автомобиля, у него оторвался тромб, из-за чего попал в аварию и попал в больницу, где впоследствии и ушел из жизни.

В память о брате Александр набил татуировку «Sergey, you are always in my heart» (Сергей, ты всегда в моем сердце, — прим. «Газеты.Ru») и выходит на лед в перчатках с его именем.

Юность

Всю свою российскую карьеру Овечкин провел в московском «Динамо». В возрасте 15 лет Александр уже начал привлекаться к тренировкам со взрослой командой бело-голубых, а в 16 лет дебютировал в чемпионате России. В первом сезоне Суперлиги Овечкин набрал четыре очка по системе гол+пас (2+2) в 22 матчах, а также провел две игры в плей-офф.

close 100% Ярослав Неелов/РИА «Новости»

Параллельно с этим Александр впервые сыграл на юниорском чемпионате мира, где набрал больше всех очков за результативность завоевал серебряные медали.

В сезоне-2002/03 Овечкин провел первый полноценный сезон в Суперлиге, забросив восемь шайб и отдав семь результативных передач. В составе молодежной сборной ему удалось выиграть золото чемпионата мира — на мировом первенстве среди игроков до 20 лет в Канаде ему удалось забросить шесть шайб и одержать первую победу в профессиональной карьере.

2 сентября 2003 года в возрасте 17 лет 355 дней он стал самым молодым хоккеистом в истории сборной России, когда-либо появлявшемся на льду в официальной игре.

Драфт и дебют в НХЛ

Успешная игра Овечкина в России сразу же привлекла внимание заокеанских клубов к его персоне — уже в 2003 году «Флорида Пантерз» попыталась задрафтовать 17-летнего форварда, однако Национальная хоккейная лига (НХЛ) не позволила клубу этого сделать из-за того, что Александр еще не достиг совершеннолетия.

В сезоне-2003/04 Овечкин набрал 23 очка и был признан лучшим левым нападающим страны. По ходу 2004 года спортсмен принял участие сразу в трех турнирах в составе сборной России — молодежном чемпионате мира, взрослом чемпионате мира и Кубке мира, но одержать победу ни в одном из этих соревнований не сумел.

На драфте 2004 года россиянин был выбрал под общим первым номером командой «Вашингтон Кэпиталз». Планировалось, что Овечкин начнет выступление в НХЛ сразу же после драфта, однако из-за локаута лига отменила сезон-2004/05, из-за чего игрок еще на год остался в России.

Заключительный год в Суперлиге стал для Овечкина триумфальным — из-за травмы он провел в регулярном сезоне всего 37 матчей, однако смог набрать 27 очков и превзойти прошлогодний результат. В серии плей-офф динамовцы не оставили шансов соперникам и по его итогам стали чемпионами России.

Первую игру за «Вашингтон» Овечкин провел 5 октября 2005 года, причем сделал это ударно, забросив в ворота «Коламбуса» две шайбы. По итогам сезона Александр обошел нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби в борьбе за «Колдер Трофи» — приз самому ценному новичку лиги.

«Первое, что я испытал, когда прилетел в Америку, — это страх. В 19 лет я оказался в совершенно незнакомой мне стране. К тому же английский язык я знал очень плохо, да и друзей у меня там не было. Через некоторое время я начал осваиваться и в конце концов привык к атмосфере, городу и людям», — говорил Овечкин о своем переезде в НХЛ. 12-й сезон с 40 голами: Овечкин переписывает историю мирового хоккея «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уступил... 21 марта 13:48

Путь к Кубку Стэнли

За главным трофеем в своей карьере форвард шел долгих 13 лет. За это время «Вашингтон» не раз становился обладателем Президентского кубка (приза за победу в регулярном сезоне НХЛ, — прим. «Газеты.Ru»), а Овечкин собрал целую россыпь индивидуальных наград — «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Лестер Пирсон Эворд» и «Морис Ришар Трофи», причем в сезоне-2007/08 собрав их воедино, став единственным игроков в истории лиги, но в сериях плей-офф его команде всякий раз чего-то не хватало.

Главным криптонитом для «Вашингтона» в Кубке Стэнли стали две команды — «Питтсбург» и «Рейнджерс», которые в эпоху Овечкина трижды останавливали его на пути к заветной мечте. Нью-йоркская команда в период с 2012 по 2015 год выбивала «столичных» три раза подряд (в сезоне-2013/14 «Вашингтон» не пробился в плей-офф, прим. «Газеты.Ru») и все три раза счет в серии был 4-3.

Серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» также были упорными — все три раза, когда «пингвины» во главе с Кросби переходили дорогу «столичным», им удавалось доводить дело до конца и завоевывать Кубок Стэнли. Но их четвертая встреча в эпоху соперничества канадской и российской суперзвезды в сезоне-2017/18 впервые осталась за «Вашингтоном», и Овечкин не упустил свой шанс — в финале плей-офф «Кэпс» противостояли новички лиги «Вегас Голден Найтс», которые на кураже выиграли приз Кларенса Кэмпбелла, вручаемый за победу в Западной конференции.

Серия закончилась со счетом 4-1 — Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Вдобавок Александр получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ, став вторым россиянином после Евгения Малкина в 2009 году, кому это удалось.

close 100% Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли USA TODAY Sports

Погоня за Гретцки

Результативность и голевое чутье Овечкина сделало его главным хоккеистом современности — к настоящему моменту именно он является единственным игроком в истории, кто имеет реальные шансы приблизиться к невероятному достижению нападающего Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в лиге.

Канадец завершил свою карьеру на отметке в 894 гола, в то время как у Овечкина на данный момент их 770. В сезоне-2021/22 36-летний россиянин забросил уже 40 шайб, и это не предел — регулярный сезон завершится только конце апреля, поэтому Александра еще будет не одна возможность увеличить эту статистику.

«Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе», — высказался нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши о 770-ю шайбе Овечкина в НХЛ.

При сохранении текущего графика результативности рекорд Гретцки падет уже через три года — в таком случае НХЛ может задуматься о выведении игрового номера Овечкина из оборота и закрепить его навечно по аналогии с Гретцки.