«Со мной поступили по-свински»: Карякина дисквалифицировали на полгода

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода из-за его публикации в поддержку спецоперации вооруженных сил Российской Федерации. Статья, по которой наказали россиянина, предусматривает санкции за нанесение ущерба ФИДЕ и шахматам как игре.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода. Решение вынесла комиссия по этике, разбиравшая публикацию спортсмена, который публично поддержал военную спецоперацию Российской Федерации на Украине.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики ФИДЕ, ему на шесть месяцев запрещается участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных турнирах ФИДЕ. Наказание вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года», – сказано в распространенном пресс-службой федерации пресс-релизе. «Из другого теста и на другом топливе»: как Овечкин стал главным хоккеистом мира В марте 2022 года главным спортсменом России стал Александр Овечкин — в то время как... 21 марта 17:31

Статья, на которую ссылается комиссия по этике, предусматривает санкции за нанесение ущерба ФИДЕ и шахматам как игре.

Таким образом, Карякин должен будет пропустить Турнир претендентов — 2022, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Шахматист обеспечил себе участие в нем как финалист Кубка мира ФИДЕ-2021. В число участников уже официально попали другой россиянин Ян Непомнящий как участник последнего матча за мировую шахматную корону, азербайджанец Теймур Раджабов как номинант от международной федерации, выигравший Кубок мира поляк Ян-Кшиштоф Дуда, а также француз Алиреза Фируджа и американец Фабиано Каруана, занявшие первое и второе места в «Большой швейцарке-2021».

Всего участников по плану должно было быть девять: добавятся еще два гроссмейстера по итогам третьего этапа Гран-при, а также шахматист с лучшим рейтингом Эло среди тех, кто не попадет в Турнир претендентов по другим критериям.

Учитывая, что Раджабов получил изначально не предполагавшуюся регламентом дополнительную квоту на участие, так как из-за пандемии коронавируса снялся с предыдущего турнира претендентов, Карякина теперь вряд ли заменят кем-то другим.

Впрочем, Сергей Карякин еще имеет шансы оспорить свое отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Я это решение ожидал, это решение ожидаемое, но от того не менее обидное, потому что ко мне отнеслись по-свински. Я со своей стороны прошел сложный отбор, дошел до финала Кубка мира, отобрался на турнир претендентов, а не так, что меня номинировали, — приводит слова самого Карякина «Р-Спорт».

— Полностью был попран спортивный принцип, принцип спортивного отбора. Помимо того, что это очень некрасиво, это совершенно не соответствует спортивному духу.

Что делать дальше? Я совершенно не верю в европейские суды, в текущей геополитической ситуации суд встанет против России. Конечно, я обсужу этот вопрос с адвокатами – может быть, мы об этом подумаем. 12-й сезон с 40 голами: Овечкин переписывает историю мирового хоккея «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уступил... 21 марта 13:48

Дальше буду оставаться спортсменом, готовиться к соревнованиям. Хотя, конечно, это абсолютно позорная страница истории шахмат, потому что я такого за 150-летнюю историю нашего прекрасного вида спорта не припомню. Считаю, что теперь есть повод подумать, нужна ли нам вообще такая организация, как ФИДЕ. Нет ли смысла подумать о том, чтобы создать новую организацию, которая будет проводить турниры в России и по всему миру?»

Карякин опубликовал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина, в котором поддержал спецоперацию РФ, 27 февраля. Шахматист является уроженцем Крыма и ранее поддерживал присоединение полуострова к России.

Карякин был участником матча за мировую шахматную корону в 2016 году и тогда был очень близок к тому, чтобы свергнуть с трона норвежца Магнуса Карлсена, остающегося чемпионом мира и по сей день.

В матче из 12 партий, где соперники постоянно обменивались ничьими, Карякин одержал верх в восьмой партии. Казалось, что он теперь сможет довести дело до триумфа, сводя остальные партии к ничейным исходам, но в десятой Карлсен взял верх белыми, а потом не оставил россиянину шансов на тай-брейке, где является признанным королем. «Эль классико»: «Барселона» разгромила «Реал» Мадридский «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:4... 21 марта 01:02

После этого у Карякина был еще один шанс сыграть за корону с Карлсеном, но он плохо провел старт Турнира претендентов-2018, а камбэк во втором круге принес ему третье место с отставанием в один балл от победившего в соревновании американца Фабиано Каруаны.

В Турнир претендентов — 2020 Сергей Карякин не смог квалифицироваться.